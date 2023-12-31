«Спартак» сообщил о переименовании домашнего стадиона

Московский «Спартак» вечером 31 декабря сообщил о переименовании своего домашнего стадиона, который ранее носил названия «Открытие Арена» и «Открытие Банк Арена». Теперь стадион будет называться «ЛУКОЙЛ Арена».
В заявлении клуба говорится:
ЛУКОЙЛ более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций «Спартака» и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы. Имя ЛУКОЙЛа уже третье десятилетие разделяет центральное место на игровой форме «Спартака» с легендарной поперечной полосой.
Напомним: изначально стадион «Спартака», который введен в эксплуатацию в 2014 году, носил имя «Открытие Арена», а с 2021-го назывался «Открытие Банк Арена». Срок соглашения с банком «Открытие» о правах на нейминг стадиона истекает в конце этого года.
За время своего существования стадион принимал не только матчи «Спартака» в российских турнирах и еврокубках, но также игры чемпионата мира, Кубка конфедераций, становился площадкой для проведения концертов культовых музыкантов.
Переименование стадиона в «ЛУКОЙЛ Арену» — часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака».
Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед!
Я вот если честно не понимаю людей, которые считают себя фанатами футбола а в элементарных вещах не разбираются от слова совсем.
Спонсорское названия стадиона это дополнительные вливания, которые будут учитываться как прибыль в финансовой фф, а это дополнительные возможности для клуба.
Подобная практика существует во всём мире и все гранды играют на стадионах с коммерческими названиями.
А Старостиным памятник поставили на стадионе, причём прямо возле поля.
Я вот если честно не понимаю людей, которые считают себя фанатами футбола а в элементарных вещах не разбираются от слова совсем.
Спонсорское названия стадиона это дополнительные вливания, которые будут учитываться как прибыль в финансовой фф, а это дополнительные возможности для клуба.
Подобная практика существует во всём мире и все гранды играют на стадионах с коммерческими названиями.
А Старостиным памятник поставили на стадионе, причём прямо возле поля.
С какой стати то, что должно быть народным, жирует?
С какой стати то, что должно быть народным, жирует?
ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ.
Так на Руси говорят )))))))))))))))
ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ.
Так на Руси говорят )))))))))))))))
Лучше Спартака никогда не будет!
Лучше Спартака никогда не будет!