ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем»

ПСЖ обыграл «Лилль» (3:1) в матче 21-го тура Лиги 1.
Первый гол в игре на 6-й минуте забил полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи. На 10-й минуте нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш сравнял счёт. На 17-й минуте защитник «Лилля» Алекусандру Рибейро отправил мяч в свои ворота. На 80-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани удвоил преимущество парижан.
ПСЖ идёт на 1-м месте (50 очков), «Лилль» занимает 4-е место (35 очков).
Да ладно вам!
По количеству моментов могли навтыкать Лиллю в 2 раза больше.
Один из немногих матчей, который можно записать в зачёт Энрике.
Очень хороший контроль темпа игры от Парижа + неподражаемая игра Дембеле, который поучаствовал в 2-х голах команды.
Барселоне мой низкий поклон за Усмана. Профукать такого игрока - это надо "недюжий ум" иметь (камень в огород Лапорты).
Ну а Париж с победой. Надеюсь, что с Сосьедадом играть будут как минимум не хуже, чем сегодня.
Да ладно вам!
По количеству моментов могли навтыкать Лиллю в 2 раза больше.
Один из немногих матчей, который можно записать в зачёт Энрике.
Очень хороший контроль темпа игры от Парижа + неподражаемая игра Дембеле, который поучаствовал в 2-х голах команды.
Барселоне мой низкий поклон за Усмана. Профукать такого игрока - это надо "недюжий ум" иметь (камень в огород Лапорты).
Ну а Париж с победой. Надеюсь, что с Сосьедадом играть будут как минимум не хуже, чем сегодня.