Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Леонид Федун — о контракте Джикии: «Это некрасивая ситуация»

вчера, 15:57

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова защитника Георгия Джикии, который подтвердил высказывание своего агента Вадима Шпинёва о том, что чувствует себя обманутым в ситуации с продлением контракта.

Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед «Спартака» в чемпионате и Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно. Такие большие скандалы... Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Титовым и Калиниченко. Ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака». Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги. Слова агента не готов комментировать.

5 февраля Шпинёв заявил, что контракт футболиста с клубом не будет продлён, если летом москвичей продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение Джикии рассчитано до лета этого года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ продлит контракт с Хави Симонсом
Вчера, 21:50
Магкеев не ведёт переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта
Вчера, 16:12
Слухи«Салернитана» решила уволить Индзаги
Вчера, 15:36
Слухи«Севилья» примет решение по будущему Наваса и Рамоса после окончания сезона
Вчера, 12:54
Де Йонг не спешит продлевать контракт с «Барселоной»
Вчера, 12:19
СлухиСаутгейт может остаться во главе сборной Англии после Евро-2024
Вчера, 11:55
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 00:49
Товарищ Родионов, поймите меня правильно. Я не защищаю Джикию, а только лишь, пытаюсь востановить справедливость. Абаскаль убивает команду уже второй год. Игроки у него деградируют и точно не прогрессируют. Ничего нового, полезного, он дать команде не способен. С его присутствием, начались разговоры про возможный конфликт с Соболевым, сейчас с Джикией. Абаскаль- обычный обыватель, но тренер. Он не способен создать команду единомышленников, он- проходимец. Кроме всего, он неправильно использует Джикию и от этого проблемы в ЦЗ Спартака. Я не принимаю сторону, одного или другого, я- за объективность.
Zak11
Zak11 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:39
Абаскаль на сегодняшний день главный тренер команды. Джикия проиграл конкуренцию в составе и плотно сел на скамейку, в результате опять внутри коллектива в связи с этим началась какая то ересь. На чью сторону вставать тогда? Ставит он выше, и агент ставит. Это прекрасно видно, я не понимаю почему вы его защищаете
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:47
Джикия слишком переоценен, да и самолюбие у него зашкаливает.
vg6v7eumvhyx
vg6v7eumvhyx
вчера в 17:43
Слишком много из себя игроки представляют, даже главный тренер им не указ....
Regista_888
Regista_888
вчера в 17:15
Пусть на ... идёт. Ещё один Бакаев нашёлся. Который уже понял свой днищенский уровень.
ABir
ABir
вчера в 16:49
Федун прав, на лицо жадность и вина агента, что Спартак и Джикия до сих пор не договорились. Без вмешательства подзаевшегося посредника вопрос о новом разумном контракте давно уже был бы решен.
Capral
Capral ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 16:45
А выше, кого, он себя ставит? Во-первых не ставит. А во-вторых, Абаскаль, уже достаточно, сам себя, поставил ниже остальных...
Zak11
Zak11
вчера в 16:38
Игрок ставит себя выше клуба, выше тренера. Это неприемлимо.
Capral
Capral
вчера в 16:26, ред.
Федун очень точно сказал и объяснил. Фактически так оно и есть. Более того, Федун напомнил, чем кончаются подобные истории.

Но в Спартаке, нет сейчас толкового, принципиального руководства. Всё проиcходит стихийно, от того и ситуация такая. Что касается Титова, то как человек он плохой. Знаю это от людей лично знавших Титова.

Спартаку пожелаю Удачи, как и самому Джикии! В таком Клубе, как Спартак нет места проходимцам, лицемерам, и бездарям!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:22
Ну при Федуне такого не было бы...
Ибо Абаскаль был бы уволен ещё до того как от него отвернулись игроки...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:18
Федун дал понять, что это так мелочь, вот при нем были скандалы это да!! В год по одному крупному. За 20 лет 20 скандалов.
112910415
112910415
вчера в 16:12
и агенту, и подопечному надо было помолчать
Вещий
Вещий
вчера в 16:00
Кто теперь такой Федун чтобы его стоило опубликовать.... а что Зарема уже не отслеживает ситуацию .... где ее высказывание по этому вопросу????
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 