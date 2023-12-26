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Президент «Торпедо» прокомментировал ход строительства стадиона клуба

вчера, 13:34

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о строительстве нового стадиона на Восточной улице.

Двигаемся четко по плану — завершаем в конце 2025 года, ввод в эксплуатацию — в 2026-м.

В первом квартале 2024 года пойдет рост. Кстати, для наших болельщиков и дорогих зрителей мы сделали отдельный Telegram-канал, посвященный стадиону. В нем руководитель стройки регулярно рассказывает о том, что было сделано, мы публикуем видеообзоры. Укрепление опорной стены, чтобы не «уехали» все дома, которые стоят сверху, погружение почти 5 тысяч свай, заливка многих тысяч кубов бетона... Огромнейшая работа, а у болельщиков было ощущение, что дело стоит на месте. Скоро пойдет работа по возведению стен, прогресс станет более наглядным.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:57
"Укрепление опорной стены, чтобы не «уехали» все дома, которые стоят сверху, погружение почти 5 тысяч свай, заливка многих тысяч кубов бетона..."

Как то напрягает этот момент...
А нельзя было подобрать другое место под строительство!
И безопасно и менее затратно...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:54
Спасибо, Дружище- спасибо!!! Мне, как-то неловко, Вас тревожить, но, если Вы предлагаете свои услуги- я неприменно ими воспользуюсь. Спасибо!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:49
...ну тогда, если что, у вас есть Я...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:34
Да, я понимаю, но это легко для того, кто умеет, но не для меня. Обязательно попрошу друзей помочь. Жаль терять такую информацию. Столько газет советского периода имею, а показать не могу, в силу того, что пользоваться не умею. Отстал я от жизни. Но, все-равно, спасибо за науку!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:30
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:26, ред.
...Доброго вечерка, есть такая программка Win Snap,связанная с моментальным фото с нужными вам размерами наведения на предметы,людей, зданий,чего угодно, дальше снимок падает в папку мой компьютер, изображения ,потом заходим в Соккер пишем что то о происходящем, ниже хэштеги, ниже ответить,справо зеленый прямоугольник,жмем,выбираем файл, в папке изображение, сохраняем нажатием ответить,как то так,удачи!
112910415
112910415
вчера в 17:44
пусть всё получится хорошо и отлично !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Великолепно, Дружище- Великолепно!!!!!!!
А вот, я, к сожалению- не умею делать такие вставочки, хотя, таких вырезок и газет- имею очень много...
Стрельцова видел на стадионе в Киеве, только однажды, в 1969г., когда, Батя повел на матч Динамо Киев-Торпедо. В той игре увидел великолепный тандем Стрельцов-Гершкович!!!!!!! Больше, к сожалению, видеть вживую, Гения футбола не приходилось...
shur
shur
вчера в 16:42
...и ещё...
shur
shur
вчера в 16:41
...ещё...
shur
shur
вчера в 16:40
...ещё
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
...отец накануне сказал :" Завтра ты увидишь живого Стрельцова....!" Я, дядя Боря, отец и Валерка,сосед по комуналки на следующий
день поехали в Лужники ! Шёл мне 11 год...! До сих пор, гул стадиона,
количество зрителей,атмосфера остались с детства по сей день!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:27
Лишь бы во втордиве к моменту окончания строительства не оказаться.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:43, ред.
Дружище, я даже не знаю, кто из них более ВЕЛИКИЙ!!!
В.К.Иванов- такая же Великая и Славная история Торпедо, как и Э.А.Стрельцов!!!!!!!
Уже будучи старшим тренером Торпедо, он переживал за команду еще больше, чем в бытность игрока!!! Его супруга, Лидия, как-то рассказывала, что позвонил журналист, с просьбой- позвать к телефону Валентина Козьмича. На это, она ответила, что его нет дома, он будет поздно, но продолжила, цитирую: "Пожалуйста, звоните в любое время ночи. После игры Торпедо, независимо от результата, муж, всё-равно спать не будет всю ночь..."

