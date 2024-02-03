Агент Фассона рассказал, где игрок продолжит карьеру

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вчера, 14:14

Защитник «Локомотива» и олимпийской сборной Бразилии не покинет «красно-зелёных», несмотря на интерес со стороны других клубов. Об этом сообщил агент игрока Илдемир Лопес.

Вероятно, Лукас останется в «Локомотиве» до конца сезона.

Фассон выступает за «железнодорожников» с лета 2022 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 22-летний центральный защитник сыграл 22 матча, отметился ассистом и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 3,5 миллиона евро.