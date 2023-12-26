Президент «Торпедо» прокомментировал ход строительства стадиона клуба

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о строительстве нового стадиона на Восточной улице.
Двигаемся четко по плану — завершаем в конце 2025 года, ввод в эксплуатацию — в 2026-м.
В первом квартале 2024 года пойдет рост. Кстати, для наших болельщиков и дорогих зрителей мы сделали отдельный Telegram-канал, посвященный стадиону. В нем руководитель стройки регулярно рассказывает о том, что было сделано, мы публикуем видеообзоры. Укрепление опорной стены, чтобы не «уехали» все дома, которые стоят сверху, погружение почти 5 тысяч свай, заливка многих тысяч кубов бетона... Огромнейшая работа, а у болельщиков было ощущение, что дело стоит на месте. Скоро пойдет работа по возведению стен, прогресс станет более наглядным.
Я помню много матчей на уютном стадионе Торпедо. Матчей, самых памятных, интересных и незабываемых. Помню замечательных футболистов, выходивших на поле этого прекрасного стадиона. Вот и сейчас, хочу пожелать, новым, будущим поколениям торпедовской команды- высоко нести Знамя предшественников и гордиться именем клуба!!! Торпедо- это история, традиции и славные имена!!!!!!!
Я помню много матчей на уютном стадионе Торпедо. Матчей, самых памятных, интересных и незабываемых. Помню замечательных футболистов, выходивших на поле этого прекрасного стадиона. Вот и сейчас, хочу пожелать, новым, будущим поколениям торпедовской команды- высоко нести Знамя предшественников и гордиться именем клуба!!! Торпедо- это история, традиции и славные имена!!!!!!!
Учитывая в принципе спад интереса к футболу, активно подогреваемый РФС (как я говорил, они нанесли решающий удар по болельщикам с FanID, по цифрам посещаемость упала почти вдвое, теперь у "Зенита" 24 тыс, когда была 46 тыс до FanID), то у меня большие подозрения, что всё это впустую, и аншлаг этот стадион увидит разве что на концерте Инстасамки)
Например, я, который до FanID постоянно ходил на футбол хотя бы 3-4 раза за сезон, в принципе не собираюсь подписывать эту бумажку, в которой соглашаюсь, что организаторы в любой момент по собственному желанию могут запретить мне вход на любые мероприятия. У нас не рабовладельческий строй, чтобы я подписывал рабский документ.
Учитывая в принципе спад интереса к футболу, активно подогреваемый РФС (как я говорил, они нанесли решающий удар по болельщикам с FanID, по цифрам посещаемость упала почти вдвое, теперь у "Зенита" 24 тыс, когда была 46 тыс до FanID), то у меня большие подозрения, что всё это впустую, и аншлаг этот стадион увидит разве что на концерте Инстасамки)
Например, я, который до FanID постоянно ходил на футбол хотя бы 3-4 раза за сезон, в принципе не собираюсь подписывать эту бумажку, в которой соглашаюсь, что организаторы в любой момент по собственному желанию могут запретить мне вход на любые мероприятия. У нас не рабовладельческий строй, чтобы я подписывал рабский документ.