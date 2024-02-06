Президент «Барселоны» в ближайшие недели планирует встретиться с Клоппом

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ближайшие недели планирует встретиться с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом по поводу возможного назначения на аналогичную должность в каталонский клуб.
Однако окружение немецкого специалиста уже подтвердило, что его желание отправиться в годичный отпуск после ухода из английской команды летом совершенно не изменилось.
Также Лапорта хотел бы видеть в качестве наставника «сине-гранатовых» Пепа Гвардиолу, но этот вариант исключён.
В число наиболее вероятных кандидатов входят Ханс-Дитер Флик и Сержиу Консейсау из «Порту».