Катар обыграл Иран и вышел в финал Кубка Азии

Сборная Ирана уступила команде Катара в матче 1/2 финала Кубка Азии (2:3).
На 4-й минуте Сердар Азмун открыл счёт. Катарцы отыгрались на 17-й — отличился Джассим Абдулсаллам. Акрам Афиф на 43-й вывел хозяев турнира вперёд. На 51-й иранцы восстановили равенство — пенальти реализовал Алиреза Джаханбахш. Али Алмоез на 82-й забил победный для подопечных Бартоломе Маркеса мяч. Шоджа Халилзадех на 90+3-й получил красную карточку.
В финале турнира Катар сыграет с Иорданией, которая обыграла Южную Корею (2:0).
Если что-то подобное случится с Иорданией это будет нечто
Если что-то подобное случится с Иорданией это будет нечто