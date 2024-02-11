Глава РПЛ Алаев считает, что ЭСК должна стать более прозрачной

Глава РПЛ рассказал, что хотел бы изменить в работе Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Много раз ранее уже говорил на эту тему и не хочу сейчас вновь её поднимать. Сейчас идёт ротация в ЭСК. Ранее лично у меня была возможность посещать заседания ЭСК. Был на заседаниях как генеральный секретарь РФС по приглашению Ашота Рафаиловича (Хачатурянц, бывший президент РПЛ ), видел ход дискуссии и голосования. У меня было чёткое понимание, как всё происходит, и я мог транслировать и разъяснять решения ЭСК как клубам, так и футбольной общественности. Сейчас этого нет.

В то же время, надо отдать должное коллегам, что после публичного обсуждения работы судейской организации и ЭСК — а оно было действительно эмоциональным — работа ЭСК и судейского корпуса немного поменялась.

Но вопросы всё равно остаются. Не буду их все перечислять, но, как пример, в том же случае с Пиняевым на матче «Локомотива» и «Зенита» было принято, как по мне, спорное решение. Нет задачи залезть в работу ЭСК, но мне кажется, если этот орган станет более прозрачным, — станет проще объяснить решения футбольной общественности. А сейчас мы даже не знаем, собираются ли они онлайн или очно, мы видим только результат. Каким было обсуждение и доводы при принятии решений, мы не знаем. Перед глазами просто результат одной строкой: правильное решение или неправильное. Почему не включить туда представителей лиг без права голоса? Мы не собираемся голосовать. Есть более компетентные люди в правилах футбола, но именно нам нужно общаться с клубами и объяснять им решения ЭСК. Сейчас формат такой, что этой возможности нет.