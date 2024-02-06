Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос во время гостевого матча с «Райо Вальекано» (2:1) пострадал от действий одного из болельщиков «пчёл».
Футболист готовился вбросить мяч из аута, в это время один из фанатов ткнул пальцем между ягодиц хавбека. Игрок дал комментарий по теме:
Есть кадры эпизода – надеюсь, Ла Лига всерьез их изучит, как расизм и другие подобные вещи. Я не думаю, что болельщики «Райо» таковы, но всегда найдутся дураки.
Все мы понимаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, поскольку у меня есть две дочери, и я надеюсь, что они с подобным никогда не столкнутся.
Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не должна запятнать репутацию фанатов, которые вели себя достойно.
Ну а если серьезно, болельщику повезло, что Окампос не втащил ему, хотя может быть и втащил бы, просто не знал кому....
Ну а если серьезно, болельщику повезло, что Окампос не втащил ему, хотя может быть и втащил бы, просто не знал кому....