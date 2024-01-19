Великие игроки, но никчёмные тактики. 10 легенд футбола, которые провалились на тренерской скамье

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вчера, 22:00

Среди них четыре обладателя «Золотого мяча».

Тренерская карьера – это совсем другое, нежели карьера футболиста. В этом после выхода на пенсию убедились некоторые из величайших игроков. В то время как Карло Анчелотти, Пеп Гвардиола и Йохан Кройф сломали шаблоны, многие другие успешные игроки так и не сумели стать великими тренерами. Рассмотрим десять известных футболистов, которые не смогли перенести свой игровой успех на тренерскую скамью.

Уэйн Руни

Руни был уволен из «Бирмингем Сити» в январе этого года после ужасной формы команды. Последнее поражение поставило клуб на 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, а на момент прихода Уэйна в октябре 2023-го команда находилась на 6-й позиции. Под руководством Руни «Бирмингем» выиграл только два из своих 15 матчей, а самому Уэйну не удалось завоевать расположение болельщиков своей неподходящей тактикой и скучными пресс-конференциями. Тренерская карьера Руни пошла на спад, когда он не смог добиться успеха ранее с «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед».

Стивен Джеррард

Когда слухи говорили о том, что Джеррард может заменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле» после удачной работы в «Рейнджерс», Стивен провалился в «Астон Вилле». Его заменил Унаи Эмери, который поднял клуб со дна турнирной таблицы в лидеры чемпионата Англии. Сейчас Джеррард руководит «Аль-Иттифаком» в Саудовской Аравии. Бывший капитан сборной Англии имеет в своем составе Джорджиньо Вейналдума, Демарая Грея и экс-нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, однако с середины сентября его клуб одержал всего одну победу в чемпионате. Но это не помешало «Аль-Иттифаку» подписать новый долгосрочный контракт с английским специалистом. Сейчас становится ясно, что успех Джеррарда в «Рейнджерс» был, скорее всего, связан с работой Майкла Била, который на тот момент был ассистентом Стивена в шотландском клубе.

Диего Марадона

Один из величайших футболистов всех времен не смог стать таким же великим тренером, как игроком на поле. Под руководством Марадоны сборная Аргентины легко прошла свою группу на ЧМ -2010, а в 1/8 финала турнира расправилась с Мексикой (3:1). Однако в 1/4 финала южноамериканцев ждала Германия, которая сокрушила подопечных Диего Армандо со счетом 0:4. Тогда многие болельщики в Аргентине раскритиковали решение Марадоны оставить вне заявки на чемпионат мира Эстебана Камбьяссо и Хавьера Дзанетти, которые по итогам сезона выиграли требл с «Интером». Аргентинская футбольная ассоциация приняла решение не продлевать контракт с Марадоной после ЧМ -2010. Спустя четырнадцать месяцев Диего возглавил клуб «Аль-Васл» из ОАЭ , который он привел к восьмому месту в чемпионате, управляя командой всего один сезон. После этого Марадона не тренировал пять лет, а с 2017 по 2020 годы возглавлял клубы из ОАЭ , Мексики и Аргентины.

Христо Стоичков

Обладатель «Золотого мяча» 1994 года, который на ЧМ -1994 в США стал лучшим бомбардиром турнира вместе с россиянином Олегом Саленко, надеялся повторить свой международный успех игрока, но только в качестве тренера. В 1994-м болгары прошли в полуфинал чемпионата мира, где уступили Италии, а в матче за третье место были разгромлены Швецией (0:4). Однако это был успех в качестве игрока за сборную, которую в 2004 году возглавил Стоичков уже в роли тренера. Под его руководством болгары не пробились на ЧМ -2006 и Евро-2008. Хотя никто и не предрекал им успех в квалификации, это было воспринято как неудача. После этого в 2007 году у Стоичкова был катастрофический период работы в «Сельте», которая вылетела из Ла Лиги по итогам сезона 2006/07. Затем болгарин работал с «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР , а также у себя на родине с «Литексом» и ЦСКА (София). Примечательно, что однажды Стоичков заявил, что не верит в футбольную тактику. Его послужной список в качестве тренера вполне подтверждает эту оценку.

Гари Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии был назначен наставником «Валенсии» в декабре 2015 года, несмотря на то, что он не говорил по-испански и не имел опыта работы главным тренером. Невиллу не удалось выиграть ни одну из своих первых девяти игр в Ла Лиге, а после он потерпел унизительное поражение от «Барселоны» со счетом 0:7 в Кубке Испании.

