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«Спартак» сообщил о переименовании домашнего стадиона

вчера, 22:37

Московский «Спартак» вечером 31 декабря сообщил о переименовании своего домашнего стадиона, который ранее носил названия «Открытие Арена» и «Открытие Банк Арена». Теперь стадион будет называться «ЛУКОЙЛ Арена».

В заявлении клуба говорится:

ЛУКОЙЛ более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы. Имя ЛУКОЙЛа уже третье десятилетие разделяет центральное место на игровой форме «Спартака» с легендарной поперечной полосой.

Напомним: изначально стадион «Спартака», который введен в эксплуатацию в 2014 году, носил имя «Открытие Арена», а с 2021-го назывался «Открытие Банк Арена». Срок соглашения с банком «Открытие» о правах на нейминг стадиона истекает в конце этого года.

За время своего существования стадион принимал не только матчи «Спартака» в российских турнирах и еврокубках, но также игры чемпионата мира, Кубка конфедераций, становился площадкой для проведения концертов культовых музыкантов.

Переименование стадиона в «ЛУКОЙЛ Арену» — часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака».

Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:45
Иными словами ты хочешь, чтобы граждане получали с доходов этих предприятий?)
Сп62
Сп62
сегодня в 10:54, ред.
Белые приходят - переименовывают, красные приходят - переименовывают... Вот вам и все скрепы.
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 10:35
Кто башляет тот и девушку танцует.
Mi6
Mi6
сегодня в 10:00
Да ничего уже не поможет…))
полиграф шариков
полиграф шариков
сегодня в 09:07
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ VeniaminS (раскрыть)
    сегодня в 07:55
    А что братья Старостины после этого оплатят трансферы новых игроков?
    Я вот если честно не понимаю людей, которые считают себя фанатами футбола а в элементарных вещах не разбираются от слова совсем.
    Спонсорское названия стадиона это дополнительные вливания, которые будут учитываться как прибыль в финансовой фф, а это дополнительные возможности для клуба.
    Подобная практика существует во всём мире и все гранды играют на стадионах с коммерческими названиями.
    А Старостиным памятник поставили на стадионе, причём прямо возле поля.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 04:21
    Могли бы назвать в честь братьев Старостиных!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 02:54
    Стадион "Спартак" – просто и со вкусом. Пользуйтесь, хозяева, пока я не передумал)))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 02:27
    Лукойл пора национализировать и Газпром тоже.
    С какой стати то, что должно быть народным, жирует?
    Lu4nik
    Lu4nik ответ Agamaga_ (раскрыть)
    сегодня в 02:26
    а чего не Уренгой?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 01:13, ред.
    Называется ПЕРЕИМЕНОВАЛИ.
    ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ.
    Так на Руси говорят )))))))))))))))
    Agamaga_
    Agamaga_ ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    "Лангепас Арена" тоже сойдёт.
    sova147
    sova147
    сегодня в 00:29
    Новый год новые названия....
    Лучше Спартака никогда не будет!
    balalay
    balalay
    вчера в 23:23
    учитывая происхождение клуба в чужой ему стране его тоже пора переименовать в лукойл а зенит в газпром
    vova505
    vova505 ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Всё может быть )))
    Capral
    Capral
    вчера в 23:13
    Поменяли так поменяли!!! Для кого стадион строили?! Правильно, для Спартака!!! Так почему не назвать стадион, в Честь Величайшего советского клуба, и тех, Легендарных футболистов игравших в этом клубе?! Я уверен, что те, кто строили и планировали стадион, да, и, финансировали строительство, толком, и понятия не имеют об истории клуба... Позорище!!!
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 22:58
    Потом будет «Когалым Арена» 👍🏽
    ABir
    ABir
    вчера в 22:44
    Закономерное перенаименование. Кто платит, тот и название придумывает.
    Гость
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