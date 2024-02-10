«Байер» разгромил «Баварию» и укрепил лидерство в Бундеслиге

«Байер» обыграл «Баварию» (3:0) в матче 21-го тура Бундеслиги.
На 18-й минуте первый гол в игре забил защитник «Байера» Йосип Станишич. На 50-й минуте Алехандро Гримальдо укрепил преимущество хозяев поля. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Байера» Джереми Фримпонг довёл счёт до разгромного.
«Байер» идёт на 1-м месте в Бундеслиге (55 очков), «Бавария» занимает 2-е место (50 очков).
Это я про Байер.
По Мюнхену. Мне кажется ТТ перемудрил со стартом основы. Разделять тандем Горецка-Киммих..., ну мягко говоря, рискованно..., равно как мариновать всю игру на лавке Герейру и Де Лигта. Да и от "старика" Мюллера и Шупо-Мотинга было бы куда больше толку, чем от Кейна. Звездного англичанина Байер просто вкатал в асфальт..., ито не целенаправленно, а так - между делом.
P.S. Алонсо - достойное поведение. Никакой помпезности и самолюбования..., хотя мог бы!
Это я про Байер.
По Мюнхену. Мне кажется ТТ перемудрил со стартом основы. Разделять тандем Горецка-Киммих..., ну мягко говоря, рискованно..., равно как мариновать всю игру на лавке Герейру и Де Лигта. Да и от "старика" Мюллера и Шупо-Мотинга было бы куда больше толку, чем от Кейна. Звездного англичанина Байер просто вкатал в асфальт..., ито не целенаправленно, а так - между делом.
P.S. Алонсо - достойное поведение. Никакой помпезности и самолюбования..., хотя мог бы!
Байер с победой! Молодцы!
Байер с победой! Молодцы!
Сегодня я увидел игру чемпиона - и это не о Баварии! Байер был лучше на каждом участке. Да, были ошибки, но не меньше их было со стороны Мюнхена.
Болельщиков Байера поздравляю более чем с заслуженной победой! С сегодняшнего дня я буду с вами надеяться на чемпионство этого клуба! Алонсо шикарен!
Сегодня я увидел игру чемпиона - и это не о Баварии! Байер был лучше на каждом участке. Да, были ошибки, но не меньше их было со стороны Мюнхена.
Болельщиков Байера поздравляю более чем с заслуженной победой! С сегодняшнего дня я буду с вами надеяться на чемпионство этого клуба! Алонсо шикарен!