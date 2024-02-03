«Локомотив» объявил о переходе 19-летнего форварда в клуб Первой лиги

Нападающий Кирилл Никишин перешёл из «Локомотива» в «Тюмень».
У московского клуба есть возможность обратного выкупа игрока.
За первую команду «железнодорожников» форвард провёл 2 матча в Кубке России в сезоне 2022/23. На его счету 43 игры, 22 забитых мяча и 11 результативных передач в составе молодёжной команды «Локо».
Не всем молодым игрокам удаётся сразу ворваться в основу команды и застолбить себе там место на долгие годы.
Тут всё так индивидуально, что нужно к каждому подходить со знанием дела.
Помню как Рифат уходил из команды, его просили остаться, но он сделал выбор и потом вернулся в команду.
А вот Баринов тоже задумывался об уходе, но послушал Палыча, решил потерпеть и не прогадал.
Школа Локо на сегодня лучшая в России (основной критерии в выборе лучшей, это сколько своих воспитанников в основной команде) и в Локо умеют работать с молодёжью, но мест на всех не хватает, да и не каждый гении.
Никишина не просто продали в другую команду, парню дали возможность играть с мужиками, получать больше зарплату, почувствовать, что значит взрослый футбол и что самое главное оставили за собой право выкупить его обратно.
Значит на парне не ставят крест, а надеются, что он наберётся опыта и вернётся домой в Локо.
Самый трудный этап любого футболиста это переход из падающих надежду во взрослый футбол, так можно и просидеть в запасе до 23-25 лет и загубить карьеру.
Примеров масса.
Не всем молодым игрокам удаётся сразу ворваться в основу команды и застолбить себе там место на долгие годы.
Тут всё так индивидуально, что нужно к каждому подходить со знанием дела.
Помню как Рифат уходил из команды, его просили остаться, но он сделал выбор и потом вернулся в команду.
А вот Баринов тоже задумывался об уходе, но послушал Палыча, решил потерпеть и не прогадал.
Школа Локо на сегодня лучшая в России (основной критерии в выборе лучшей, это сколько своих воспитанников в основной команде) и в Локо умеют работать с молодёжью, но мест на всех не хватает, да и не каждый гении.
Никишина не просто продали в другую команду, парню дали возможность играть с мужиками, получать больше зарплату, почувствовать, что значит взрослый футбол и что самое главное оставили за собой право выкупить его обратно.
Значит на парне не ставят крест, а надеются, что он наберётся опыта и вернётся домой в Локо.
Самый трудный этап любого футболиста это переход из падающих надежду во взрослый футбол, так можно и просидеть в запасе до 23-25 лет и загубить карьеру.
Примеров масса.