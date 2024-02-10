Леонид Федун — о контракте Джикии: «Это некрасивая ситуация»

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вчера, 15:57

Экс-владелец «Спартака» прокомментировал слова защитника , который подтвердил высказывание своего агента о том, что чувствует себя обманутым в ситуации с продлением контракта.

Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед «Спартака» в чемпионате и Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно. Такие большие скандалы... Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Титовым и Калиниченко. Ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака». Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги. Слова агента не готов комментировать.

5 февраля Шпинёв заявил, что контракт футболиста с клубом не будет продлён, если летом москвичей продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение Джикии рассчитано до лета этого года.