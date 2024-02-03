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«Краснодар» ведёт переговоры о покупке нападающего сборной Сербии

вчера, 15:09

«Краснодар» ведёт с ПАОКом переговоры о покупке нападающего сборной Сербии Андрия Живковича. На первом раунде переговоров клубы не сошлись в цене. ПАОК просил за игрока 7 миллионов евро, а его отец, которому принадлежат 30 % прав на сына, ещё 3 миллиона евро.

«Краснодар» вернулся к переговорам после закрытия европейского трансферного окна. «Быки» предлагают за Живковича 7,5 миллионов евро (6 миллионов клубу и 1,5 миллиона отцу футболиста). Стороны продолжают переговоры.

Живкович перешёл в ПАОК из «Бенфики» в сентябре 2020 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне вингер сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего серба в 7 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:22
Краснодар старается из всех сил !
свой шанс использовать надо !
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 16:30
У папы губа не дура. Мальчику-то уже 27. Да и сам мальчик для напа - не особенно результативный, забивает раз в 3-4 игры. А для лавки 7,5 - дороговато будет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:27, ред.
Краснодару нужно усилить атаку, и хорошо, что люди в клубе понимают это, и ведут работу в этом направлении! Владимир Ивич видит в своем соотечественнике усиление, и скорее всего тренеру можно довериться. Живкович опытный игрок, с хорошей скоростью, он не форвард а больше правый вингер, может и левого вингера сыграть. Помню его еще по Бенфике, думал окажется в большом европейском клубе, но что то пошло не так, а в ПАОКе играет отлично. Краснодару бы еще чистого форварда купить не помешало бы, в том же ПАОКе болгарский форвард играет, вот он бы пригодился Быкам
Гость
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