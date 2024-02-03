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Тен Хаг о Маунте: «Я лично возлагал на него большие надежды»

вчера, 12:01

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказался о травмированном полузащитнике «манкунианцев» Мэйсоне Маунте.

Он всё ещё борется с травмой, полученной во второй игре сезона. Он вернулся на некоторое время, а затем получил новую травму. Это не очень здорово, и это расстраивает его, и я сочувствую ему. На него были такие большие надежды, и я лично возлагал на него большие надежды, он мог бы стать хорошим игроком для нас. Сейчас для него важнее всего набрать форму и двигаться шаг за шагом, не форсировать события, и тогда, надеюсь, к концу сезона он сможет оставаться в форме и бороться за место в команде. Или, по крайней мере, сыграть свою роль в этой команде.

Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку.

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Все комментарии
Tex
Tex
вчера в 16:59
Безусловно супер удачный трансфер Челси. Маунт хорошо играл полтора сезона и потом началась деградация
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:06
реинкарнация Азара, подает и подает надежды, и будет дальше подавать их...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:05
Да Маунт во всем виноват))
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