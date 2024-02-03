Вратарь «Локомотива» может продолжить карьеру в Европе

Футбольный агент , представляющий интересы вратаря «Локомотива» и молодёжной сборной России , сообщил, что игрок может покинуть «красно-зелёных».

Худяков спокойно тренируется. Мы договорились, что проходим сборы и после уже обдумываем сложившуюся ситуацию. Возможно, что летом в качестве свободного агента на небольшие деньги мы уедем в Европу.

Продлевать контракт? Дело не в этом, парню надо играть, все прекрасно это понимают. Надо играть, а он этого не делает. Мы не хотим уйти в другой клуб и тоже сесть на скамейку. Переподписать контракт и уйти в аренду тоже чревато своими последствиями.