«Байер» разгромил «Баварию» и укрепил лидерство в Бундеслиге

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вчера, 22:33

«Байер» обыграл «Баварию» (3:0) в матче 21-го тура Бундеслиги.

На 18-й минуте первый гол в игре забил защитник «Байера» Йосип Станишич. На 50-й минуте Алехандро Гримальдо укрепил преимущество хозяев поля. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Байера» Джереми Фримпонг довёл счёт до разгромного.

«Байер» идёт на 1-м месте в Бундеслиге (55 очков), «Бавария» занимает 2-е место (50 очков).