Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Глушаков: «Не задумывался о том, когда будет решение по „Ростову“»

вчера, 13:11

Полузащитник Денис Глушаков сообщил, что не задумывается от том, предложит ему контракт «Ростов» или нет.

Я просто выдерживаю нагрузки и высокую интенсивность: что на тренировках, что в играх. Но есть над чем работать — это сборы. Под нагрузками уставшие ноги, бывало и лучше. Может, ещё и будет лучше.

Я не думаю и не задумывался о том, когда будет решение по «Ростову». Я попросился просто потренироваться – и всё. Дальше клуб решит. Я получаю удовольствие от тренировочного процесса и футбола. Благодарен ребятам, что создают мне хорошую конкуренцию.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» озвучили задачу на вторую часть сезона
Вчера, 14:30
Агент Сулейманова: «Летом он не вернётся в „Пари НН“»
Вчера, 12:58
Канчельскис: «В новой книге опишу всю действительность нашего футбола»
Вчера, 12:56
Агент Кривцова: «В Европу ему уходить ещё рано, хотя предложение было»
Вчера, 11:20
Карпин назвал лучший матч сборной России под его руководством
01 февраля
Карпин готов тренировать в Ла Лиге за меньшие деньги, чем в «Ростове»
01 февраля
Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 15:57
Наш Ротор в этом сезоне играл со Спартаком из Костромы, где был Глушаков (2 лига) Дениска вышел во втором тайме и толком ничего не показал... Зачем он такой Ростову?
vt4gptm7fnm5
vt4gptm7fnm5
вчера в 13:25
Глушак походу вообще крайне редко задумывается
gtwav758hsv9
gtwav758hsv9
вчера в 13:14
Думаю Дена на пару сезонов ещё хватит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 