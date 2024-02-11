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ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем»

сегодня, 00:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

ПСЖ обыграл «Лилль» (3:1) в матче 21-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре на 6-й минуте забил полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи. На 10-й минуте нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш сравнял счёт. На 17-й минуте защитник «Лилля» Алекусандру Рибейро отправил мяч в свои ворота. На 80-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани удвоил преимущество парижан.

ПСЖ идёт на 1-м месте (50 очков), «Лилль» занимает 4-е место (35 очков).

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Стадион «Парк де Пренс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ПСЖ
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:04, ред.
Волевую победу ?
Да ладно вам!
По количеству моментов могли навтыкать Лиллю в 2 раза больше.
Один из немногих матчей, который можно записать в зачёт Энрике.
Очень хороший контроль темпа игры от Парижа + неподражаемая игра Дембеле, который поучаствовал в 2-х голах команды.
Барселоне мой низкий поклон за Усмана. Профукать такого игрока - это надо "недюжий ум" иметь (камень в огород Лапорты).

Ну а Париж с победой. Надеюсь, что с Сосьедадом играть будут как минимум не хуже, чем сегодня.
Гость
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