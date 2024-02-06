Президент «Барселоны» в ближайшие недели планирует встретиться с Клоппом

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вчера, 23:58

По информации источника, президент «Барселоны» в ближайшие недели планирует встретиться с главным тренером «Ливерпуля» по поводу возможного назначения на аналогичную должность в каталонский клуб.

Однако окружение немецкого специалиста уже подтвердило, что его желание отправиться в годичный отпуск после ухода из английской команды летом совершенно не изменилось.

Также Лапорта хотел бы видеть в качестве наставника «сине-гранатовых» , но этот вариант исключён.

В число наиболее вероятных кандидатов входят и из «Порту».