Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

«Локомотив» объявил о переходе 19-летнего форварда в клуб Первой лиги

вчера, 12:30

Нападающий Кирилл Никишин перешёл из «Локомотива» в «Тюмень».

У московского клуба есть возможность обратного выкупа игрока.

За первую команду «железнодорожников» форвард провёл 2 матча в Кубке России в сезоне 2022/23. На его счету 43 игры, 22 забитых мяча и 11 результативных передач в составе молодёжной команды «Локо».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Ростов» объявил о переходе защитника молодёжной сборной Египта
Сегодня, 10:31
«Крылья Советов» не получали предложения по Гарре от «Лацио»
Вчера, 15:55
Президент «Урала» рассказал о причинах ухода Юшина из команды
02 февраля
ОфициальноВратарь из Второй лиги перешёл в клуб РПЛ
02 февраля Фото
ОфициальноИгрок сборной России будет выступать за «Родину»
02 февраля Фото
Выгнали форвардов и попрощались с легендой. Недавние вице-чемпионы идут на вылет
01 февраляВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ therapy (раскрыть)
вчера в 14:49
Это уже прерогатива спортивного отдела и агента игрока . Какие то свои игры , или видения тренерского штаба . Вариантов много.
therapy
therapy ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:44
Это понятно, меня больше всего "убивает" Обратный выкуп... Аренда не вариант?
Ironigor
Ironigor ответ therapy (раскрыть)
вчера в 14:26
Это чисто бизнес, спортивный отдел, агенты . Тренерский штаб выполняет задачи руководства клуба быть в лидерах и естественно не хотят рисковать с внедрением молодёжи в основной состав , ну и т.д и т.п .
therapy
therapy ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:56
Продать потенциал, что б платить легионерам, оставить право выкупа, таланты заканчивают карьеру в Тюмени... Не понимаю
Ironigor
Ironigor ответ therapy (раскрыть)
вчера в 13:29
Там дорогостоящие легионеры !)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ therapy (раскрыть)
вчера в 13:21
На это по-моему подходит один ответ.
Не всем молодым игрокам удаётся сразу ворваться в основу команды и застолбить себе там место на долгие годы.
Тут всё так индивидуально, что нужно к каждому подходить со знанием дела.
Помню как Рифат уходил из команды, его просили остаться, но он сделал выбор и потом вернулся в команду.
А вот Баринов тоже задумывался об уходе, но послушал Палыча, решил потерпеть и не прогадал.
Школа Локо на сегодня лучшая в России (основной критерии в выборе лучшей, это сколько своих воспитанников в основной команде) и в Локо умеют работать с молодёжью, но мест на всех не хватает, да и не каждый гении.
Никишина не просто продали в другую команду, парню дали возможность играть с мужиками, получать больше зарплату, почувствовать, что значит взрослый футбол и что самое главное оставили за собой право выкупить его обратно.
Значит на парне не ставят крест, а надеются, что он наберётся опыта и вернётся домой в Локо.
Самый трудный этап любого футболиста это переход из падающих надежду во взрослый футбол, так можно и просидеть в запасе до 23-25 лет и загубить карьеру.
Примеров масса.
therapy
therapy ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:35
А почему бы к первой команде не подтинуть?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:31
Для роста и практики, очень даже правильное решение .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 