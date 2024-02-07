Катар обыграл Иран и вышел в финал Кубка Азии

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вчера, 20:10

Сборная Ирана уступила команде Катара в матче 1/2 финала Кубка Азии (2:3).

На 4-й минуте Сердар Азмун открыл счёт. Катарцы отыгрались на 17-й — отличился Джассим Абдулсаллам. Акрам Афиф на 43-й вывел хозяев турнира вперёд. На 51-й иранцы восстановили равенство — пенальти реализовал Алиреза Джаханбахш. Али Алмоез на 82-й забил победный для подопечных мяч. Шоджа Халилзадех на 90+3-й получил красную карточку.

В финале турнира Катар сыграет с Иорданией, которая обыграла Южную Корею (2:0).