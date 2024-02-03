«Локомотив» объявил о переходе 19-летнего форварда в клуб Первой лиги

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вчера, 12:30

Нападающий перешёл из «Локомотива» в «Тюмень».

У московского клуба есть возможность обратного выкупа игрока.

За первую команду «железнодорожников» форвард провёл 2 матча в Кубке России в сезоне 2022/23. На его счету 43 игры, 22 забитых мяча и 11 результативных передач в составе молодёжной команды «Локо».