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Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса

вчера, 12:33
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос во время гостевого матча с «Райо Вальекано» (2:1) пострадал от действий одного из болельщиков «пчёл».

Футболист готовился вбросить мяч из аута, в это время один из фанатов ткнул пальцем между ягодиц хавбека. Игрок дал комментарий по теме:

Есть кадры эпизода – надеюсь, Ла Лига всерьез их изучит, как расизм и другие подобные вещи. Я не думаю, что болельщики «Райо» таковы, но всегда найдутся дураки.

Все мы понимаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, поскольку у меня есть две дочери, и я надеюсь, что они с подобным никогда не столкнутся.

Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не должна запятнать репутацию фанатов, которые вели себя достойно.

Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:49
Девушек в Испании трогать нельзя, это уже мы выяснили. Теперь же увидим, можно ли трогать в Испании мужчин..)
Соккер, держите в курсе пожалуйста.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:19, ред.
Он теперь мячик из-за боковой будет лицом к трибуне выбрасывать...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:53
Теперь в раздевалке ему конец,будут издеваться месяца 2-3
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:32
Смотря каким пальцем.
shur
shur ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:01
...ну хоть не опустили ,повезло...! Запад загнивает...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:19
А если потом , вот так... может "дойдёт"?)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:06
Такое впечатление что футболер специально перевел тему на "расизм и другие подобные вещи", чтобы избежать темы которую этот инцидент действительно затрагивает. Удивительно, ведь в Европе можно говорить в открытую по этому поводу, зачем же в сторону разговор уводить?
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:57
"А был ли мальчик?" )))...
adekvat
adekvat
вчера в 13:51
Мужик тыкнул свой палец другому мужику между булок это норма для запада. Тут могут самого осудить за ненависть к голубым извращугам.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:45
Дурацкий поступок.
112910415
112910415
вчера в 13:34
не нужно было так делать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:32
Песня такая есть-" был пацан и нет пацана"...
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:21
Как говорится " береги дупло смолоду"! ))
Ну а если серьезно, болельщику повезло, что Окампос не втащил ему, хотя может быть и втащил бы, просто не знал кому....
Мысыктар
Мысыктар ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:13
приятного аппетита,палец дело такое))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:59
Блин, у меня обед и я читаю это.
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