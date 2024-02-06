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Флик может сменить Хави во главе «Барсы». В шорт-листе Лапорты – Клопп и второй Гвардиола

вчера, 19:30
Флик

Ханси – фаворит.

Этой зимой настоящий бум тренерских перестановок. Никто не ожидал, что Юрген Клопп решит покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона. То же самое можно сказать о Хави и «Барселоне». Но оба наставника дали своим клубам время, чтобы найти замену. И каталонцы уже начали поиски. Решили обратиться к немецкой школе.

Хави анонсировал прощание в межсезонье

Зима для «сине-гранатовых» складывается объективно кошмарно. В начале декабря коллектив уступил в дерби «Жироне» – для испанского гранда это провал независимо от формы соперника. Затем финишировал в групповой стадии Лиги чемпионов. Да, отобрался в плей-офф, но проиграл бельгийскому «Антверпену». После – ничья с «Валенсией». В январе «Барса» получила разгромные 1:4 от «Реала» в Суперкубке и вылетела из Кубка Испании от «Атлетика». В конце января – 3:5 от «Вильярреала».

Игра с «жёлтой подлодкой» стала последней каплей для испанского менеджера – и он объявил об отставке. Судя по инсайдам, в команде новость восприняли болезненно. На следующий день после поражения наставник объяснил игрокам причины – во время его речи Левандовски, Кунде, Канселу и Гави не сдержали слёз.

В списке – Клопп, Альгуасил и тренер дубля

Главное, что известие о расставании в межсезонье не положило начало потоку взаимных обвинений. Руководство уже занимается поиском нового главного тренера. Выбирать предстоит спортивному директору каталонцев Деку.

И одним из первых кандидатов стал Иманол Альгуасил, работающий с «Сосьедадом». Команду, которая в феврале стартует в плей-офф ЛЧ, специалист создавал своими руками – опыт в строительстве крепких проектов есть, вопрос в стрессоустойчивости.

В мечтах президента «блауграны» Жоана Лапорты – привести в команду Юргена Клоппа. Потенциально это может быть возможно, летом немец как раз покидает «Ливерпуль». В АПЛ он вряд ли согласится возглавить другую команду – любовь к «красным» слишком велика. Но у Юргена накопилась феноменальная усталость, а «Барса» точно не будет курортом.

Ещё одним вариантом называли специалиста из клубной вертикали. Рафа Маркес тренирует дубль «Барселоны» – и Лапорта не исключает его из списка:

Кандидатура [тренера «Барсы Б»] не исключена, потому что он делает очень хорошую работу. Маркес тренирует у нас в системе, знает игроков – это его преимущество. Клуб подготовил план действий на случай чрезвычайных ситуаций с тренером резервной команды.

Таким путём когда-то футбольному миру явился талант Пепа Гвардиолы.

Флика хотели ещё в 2021 году

Сейчас основной кандидат – Ханс-Дитер Флик, который ранее тренировал «Баварию» и сборную Германии. Кандидатуру немецкого менеджера продвигает Лапорта. Интерес функционера к Флику берёт начало ещё в 2021 году – тогда клуб распрощался с Рональдом Куманом и искал специалиста, который бы смог построить сильную команду.

Флик к тому моменту реанимировал «Баварию» после провала Ковача – с ходу выиграл ЛЧ и в целом был успешен. Но в тот раз Ханс выбрал сборную Германии, а «Барса» назначила Хави.

Сейчас препятствий нет – Флик без работы с сентября 2023-го, успел отдохнуть. Он оказался настолько рад возвращению к переговорам с каталонцами, что уже учит испанский и готовится к переезду.

Проблемы останутся

На общую атмосферу в клубе смена тренера не повлияет – будет всё по-прежнему напряжённо. Хави так описывает, насколько сильно выматывает работа в «Барсе»:

Мне жаль, но это так. Каждый день тебя заставляют чувствовать себя бесполезным. Пеп [Гвардиола] уже сказал мне об этом, когда я говорил с ним. Я видел, как страдал Луис Энрике. Нам нужно все обдумать. У нас есть проблема с требованиями на этой должности. Ощущение, что каждый раз ты рискуешь жизнью. Вот почему я говорю, что это жестоко, это не приносит удовольствия.

Каталонцы попросту не адаптировались к ситуации, в которую попали. Им больше недоступны топ-игроки – на них элементарно нет доступных средств. Требуется кризис-менеджмент. И соответствующий подход к работе на рынке. Но летом 2022 года «сине-гранатовые» берут Левандовского и Рафинью – ни в том, ни в другом не было острой необходимости. Параллельно за бесценок отдают игроков, которых скупали втридорога (Дембеле, Коутиньо, Гризманн).

Дело даже не в фигуре тренера, а в компетенции руководства. До этого КПД от действий на рынке игроков был крайне низкий – но на багаже былых побед это не так ярко бросалось в глаза. Теперь ресурсы сократились в разы – и на ограниченном пространстве новое руководство действует не лучше.

Все вопросы – к работе Хави весной

Вряд ли наставника удастся переубедить – работа в «Барсе» слишком вымотала. Но без ответа остаётся вопрос – какую команду получит его преемник?

Клопп, например, разобрался с проблемами в «Ливерпуле», сколотил новый костяк – подготовил почву. И как только всё заработало, объявил о своём решении. В «Барселоне» ситуация принципиально иная. Состав остаётся несбалансированным – и исправлять ошибки прошлого придётся мучительно долго.

Интересно, за что Хави возьмётся в оставшийся отрезок. Вероятно, прежде всего – за еврокубки. Команда наконец пробилась в плей-офф, а в 1/8 финала достался соперник, которого каталонцы должны проходить – разобранный «Наполи». Ну и от борьбы за медали Ла Лиги отказываться не стоит.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:23
Вы бы хотели что бы Хави трениррвал дальше ?
То есть болелы , эксперты , Ляпорта понимают в футболе меньше чем Вы
Хм...
Это не смешно
Более сильная команда ?
Кого ему надо ?
Бабла шейхов надо ему дать ?
Как Манчестер Сити ?
Тогда они будут нормально играть ?
А по поводу Хави - пусть конечно же дальше тренирует
DXTK
DXTK ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
смешно......Хави придя только в Барселону 4-0 обыграл в первом класико Реал, как в старые добрые времена когда он был футболистом на поле. Суперкубок в прошлом сезоне у вас забрал, будь у Хави более сильная команда, сливочных бы он раскатывал бы и дальше..........

PS Я бы хотел чтобы Хави продолжил, но на Ляпорту как всегда давят болелы эксперты и тд, не дают перестроить команду, поскольку тому же Клоппу, Флику и тд понадобиться также время, а титул в Ла Лиге и Хави взял........ так что его если и меняют только для ЛЧ......Ляпорту хочет снова ее выиграть.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 20:46
Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат. Эта цитата не принадлежит Альберту Эйнштейну, хотя это уже давно распространяется как цитата Эйнштейна. Но это кстати. Хотел сказать, что Барселоне нужен другой подход к делу. Другое дело, когда под руководством Гвардиолы есть игроки калибра Месси, Хави и Иньесты, и совсем другое дело, когда эта эпоха подходит к концу. Футбол должен прогрессировать и постоянно надеяться, что бывший игрок «Барселоны» возглавит «Барселону» и надеется на успех – это значит смотреть на вещи однобоко. Давно пора попробовать что-то новое.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 19:57
Не надо Хави менять
Он для реала идеальный тренер
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:55
Этого физрука и не хватало
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