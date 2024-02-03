«Краснодар» ведёт переговоры о покупке нападающего сборной Сербии

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вчера, 15:09

«Краснодар» ведёт с ПАОКом переговоры о покупке нападающего сборной Сербии . На первом раунде переговоров клубы не сошлись в цене. ПАОК просил за игрока 7 миллионов евро, а его отец, которому принадлежат 30 % прав на сына, ещё 3 миллиона евро.

«Краснодар» вернулся к переговорам после закрытия европейского трансферного окна. «Быки» предлагают за Живковича 7,5 миллионов евро (6 миллионов клубу и 1,5 миллиона отцу футболиста). Стороны продолжают переговоры.