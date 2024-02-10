«Севилья» примет решение по будущему Наваса и Рамоса после окончания сезона

«Севилья» после окончания сезона примет решение по будущему защитников Хесуса Наваса и Серхио Рамоса.
По информации источника, в клубе решили подождать с этими вопросами по причине непростой текущей турнирной ситуации (команда после 23 матчей идёт на 15-м месте в Ла Лиге, опережая зону вылета на 3 очка).
Навас хотел бы продолжить карьеру в команде, в клубе также считают, что новое соглашение не будет проблемой.
Рамос тоже не против остаться в «Севилье», но хотел бы пересмотреть некоторые пункты контракта в сторону улучшения.
Сначала со скандалом выгнали Мончи, архитектора великих побед клуба. Потом продали нескольких лидеров без толковой замены.
Затем довели клуб до такого состояния, что в команде половина пенсионеров, которым давно уже пора в МЛС или Аравию, они не тянут уровень Ла Лиги, а вторая половина представляет собой какой-то непонятный винегрет, где одни постоянно травмированы, а другие не знают, что они вообще делают в Севилье. Также есть интересный момент, что в клубе-то играют действующие чемпионы мира, которым после победы в Катаре нужен новый вызов, а не кризисная Севилья.
Какое продление Наваса и Рамоса? Рамоса вообще не надо было брать, человек закончился как серьёзный футболист после ухода из Реала -- травматичный и много ошибается. Какая-то огульная ставка на имя и опыт.
Клубу нужен нормальный спортивный директор, который пересоберёт команду, привлечёт молодёжь. Текущий состав выглядит абсолютно небоеспособным.
Вопрос тренера тоже интересен. Продление контракта Мендилибара было стратегической ошибкой. Посмотрим, надолго ли хватит Флореса.
Сначала со скандалом выгнали Мончи, архитектора великих побед клуба. Потом продали нескольких лидеров без толковой замены.
Затем довели клуб до такого состояния, что в команде половина пенсионеров, которым давно уже пора в МЛС или Аравию, они не тянут уровень Ла Лиги, а вторая половина представляет собой какой-то непонятный винегрет, где одни постоянно травмированы, а другие не знают, что они вообще делают в Севилье. Также есть интересный момент, что в клубе-то играют действующие чемпионы мира, которым после победы в Катаре нужен новый вызов, а не кризисная Севилья.
Какое продление Наваса и Рамоса? Рамоса вообще не надо было брать, человек закончился как серьёзный футболист после ухода из Реала -- травматичный и много ошибается. Какая-то огульная ставка на имя и опыт.
Клубу нужен нормальный спортивный директор, который пересоберёт команду, привлечёт молодёжь. Текущий состав выглядит абсолютно небоеспособным.
Вопрос тренера тоже интересен. Продление контракта Мендилибара было стратегической ошибкой. Посмотрим, надолго ли хватит Флореса.