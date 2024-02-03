Агент Чернова оценил перспективы игрока в «Спартаке»

, агент защитника «Спартака» , высказался о будущем игрока в московском клубе.

Я думаю, что «Спартак» не отпустит Никиту Чернова в другой клуб, но в наше время возможно всё. Основные защитники команды сейчас – иностранные футболисты. Такое решение тренера. На мой взгляд, Никита не уступает им.

Будут игры, ошибки. Вероятно, станут возможны корректировки и изменение мнения тренера по нему. Например, Алексей Миранчук смог все доказать Гасперини. Хотим ли уйти? Важно решение игрока, Никита сейчас никуда не собирается уходить из клуба.