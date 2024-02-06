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Президент «Барселоны» в ближайшие недели планирует встретиться с Клоппом

вчера, 23:58

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ближайшие недели планирует встретиться с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом по поводу возможного назначения на аналогичную должность в каталонский клуб.

Однако окружение немецкого специалиста уже подтвердило, что его желание отправиться в годичный отпуск после ухода из английской команды летом совершенно не изменилось.

Также Лапорта хотел бы видеть в качестве наставника «сине-гранатовых» Пепа Гвардиолу, но этот вариант исключён.

В число наиболее вероятных кандидатов входят Ханс-Дитер Флик и Сержиу Консейсау из «Порту».

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Все комментарии
Sкрудж
Sкрудж ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:56
А почему и нет ? Ливерпуль он принял не в лучшем состоянии , чем сейчас Барса.
матос
матос
сегодня в 09:17
Надеюсь после годичного отпуска увидеть Клоппа во главе бундестим но никак не в каталонской команде.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:01
Про Гвардиолу смешно.
8avrsg7z6825
8avrsg7z6825
сегодня в 06:40
Президент Барселоны загодя закидывает удочку - на перспективу.
112910415
112910415
сегодня в 05:38
почему бы кофе не выпить, не поулыбаться ...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:10
Хочет встретиться с Клоппом, чтобы создать видимость у болельщиков Барсы, что их славный президент нещадно рвет себе попочку дабы добиться невозможного!
7qaaxqk2d7j6
7qaaxqk2d7j6
сегодня в 00:30
Надо выполнить свой годичный план и не каких разговоров!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:04
У каждого плута свои расчёты. Клоп может планировать встретиться с другим человеком...
амурец
амурец
сегодня в 00:03
Оно Клоппу надо?
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