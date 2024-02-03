«Краснодар» ведёт переговоры о покупке нападающего сборной Сербии

«Краснодар» ведёт с ПАОКом переговоры о покупке нападающего сборной Сербии Андрия Живковича. На первом раунде переговоров клубы не сошлись в цене. ПАОК просил за игрока 7 миллионов евро, а его отец, которому принадлежат 30 % прав на сына, ещё 3 миллиона евро.
«Краснодар» вернулся к переговорам после закрытия европейского трансферного окна. «Быки» предлагают за Живковича 7,5 миллионов евро (6 миллионов клубу и 1,5 миллиона отцу футболиста). Стороны продолжают переговоры.
Живкович перешёл в ПАОК из «Бенфики» в сентябре 2020 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне вингер сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего серба в 7 миллионов евро.
свой шанс использовать надо !
свой шанс использовать надо !