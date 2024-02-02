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Левандовски: «В 2023 году был момент, когда моя искра погасла»

сегодня, 00:44

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о проблемах, которые испытывал в прошлом году. Слова игрока приводит Mundo Deportivo со ссылкой на интервью YouTube-каналу Foot Truck.

В 2023 году был момент, когда я почувствовал себя не только морально, но и физически слабее. Всё плохое и негативное, казалось, сошлось в одно мгновение. Всё накопилось.

Конечно, я тоже допускал ошибки. Я попал в своего рода течение, и мне потребовалось много времени, чтобы выбраться из него, вернуться к нормальной жизни. В футболе не так-то просто сделать это за неделю или две.

В тот период я ​​проводил физические тесты и индивидуальные тренировки в свободное время, и оказалось, что я хорошо выгляжу. Это также дало мне ответы на многие вопросы. Я вижу, что двигаюсь вперёд в физическом плане, даже в клубе.

Я могу оглянуться назад. Это индикатор для меня, он показывает мне, что впереди ещё хорошие времена, но в 2023 году был момент, когда моя искра погасла.

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Все комментарии
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:37
...ну не у всех, наверное жена не тот город выбрала...!!!
shur
shur ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 12:35
...просто с невероятной визучестью забивал и радовал игрой в Баварии и на тебе сбрыкнул и куда, ладно бы ушёл когда Хави с Иньестой играли, ушёл в Барсу, которой,мягко сказать не до него!!!
Такая же история с Гризманном, но тот помоложе и сделал во время выводы...!!!
salleeh
salleeh
сегодня в 12:09
Зачем было бежать из Баварии, да ещё со скандалом? Теперь даже философию гонишь, в Ла-Лиге больше не нужно искать славы, свой максимум ты уже показал. А теперь, нужно возвращаться в Польшу, откуда и начинал…
f5kmrnm2rw26
f5kmrnm2rw26
сегодня в 07:47
Пора уже искать клуб попроще, чем Барселона.
adekvat
adekvat ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 07:24
Командам МЛС даже с середины поля забивают, поиграет там еще.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:45
Домой, в Пшекию, доигрывать.
112910415
112910415
сегодня в 06:01
и это был серьёзный звоночек
ufe6dxh5btxb
ufe6dxh5btxb
сегодня в 06:00
Судя по его игре,он до сих пор находится в том же состоянии
655bdebra9ve
655bdebra9ve
сегодня в 05:25
Да там у вас с Лапортой уже давно весь костерок еле дымит
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:46
Пора уже ему в МЛС.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:45
У каждого бывают такие моменты в карьере.
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