Репортер из Валенсии Пако Полит говорил:

То поражение со счетом 0:7 стало определяющим. Ни один тренер не сможет выйти сухим из воды после такого. Некоторые футболисты «Валенсии» спустя несколько дней говорили, что ожидали от Невилла бурной и гневной реакции после поражения, но этого не произошло. Гари был слишком хорошим парнем, чтобы работать тренером «Валенсии». Он был очень близок к игрокам, потому что в глубине души он все еще чувствовал себя одним из них.

Пять поражений подряд в Ла Лиге решили судьбу Невилла. С тех пор англичанин не возвращался на тренерскую скамью, решив вместо этого остаться экспертом Sky Sports. Бывший вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес говорил:

Невилл воспринял возможность тренировать «Валенсию» как шутку. Он не достоин моего уважения.

Алан Ширер

В 2009 году Ширеру доверили незавидную задачу – спасти «Ньюкасл» от вылета из Английской Премьер-Лиги. Бывший футболист «сорок» взял на себя управление командой за 8 матчей до конца сезона 2008/09. Ему не удалось сохранить свой бывший клуб в английской элите, потому что «Ньюкасл» под его руководством одержал всего одну победу, вылетев из АПЛ впервые с 1993 года. После этого Ширер больше не возвращался к тренерской деятельности, а стал аналитиком на ТВ.

Лотар Маттеус

Обладатель «Золотого мяча» 1990 года пытался попробовать себя в качестве тренера «Рапида», «Партизана», «Атлетико Паранаэнсе» и «Ред Булл Зальцбурга». Также он дважды работал с национальными командами, однако не смог вывести ни Венгрию, ни Болгарию на крупные турниры.

В 2011 году, когда Маттеус был уволен из сборной Болгарии, футбольный корреспондент мюнхенской газеты Suddeutsche Zeitung Филипп Зеллдорф заявил:

На данный момент нельзя себе представить, чтобы он нашел работу здесь [в Германии]. Время прошло мимо него, и теперь появилось новое поколение более молодых тренеров.

Действительно, после 2011 года Лотар Маттеус не вернулся к тренерской деятельности, а стал футбольным аналитиком.

Андреа Пирло

Пирло был воплощением хладнокровия во время своей игровой карьеры. Такой свой авторитет он пытался передать и на тренерскую скамью. За один сезон во главе «Ювентуса» ему не удалось выиграть с туринским клубом Серию А впервые за 9 лет, а команда заняла всего 4-е место в сезоне 2020/21. Под руководством Пирло «Ювентус» выиграл Суперкубок и Кубок Италии, однако провалы в Серии А и Лиге чемпионов (вылет в 1/8 финала от «Порту») стали причинами его увольнения. Следующей командой Андреа стал «Фатих Карагюмрюк», однако и в Турции итальянец продержался всего один сезон. Кроме того, в СМИ активно ходили слухи о том, что под руководством Пирло в клубе отсутствовала дисциплина. Появлялись сообщения вплоть до того, что Андреа разрешал своим футболистам курить в перерыве матчей. Сейчас Пирло возглавляет «Сампдорию», у которой дела в Серии В под его руководством тоже идут далеко не лучшим образом.

Фрэнк Лэмпард

В начале своего тренерского пути Лэмпард вывел «Дерби Каунти» в плей-офф Чемпионшипа, а молодую команду «Челси», у которого был трансферный бан, в Лигу чемпионов по итогам сезона 2019/20. Однако проблемой Фрэнка являлся тот факт, что он не умел выстраивать оборону, а уже в новом сезоне «синие» скатились в середину таблицы. Лэмпард был уволен из «Челси» в январе 2021 года, когда клуб занимал 9-е место в АПЛ , а пришедший на его замену Томас Тухель выиграл с командой из Лондона Лигу чемпионов в этой же кампании. Время Лэмпарда в «Эвертоне» тоже было горько-сладким: он спас «ирисок» от вылета в 2022 году, но в январе 2023-го был уволен, потому что тогда «Эвертон» выглядел как клуб, который обречен на понижение в классе. Фрэнк вернулся в «Челси» в качестве временного тренера до конца сезона в апреле 2023 года, выиграв только 1 из 11 матчей. Лэмпард не показал никаких признаков того, что учится на своих ошибках, превратившись в мемного персонажа в футбольной среде.

Роберт Чарльтон