«Байер» одолел «Штутгарт» и вышел в полуфинал Кубка Германии

«Байер» одержал победу над «Штутгартом» в матче 1/4 финала Кубка Германии (3:2).
На 11-й минуте гости вышли вперёд — отличился Вальдемар Антон. Роберт Андрих на 50-й сравнял счёт. На 58-й «швабы» снова повели — гол забил Крис Фюрих. Амине Адли на 66-й восстановил равенство. Победным для леверкузенской команды мячом отметился Джонатан Та на 90-й.
И второй тайм также слажено и грамотно провел Штутгарт, но две исключительно позиционные ошибки в обороне, одного игрока привели к такому обиднейшему поражению. Как же всё-таки часто бывает несправедлив футбол!
Сегодня Байер было не узнать- обычная команда, с ограниченной мыслью на поле. А Штутгарт, даже несмотря на поражение, очень понравился, и прежде всего тренерской мыслью!
И второй тайм также слажено и грамотно провел Штутгарт, но две исключительно позиционные ошибки в обороне, одного игрока привели к такому обиднейшему поражению. Как же всё-таки часто бывает несправедлив футбол!
Сегодня Байер было не узнать- обычная команда, с ограниченной мыслью на поле. А Штутгарт, даже несмотря на поражение, очень понравился, и прежде всего тренерской мыслью!