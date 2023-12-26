Президент «Торпедо» прокомментировал ход строительства стадиона клуба

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о строительстве нового стадиона на Восточной улице.

Двигаемся четко по плану — завершаем в конце 2025 года, ввод в эксплуатацию — в 2026-м.

В первом квартале 2024 года пойдет рост. Кстати, для наших болельщиков и дорогих зрителей мы сделали отдельный Telegram-канал, посвященный стадиону. В нем руководитель стройки регулярно рассказывает о том, что было сделано, мы публикуем видеообзоры. Укрепление опорной стены, чтобы не «уехали» все дома, которые стоят сверху, погружение почти 5 тысяч свай, заливка многих тысяч кубов бетона... Огромнейшая работа, а у болельщиков было ощущение, что дело стоит на месте. Скоро пойдет работа по возведению стен, прогресс станет более наглядным.