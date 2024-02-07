«Байер» одолел «Штутгарт» и вышел в полуфинал Кубка Германии

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сегодня, 00:43

«Байер» одержал победу над «Штутгартом» в матче 1/4 финала Кубка Германии (3:2).

На 11-й минуте гости вышли вперёд — отличился Вальдемар Антон. Роберт Андрих на 50-й сравнял счёт. На 58-й «швабы» снова повели — гол забил Крис Фюрих. Амине Адли на 66-й восстановил равенство. Победным для леверкузенской команды мячом отметился Джонатан Та на 90-й.