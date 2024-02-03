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Агент Чернова оценил перспективы игрока в «Спартаке»

вчера, 17:54

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, высказался о будущем игрока в московском клубе.

Я думаю, что «Спартак» не отпустит Никиту Чернова в другой клуб, но в наше время возможно всё. Основные защитники команды сейчас – иностранные футболисты. Такое решение тренера. На мой взгляд, Никита не уступает им.

Будут игры, ошибки. Вероятно, станут возможны корректировки и изменение мнения тренера по нему. Например, Алексей Миранчук смог все доказать Гасперини. Хотим ли уйти? Важно решение игрока, Никита сейчас никуда не собирается уходить из клуба.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:22
Чернов себя еще проявит в Спартаке, надо запастись терпением
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:36
Безусловным игроком основы он точно не станет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:34
Крепкого уровня середняк, как и сам Спартак...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:19
Нормальный защитник абсолютно.ничуть не хуже грузина. он в основе должен всегда выходить вместе с индейцем и бабичем.
Гость
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