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Агент Фассона рассказал, где игрок продолжит карьеру

вчера, 14:14

Защитник «Локомотива» и олимпийской сборной Бразилии Лукас Фассон не покинет «красно-зелёных», несмотря на интерес со стороны других клубов. Об этом сообщил агент игрока Илдемир Лопес.

Вероятно, Лукас останется в «Локомотиве» до конца сезона.

Фассон выступает за «железнодорожников» с лета 2022 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 22-летний центральный защитник сыграл 22 матча, отметился ассистом и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
x2ssytp67nr4
x2ssytp67nr4
вчера в 15:03
Зарплата так хороша, что выгнать его не получится.
Гость
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