«Спартак» сообщил о переименовании домашнего стадиона

Московский «Спартак» вечером 31 декабря сообщил о переименовании своего домашнего стадиона, который ранее носил названия «Открытие Арена» и «Открытие Банк Арена». Теперь стадион будет называться «ЛУКОЙЛ Арена».

В заявлении клуба говорится:

ЛУКОЙЛ более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы. Имя ЛУКОЙЛа уже третье десятилетие разделяет центральное место на игровой форме «Спартака» с легендарной поперечной полосой.

Напомним: изначально стадион «Спартака», который введен в эксплуатацию в 2014 году, носил имя «Открытие Арена», а с 2021-го назывался «Открытие Банк Арена». Срок соглашения с банком «Открытие» о правах на нейминг стадиона истекает в конце этого года.

За время своего существования стадион принимал не только матчи «Спартака» в российских турнирах и еврокубках, но также игры чемпионата мира, Кубка конфедераций, становился площадкой для проведения концертов культовых музыкантов.

Переименование стадиона в «ЛУКОЙЛ Арену» — часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака».

Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!