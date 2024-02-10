«Севилья» примет решение по будущему Наваса и Рамоса после окончания сезона

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вчера, 12:54

«Севилья» после окончания сезона примет решение по будущему защитников и .

По информации источника, в клубе решили подождать с этими вопросами по причине непростой текущей турнирной ситуации (команда после 23 матчей идёт на 15-м месте в Ла Лиге, опережая зону вылета на 3 очка).

Навас хотел бы продолжить карьеру в команде, в клубе также считают, что новое соглашение не будет проблемой.

Рамос тоже не против остаться в «Севилье», но хотел бы пересмотреть некоторые пункты контракта в сторону улучшения.