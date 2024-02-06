Флик может сменить Хави во главе «Барсы». В шорт-листе Лапорты – Клопп и второй Гвардиола

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вчера, 19:30

Ханси – фаворит.

Этой зимой настоящий бум тренерских перестановок. Никто не ожидал, что Юрген Клопп решит покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона. То же самое можно сказать о Хави и «Барселоне». Но оба наставника дали своим клубам время, чтобы найти замену. И каталонцы уже начали поиски. Решили обратиться к немецкой школе.

Хави анонсировал прощание в межсезонье

Зима для «сине-гранатовых» складывается объективно кошмарно. В начале декабря коллектив уступил в дерби «Жироне» – для испанского гранда это провал независимо от формы соперника. Затем финишировал в групповой стадии Лиги чемпионов. Да, отобрался в плей-офф, но проиграл бельгийскому «Антверпену». После – ничья с «Валенсией». В январе «Барса» получила разгромные 1:4 от «Реала» в Суперкубке и вылетела из Кубка Испании от «Атлетика». В конце января – 3:5 от «Вильярреала».

Игра с «жёлтой подлодкой» стала последней каплей для испанского менеджера – и он объявил об отставке. Судя по инсайдам, в команде новость восприняли болезненно. На следующий день после поражения наставник объяснил игрокам причины – во время его речи Левандовски, Кунде, Канселу и Гави не сдержали слёз.

В списке – Клопп, Альгуасил и тренер дубля

Главное, что известие о расставании в межсезонье не положило начало потоку взаимных обвинений. Руководство уже занимается поиском нового главного тренера. Выбирать предстоит спортивному директору каталонцев Деку.

И одним из первых кандидатов стал Иманол Альгуасил, работающий с «Сосьедадом». Команду, которая в феврале стартует в плей-офф ЛЧ , специалист создавал своими руками – опыт в строительстве крепких проектов есть, вопрос в стрессоустойчивости.

В мечтах президента «блауграны» Жоана Лапорты – привести в команду Юргена Клоппа. Потенциально это может быть возможно, летом немец как раз покидает «Ливерпуль». В АПЛ он вряд ли согласится возглавить другую команду – любовь к «красным» слишком велика. Но у Юргена накопилась феноменальная усталость, а «Барса» точно не будет курортом.

Ещё одним вариантом называли специалиста из клубной вертикали. Рафа Маркес тренирует дубль «Барселоны» – и Лапорта не исключает его из списка:

Кандидатура [тренера «Барсы Б»] не исключена, потому что он делает очень хорошую работу. Маркес тренирует у нас в системе, знает игроков – это его преимущество. Клуб подготовил план действий на случай чрезвычайных ситуаций с тренером резервной команды.

Таким путём когда-то футбольному миру явился талант Пепа Гвардиолы.

Флика хотели ещё в 2021 году

Сейчас основной кандидат – Ханс-Дитер Флик, который ранее тренировал «Баварию» и сборную Германии. Кандидатуру немецкого менеджера продвигает Лапорта. Интерес функционера к Флику берёт начало ещё в 2021 году – тогда клуб распрощался с Рональдом Куманом и искал специалиста, который бы смог построить сильную команду.

Флик к тому моменту реанимировал «Баварию» после провала Ковача – с ходу выиграл ЛЧ и в целом был успешен. Но в тот раз Ханс выбрал сборную Германии, а «Барса» назначила Хави.

Сейчас препятствий нет – Флик без работы с сентября 2023-го, успел отдохнуть. Он оказался настолько рад возвращению к переговорам с каталонцами, что уже учит испанский и готовится к переезду.

Проблемы останутся

На общую атмосферу в клубе смена тренера не повлияет – будет всё по-прежнему напряжённо. Хави так описывает, насколько сильно выматывает работа в «Барсе»:

Мне жаль, но это так. Каждый день тебя заставляют чувствовать себя бесполезным. Пеп [Гвардиола] уже сказал мне об этом, когда я говорил с ним. Я видел, как страдал Луис Энрике. Нам нужно все обдумать. У нас есть проблема с требованиями на этой должности. Ощущение, что каждый раз ты рискуешь жизнью. Вот почему я говорю, что это жестоко, это не приносит удовольствия.

Каталонцы попросту не адаптировались к ситуации, в которую попали. Им больше недоступны топ-игроки – на них элементарно нет доступных средств. Требуется кризис-менеджмент. И соответствующий подход к работе на рынке. Но летом 2022 года «сине-гранатовые» берут Левандовского и Рафинью – ни в том, ни в другом не было острой необходимости. Параллельно за бесценок отдают игроков, которых скупали втридорога (Дембеле, Коутиньо, Гризманн).

Дело даже не в фигуре тренера, а в компетенции руководства. До этого КПД от действий на рынке игроков был крайне низкий – но на багаже былых побед это не так ярко бросалось в глаза. Теперь ресурсы сократились в разы – и на ограниченном пространстве новое руководство действует не лучше.

Все вопросы – к работе Хави весной

Вряд ли наставника удастся переубедить – работа в «Барсе» слишком вымотала. Но без ответа остаётся вопрос – какую команду получит его преемник?

Клопп, например, разобрался с проблемами в «Ливерпуле», сколотил новый костяк – подготовил почву. И как только всё заработало, объявил о своём решении. В «Барселоне» ситуация принципиально иная. Состав остаётся несбалансированным – и исправлять ошибки прошлого придётся мучительно долго.

Интересно, за что Хави возьмётся в оставшийся отрезок. Вероятно, прежде всего – за еврокубки. Команда наконец пробилась в плей-офф, а в 1/8 финала достался соперник, которого каталонцы должны проходить – разобранный «Наполи». Ну и от борьбы за медали Ла Лиги отказываться не стоит.