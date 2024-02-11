ПСЖ одержал волевую победу над «Лиллем»

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сегодня, 00:58

ПСЖ обыграл «Лилль» (3:1) в матче 21-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре на 6-й минуте забил полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи. На 10-й минуте нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш сравнял счёт. На 17-й минуте защитник «Лилля» Алекусандру Рибейро отправил мяч в свои ворота. На 80-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани удвоил преимущество парижан.