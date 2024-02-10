Леонид Федун — о контракте Джикии: «Это некрасивая ситуация»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слова защитника Георгия Джикии, который подтвердил высказывание своего агента Вадима Шпинёва о том, что чувствует себя обманутым в ситуации с продлением контракта.
Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед «Спартака» в чемпионате и Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно. Такие большие скандалы... Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Титовым и Калиниченко. Ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака». Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги. Слова агента не готов комментировать.
5 февраля Шпинёв заявил, что контракт футболиста с клубом не будет продлён, если летом москвичей продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение Джикии рассчитано до лета этого года.
Но в Спартаке, нет сейчас толкового, принципиального руководства. Всё проиcходит стихийно, от того и ситуация такая. Что касается Титова, то как человек он плохой. Знаю это от людей лично знавших Титова.
Спартаку пожелаю Удачи, как и самому Джикии! В таком Клубе, как Спартак нет места проходимцам, лицемерам, и бездарям!
Но в Спартаке, нет сейчас толкового, принципиального руководства. Всё проиcходит стихийно, от того и ситуация такая. Что касается Титова, то как человек он плохой. Знаю это от людей лично знавших Титова.
Спартаку пожелаю Удачи, как и самому Джикии! В таком Клубе, как Спартак нет места проходимцам, лицемерам, и бездарям!