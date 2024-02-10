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«Байер» разгромил «Баварию» и укрепил лидерство в Бундеслиге

вчера, 22:33
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Байер» обыграл «Баварию» (3:0) в матче 21-го тура Бундеслиги.

На 18-й минуте первый гол в игре забил защитник «Байера» Йосип Станишич. На 50-й минуте Алехандро Гримальдо укрепил преимущество хозяев поля. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Байера» Джереми Фримпонг довёл счёт до разгромного.

«Байер» идёт на 1-м месте в Бундеслиге (55 очков), «Бавария» занимает 2-е место (50 очков).

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Стадион «Бай-Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Байер»
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Все комментарии
35nxymkm8db5
35nxymkm8db5 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 04:40
Ахахааххахаахахах. Месси лучше Холланда. Холланд деревянный.
ua2n65macath
ua2n65macath ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 04:39
Пхахахахахахаха. Каждый фанат мечтает чтоб его команда играла в стиле Пепа.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:35
Баварии преподали леверкузенский урок
Capral
Capral ответ Kiarnt (раскрыть)
сегодня в 01:45
Свежо предание...
Kiarnt
Kiarnt ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:43
Это совершенно не так, Баварию и сейчас все боятся.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:23
Теперь интересно узнать какое проклятие сильнее: проклятие Неверкузена или Кейна бестрофейника?
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
Привет, Салех!
Самое ужасноe, что Баварию, уже никто не боится.
ABir
ABir
сегодня в 00:56
Бавария просто была не похожа на машину убийцу. Банер просто издевался над ней, как над сломанным немецким танком.
therapy
therapy ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:41
В Бундеслиге всё станет ясно в марте, когда все сыграют с друг другом.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:39
У Баварцев брак во всём. Не скоро мы увидим прежнюю Баварию. Уверен они проиграют ещё несколько матчей в этом сезоне в БЛ и в ЛЧ они также будут биты. Уж теперь
то любая команда будет выходить с Баварией в надежде
не просто минимально проиграть, а непременно выиграть…
minai
minai
сегодня в 00:32
Почему-то я не удивлён.
И очень рад.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:31
Очень рад за Хаби Алонсо и Байер Леверкузен! С победой вас!
Zak11
Zak11
сегодня в 00:27
Кейн словно проклят. Неужели такому классному игроку не достанется ни одного титула?
therapy
therapy
сегодня в 00:26
Проиграла не Бавария, а Тухель, он был просто не готов, не типичность игры Байера, это одно ( если защита забивает), но Тухель с составом конечно попал, Мюллера сразу тюнадо было выпускать, а Сане менять на Мюллера, когда Томас вышел Бавария встрепенулись, но Мюллер исправлять каждый раз косяки не может, да и Тухель решил играть от соперника значит что, плана на игру у него не было, в итого он был не готов к такому футболу (мое личное мнение)
adekvat
adekvat ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:20
А так и должно было быть.
амурец
амурец
вчера в 23:56
Да уж
North West
North West
вчера в 23:31
Нормально так фармацевты щёлкнули по носу гегемона)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:26
Макс, Дружище, развеж я против? Конечно, поболеем за Томаса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Друзей не придают, а значит- до конца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пока, МЫ- едины, МЫ- непобедимы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:24
Браво аспириновые, Брависсимо Хаби Алонсо!
Давненько так знатно не трепали баварскую непобедимую машину)
Байер чемпион?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Виктор.
Тут 2,5 месяца назад такие дифирамбы Ньюкаслу пели..., - мама не горюй!
Ну и Где сейчас "сороки" ?
Ещё раз повторюсь: ничего в Бундеслиге ещё не ясно. Качели лидеров там точно впереди.

А ТТ надо бы хорошенько нажраться, протрезветь..., и готовится к ЛЧ.
Вот там да, сразу всё будет по взрослому..., потому как осечки в ЛЧ недопустимы, а спрос за них ай-яй-яй.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:20
Леверкузенцы - не броская, но очень основательная команда, футболисты которой напоминают часовой механизм, в котором каждая деталька подогнана друг к другу и выполняет вроде бы неброскую, но значимую роль.
Сложилось впечатление, что они весь матч играли на контратаках, на которых, как известно, играть легче ( если ты умеешь, конечно, это делать, а хозяева, как оказалось, умеют), а вот у гостей что-то разладилось в передней линии. Думаю, это связано, прежде всего, со слаженной, классной игрой "Байера", столкнувшись с которой, гости растерялись. Они просто завязли в их оборонительных порядках.
Победа заслуженная, по игре.
Capral
Capral
вчера в 23:18
Гражданин Кандауров, я, исключительно, из добрых побуждений, зная, вашу любовь к Жироне. Приятного просмотра.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:15
Макс, перестань. Я разделяю твою печаль и твоё разочарование, но мы- реалисты и надо смотреть правде в глаза, в этом сезоне- уже ничего не получится у Тухеля. Уже, после того, как он вылетел из кубка страны, от команды из 4й лиги, уже тогда, надо было понять и представить, что, ждет в будущем... Столько разгромов в этом сезоне, просто страшно. Даже не знаю, было ли подобное, когда-нибудь у Баварии...

Разделяю, твою досаду, Дружище.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:12
Какая же это скучная Бавария!
Кейн и титулы похоже расхадятся по жизни
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:11
Герр. Кордаш! Свои советы давайте Ване. Это удобнее. А я проживу без ваших советов.
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:08
Пусть хоть в этом году чемпионом станет кто-то другой в Бундестаге.
Становится не интересно, когда заранее знаешь кто станет победителем в Германии и в чемп, Франции
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:07
Да, забавно) Но с такими результатами приходится хоть так развлекаться)
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:06
Бавария это потухшая команда
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:05
Думаю наивно полагать, как тут выразились некоторые, что Байер (образно) уже может из Салатницы колбаски кушать...
13 туров ещё играть до конца - это треть (!) чемпа. За такое время лидеры Бундеса ещё пару раз попеременно друг друга сменят в качестве лидера..., а кто из них будет последним, покажет время.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:01
Мир, возможно и не помнит, а я помню. Бавария ,при Гварде, играла в барселонский футбол. Во всяком случае, он пытался его выстраивать в Мюнхене, за что и пострадал.
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