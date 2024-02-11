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Глава РПЛ Алаев считает, что ЭСК должна стать более прозрачной

вчера, 10:32

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, что хотел бы изменить в работе Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Много раз ранее уже говорил на эту тему и не хочу сейчас вновь её поднимать. Сейчас идёт ротация в ЭСК. Ранее лично у меня была возможность посещать заседания ЭСК. Был на заседаниях как генеральный секретарь РФС по приглашению Ашота Рафаиловича (Хачатурянц, бывший президент РПЛ), видел ход дискуссии и голосования. У меня было чёткое понимание, как всё происходит, и я мог транслировать и разъяснять решения ЭСК как клубам, так и футбольной общественности. Сейчас этого нет.

В то же время, надо отдать должное коллегам, что после публичного обсуждения работы судейской организации и ЭСК — а оно было действительно эмоциональным — работа ЭСК и судейского корпуса немного поменялась.

Но вопросы всё равно остаются. Не буду их все перечислять, но, как пример, в том же случае с Пиняевым на матче «Локомотива» и «Зенита» было принято, как по мне, спорное решение. Нет задачи залезть в работу ЭСК, но мне кажется, если этот орган станет более прозрачным, — станет проще объяснить решения футбольной общественности. А сейчас мы даже не знаем, собираются ли они онлайн или очно, мы видим только результат. Каким было обсуждение и доводы при принятии решений, мы не знаем. Перед глазами просто результат одной строкой: правильное решение или неправильное. Почему не включить туда представителей лиг без права голоса? Мы не собираемся голосовать. Есть более компетентные люди в правилах футбола, но именно нам нужно общаться с клубами и объяснять им решения ЭСК. Сейчас формат такой, что этой возможности нет.

Тем не менее, не хочется обострять. С большим уважением отношусь ко всем, кто занимается судейством. Знаю, что это очень тяжёлая работа, но чуть больше открытости и прозрачности никому не помешает, будь‑то судейский департамент или РПЛ. Ошибки неизбежны. Когда у людей будет понимание, почему это произошло, как это оценивается — всем станет лучше.

Ранее Алаев высказался на тему назначения иностранных судей в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:57
тут он здраво говорит ...
но не решить ему проблему (
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:57
Футбол - такая многогранная игра с такими нюансами, подводными и надводными течениями, что какое бы арбитр не принял решение, недовольные будут всегда. И это естественно: сколько людей, столько и мнений. Вчерашний матч "Баварии" и Леверкузена тому подтверждение. Арбитр даёт свисток, а к нему с грозными лицами и молниями во взглядах подбегают с целью разборок игроки обеих команд. Не одной, а двух. И как тут быть ? И ВСЕ считают, что арбитр был неправ. Даже тогда, когда он прав. И никакие судейские комитеты, надкомитеты и подкомитеты не помогают и не помогут впредь, потому что на лицо - конфликт интересов двух клубов, которые всегда будут чем-то недовольны.
Вопрос в том, как к этому относиться. На кону очки, положение в турнирной таблице, деньги, отношение болельщиков и прочая, и прочая, а потому единого рецепта по работе арбитров быть не может. И никто его не даст.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:51, ред.
Это да..., но всё это частности. А в целом то что ?
А в целом - Система не жизнеспособна, а потому и появляются клоны-комитеты внутри ведомства РФС. Не задавался вопросом, нахрена в принципе нужна ЭСК, если в административном аппарате РФС и так уже есть Судейский Комитет ?! Тупо создана доп. структура, под блатные ...опы, которая просто-напросто дублирует функции СК. Зачем ? А чтоб крайних за работу было не найти. Всё ж на самом деле просто до безобразия!
nubom
nubom
вчера в 12:38
Состав экспертов ЭСК:
Ирматов - Уэбекистан
Чакыр – Турция
Питана - Аргентина
Интересно, они на каждое заседание прилетают? За свой счет?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:24
Если разведём базар - вокзал по поводу принятых ЭСК решений, уйдём в такие дебри, из которых не выведет Иван Сусанин. В любом случае будут недовольные, которые в ответ приведут десятки своих аргументов и будут считать себя правыми. Мы любим и умеем разводить демагогию, хлебом нас не корми.
Никакой демократии в данном вопросе не должно быть. Приняла ЭСК решение - и точка. Хотите, подавайте в суд по правам человека.
galem72
galem72
вчера в 11:55
Более прозрачной — это как? Они должны будут вести журнал посещений, бухгалтерскую книгу и "уговоры" записывать на диктофон? ))
Типичный популизм от руководителя, чтобы показать общественности, что они не стоят на месте и постоянно "совершенствуются". А по факту же, ничего не изменится, потому что вся система ангажирована до самого дна и в ней действуют только законы телефонного права.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:39
Как говорили наши предки :
Свежо предание, да верится с трудом )))..
mvbbdc4sf37c
mvbbdc4sf37c
вчера в 10:46
Вопросов спорных ещё много но он всё же просто необходим
eu3ksn6cnv8b
eu3ksn6cnv8b
вчера в 10:46
Понятно, что работа ЭСК требует улучшений. Хочется верить, что новые изменения пойдут на пользу и помогут сделать судейство в РПЛ более прозрачным и справедливым.
Гость
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