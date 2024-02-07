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«Байер» одолел «Штутгарт» и вышел в полуфинал Кубка Германии

сегодня, 00:43
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)3 : 2Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Байер» одержал победу над «Штутгартом» в матче 1/4 финала Кубка Германии (3:2).

На 11-й минуте гости вышли вперёд — отличился Вальдемар Антон. Роберт Андрих на 50-й сравнял счёт. На 58-й «швабы» снова повели — гол забил Крис Фюрих. Амине Адли на 66-й восстановил равенство. Победным для леверкузенской команды мячом отметился Джонатан Та на 90-й.

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Все комментарии
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:35
Если в пол силы не сыграл, то характер есть и понимание того что идут за титулом в первом тайме много не получалось, а вот во втором было всё как и должно быть и счёт это доказывает.
Capral
Capral ответ therapy (раскрыть)
сегодня в 10:40
В пол силы Байер не играл. Просто, Штутгарт не дал сыграть лучше. Третий гол, после обычного заброса, где было всё очень просто и понятно. Бывают, такие обидные поражения. Ничем, Байер лучше не был.
Regista_888
Regista_888 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:59
Обязательно надо было Реал запихнуть в тему про Бойер.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:10
Поздравляю с победой! Матч получил фееричным!
матос
матос
сегодня в 08:52
Отличный матч! Аспириновых с победой! И снова Та забивает в концовке игры важный мяч.
469aek28vvpn
469aek28vvpn
сегодня в 08:40
Такие матчи всегда радуют - зрелище!
therapy
therapy ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:48
Байер играл в пол силы, Вирц красавец, две хорошие передачи...к Баварии готовы.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:23
Как бы эта победа не сказалась на матче против Баварии
112910415
112910415
сегодня в 05:43
на зубах вырвали победу
caxbuxk2zxqp
caxbuxk2zxqp
сегодня в 05:32
Чуть-чуть не дотерпели швабы
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:15
Классный матч получился . И Байер всё таки дожал в конце матча.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:59, ред.
С победой леверкузенский Байер и всех болельщиков этого клуба!!! Отдельно, поздравляю Хаби Алонсо! Хаби Алонсо и его подопечные, в очередной раз в этом сезоне, доказывают, что они очень хорошо играют. А соперник сегодня не очень простой был. Кто бы мог подумать до прихода Хаби Алонсо, что Байер полетит так высоко по турнирной таблице, и тем более, то, что у них не будет ни одного поражения после середины сезона? Надеюсь, что Хаби Алонсо и его подопечные сумеют скинуть Баварию с трона Бундеслиги! И надеюсь, что Байер выиграет Лигу Европы, а Реал Мадрид выиграет Лигу Чемпионов УЕФА. Чтоб они сыграли между собой в Суперкубке Европы.
Capral
Capral
сегодня в 00:54, ред.
Ну как же обидно проиграл Штутгарт! Ну не наиграл Байер на победу! Ничем хозяева поля не запомнились, и по большому счету ничего особенного не показали. В 1м тайме, практически идеальная игра от гостей, можно сказать в эконом режиме. Ничего лишнего - ни паса, ни пробежки, всё четко и по делу. Потому и повели в счете. При этом, Байер путался в собственных ногах, не понимая как пройди до предела, грамотно выстроенную обoрону соперника.

И второй тайм также слажено и грамотно провел Штутгарт, но две исключительно позиционные ошибки в обороне, одного игрока привели к такому обиднейшему поражению. Как же всё-таки часто бывает несправедлив футбол!

Сегодня Байер было не узнать- обычная команда, с ограниченной мыслью на поле. А Штутгарт, даже несмотря на поражение, очень понравился, и прежде всего тренерской мыслью!
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
сегодня в 00:49
Байер силен и в концовке вырвал победу снова и не впервые.
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