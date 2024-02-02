Левандовски: «В 2023 году был момент, когда моя искра погасла»

Нападающий «Барселоны» рассказал о проблемах, которые испытывал в прошлом году. Слова игрока приводит Mundo Deportivo со ссылкой на интервью YouTube-каналу Foot Truck.

В 2023 году был момент, когда я почувствовал себя не только морально, но и физически слабее. Всё плохое и негативное, казалось, сошлось в одно мгновение. Всё накопилось.

Конечно, я тоже допускал ошибки. Я попал в своего рода течение, и мне потребовалось много времени, чтобы выбраться из него, вернуться к нормальной жизни. В футболе не так-то просто сделать это за неделю или две.

В тот период я ​​проводил физические тесты и индивидуальные тренировки в свободное время, и оказалось, что я хорошо выгляжу. Это также дало мне ответы на многие вопросы. Я вижу, что двигаюсь вперёд в физическом плане, даже в клубе.

Я могу оглянуться назад. Это индикатор для меня, он показывает мне, что впереди ещё хорошие времена, но в 2023 году был момент, когда моя искра погасла.