А кто из нынешних тренеров не спит всю ночь, после игры?! Такие дела.
Я люблю Торпедо и не скрываю этого. С 1976г., с чемпионской осени клуба, симпатизирую этой команде всей душой!!! А отдельных игроков, той замечательной команды- просто Боготворю!!!!!!!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:26
Здравствуйте, Павел!!!
Павел, мне трудно ответить на этот вопрос, по причине того, что в таких мероприятиях я не разбираюсь. Конечно, я полностью с Вами согласен и доверяю Вашему мнению. Но здесь, дело в другом. Для меня, стадион Торпедо- это прежде всего- осколок советского прошлого, воспоминания, и просто память о прекрасном ушедшем времени, о замечательной юности... Уже, одно то, что сам клуб успел побывать, даже не в 1й лиге, но уже и во 2й, это говорит о многом, к сожалению... Новый стадион, скорее всего, станет не столько посещаемым местом, сколько, просто- данью памяти ушедшей истории. Я очень надеюсь, что клуб вернет себе доброе Имя, а болельщики потянутся на стадион.

Что касается новых правил FanID, то я, до сих пор не знаю, что это такое, и признаюсь, не особо вникаю в эти новшества. Но повторюсь, я полностью доверяю Вашему мнению, и как всегда- с Уважением к Вам!!!
sova147
sova147
вчера в 14:32
Для Торпедо стадион нужен! Это вдохновит команду, а болельщики есть и будут всегда со времён Стрельцова, Воронина и др.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:28
Да хоть цирк с клоунами или Раммштайн с Ленинградом! Круглогодично мог работать, без перерывов на межсезонье...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:27
Согласен, Виктор, единственное что - не очень понятно, кто туда будет ходить. С учётом того, что посещаемость на "Торпедо" свыше 10 тыс в последний раз была в сезоне 77/78 согласно статистике, то есть аншлагов нынешние болельщики в принципе не должны помнить, в 90-х была на уровне 3.5 тыс, а в последние годы около 1.5 тыс, порой падая до 500 человек.

Учитывая в принципе спад интереса к футболу, активно подогреваемый РФС (как я говорил, они нанесли решающий удар по болельщикам с FanID, по цифрам посещаемость упала почти вдвое, теперь у "Зенита" 24 тыс, когда была 46 тыс до FanID), то у меня большие подозрения, что всё это впустую, и аншлаг этот стадион увидит разве что на концерте Инстасамки)

Например, я, который до FanID постоянно ходил на футбол хотя бы 3-4 раза за сезон, в принципе не собираюсь подписывать эту бумажку, в которой соглашаюсь, что организаторы в любой момент по собственному желанию могут запретить мне вход на любые мероприятия. У нас не рабовладельческий строй, чтобы я подписывал рабский документ.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:24
...а в непогоду крутить фильмы про футбол, про спорт в конце концов!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:22
...и перед входом на постаменте Валя Иванов и Эдик Стрельцов
встречают нас обнявшись в бело-черной форме с буквой "Т" на футболке...Ух...!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:14
Вот им бы догадаться построить стадион с крышей. Хотя бы вскладчину, со всех московских. Один на всю Москву. Арендовали бы в зимнее время стадион по очереди. Сегодня кони, а на следующий тур кочегары. Выгодно было бы всем.
Capral
Capral
вчера в 14:11
От всей души и всего сердца, желаю новому стадиону Торпедо- стать любимцем москвичей, и быть одним из лучших в стране!!! Стадион Торпедо не имеет такой богатой и славной истории как ДИНАМО в Москве, но мне, лично, он всегда очень нравился. Вероятно, новый стадион будет интересней, удобней, комфортней старого, прежнего стадиона Торпедо, но для меня, старый стадион- навсегда останется неотъемлимой и дорогой частицей, незабываемого советского времени и советского футбола, который я помню, и люблю...

Я помню много матчей на уютном стадионе Торпедо. Матчей, самых памятных, интересных и незабываемых. Помню замечательных футболистов, выходивших на поле этого прекрасного стадиона. Вот и сейчас, хочу пожелать, новым, будущим поколениям торпедовской команды- высоко нести Знамя предшественников и гордиться именем клуба!!! Торпедо- это история, традиции и славные имена!!!!!!!
Вещий
Вещий
вчера в 14:09
Если не будет распила денег и строгий контроль за строителями, то все может пойти по намеченному плану.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:55
Затем начнется стандартный следующий этап - ой, не хватило денег, надо еще.
Гость
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