Тен Хаг о Маунте: «Я лично возлагал на него большие надежды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о травмированном полузащитнике «манкунианцев» .

Он всё ещё борется с травмой, полученной во второй игре сезона. Он вернулся на некоторое время, а затем получил новую травму. Это не очень здорово, и это расстраивает его, и я сочувствую ему. На него были такие большие надежды, и я лично возлагал на него большие надежды, он мог бы стать хорошим игроком для нас. Сейчас для него важнее всего набрать форму и двигаться шаг за шагом, не форсировать события, и тогда, надеюсь, к концу сезона он сможет оставаться в форме и бороться за место в команде. Или, по крайней мере, сыграть свою роль в этой команде.