Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса

1707212006

вчера, 12:33

Полузащитник «Севильи» во время гостевого матча с «Райо Вальекано» (2:1) пострадал от действий одного из болельщиков «пчёл».

Футболист готовился вбросить мяч из аута, в это время один из фанатов ткнул пальцем между ягодиц хавбека. Игрок дал комментарий по теме: