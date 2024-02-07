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Катар обыграл Иран и вышел в финал Кубка Азии

вчера, 20:10
ИранЛоготип футбольный клуб Иран2 : 3Логотип футбольный клуб КатарКатарМатч завершен

Сборная Ирана уступила команде Катара в матче 1/2 финала Кубка Азии (2:3).

На 4-й минуте Сердар Азмун открыл счёт. Катарцы отыгрались на 17-й — отличился Джассим Абдулсаллам. Акрам Афиф на 43-й вывел хозяев турнира вперёд. На 51-й иранцы восстановили равенство — пенальти реализовал Алиреза Джаханбахш. Али Алмоез на 82-й забил победный для подопечных Бартоломе Маркеса мяч. Шоджа Халилзадех на 90+3-й получил красную карточку.

В финале турнира Катар сыграет с Иорданией, которая обыграла Южную Корею (2:0).

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт Футбольной ассоциации Катара в соцсети «X»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:52
в Азии тоже умеют играть красиво и ярко !
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:14
Матч достойный финала
Если что-то подобное случится с Иорданией это будет нечто
lotsman
lotsman
вчера в 21:17
Молодцы Катар, хотя и неожиданно, но выиграли по делу.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:06
Классная победа Катара... Удаление, на последних минутах штанга у Ирана... Отличная игра.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:34
Удивляет победа не Катара с примерно равной игрой, а Виктория Иордании над Ю.Кореей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Amsterdamsche Ajax (раскрыть)
вчера в 20:29
Игру смотрел? Видимо нет. Катар выиграл по делу.
fy37d9uewmyq
fy37d9uewmyq
вчера в 20:29
Большой успех Катара Если это не помощь волшебных сил!
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 20:16
Мне вот интересно, сколько Катар выложил за эту так якобы победу?
Гость
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