Глава РПЛ Алаев считает, что ЭСК должна стать более прозрачной

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, что хотел бы изменить в работе Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).
Много раз ранее уже говорил на эту тему и не хочу сейчас вновь её поднимать. Сейчас идёт ротация в ЭСК. Ранее лично у меня была возможность посещать заседания ЭСК. Был на заседаниях как генеральный секретарь РФС по приглашению Ашота Рафаиловича (Хачатурянц, бывший президент РПЛ), видел ход дискуссии и голосования. У меня было чёткое понимание, как всё происходит, и я мог транслировать и разъяснять решения ЭСК как клубам, так и футбольной общественности. Сейчас этого нет.
В то же время, надо отдать должное коллегам, что после публичного обсуждения работы судейской организации и ЭСК — а оно было действительно эмоциональным — работа ЭСК и судейского корпуса немного поменялась.
Но вопросы всё равно остаются. Не буду их все перечислять, но, как пример, в том же случае с Пиняевым на матче «Локомотива» и «Зенита» было принято, как по мне, спорное решение. Нет задачи залезть в работу ЭСК, но мне кажется, если этот орган станет более прозрачным, — станет проще объяснить решения футбольной общественности. А сейчас мы даже не знаем, собираются ли они онлайн или очно, мы видим только результат. Каким было обсуждение и доводы при принятии решений, мы не знаем. Перед глазами просто результат одной строкой: правильное решение или неправильное. Почему не включить туда представителей лиг без права голоса? Мы не собираемся голосовать. Есть более компетентные люди в правилах футбола, но именно нам нужно общаться с клубами и объяснять им решения ЭСК. Сейчас формат такой, что этой возможности нет.
Тем не менее, не хочется обострять. С большим уважением отношусь ко всем, кто занимается судейством. Знаю, что это очень тяжёлая работа, но чуть больше открытости и прозрачности никому не помешает, будь‑то судейский департамент или РПЛ. Ошибки неизбежны. Когда у людей будет понимание, почему это произошло, как это оценивается — всем станет лучше.
Ранее Алаев высказался на тему назначения иностранных судей в РПЛ.
Типичный популизм от руководителя, чтобы показать общественности, что они не стоят на месте и постоянно "совершенствуются". А по факту же, ничего не изменится, потому что вся система ангажирована до самого дна и в ней действуют только законы телефонного права.
Типичный популизм от руководителя, чтобы показать общественности, что они не стоят на месте и постоянно "совершенствуются". А по факту же, ничего не изменится, потому что вся система ангажирована до самого дна и в ней действуют только законы телефонного права.
Никакой демократии в данном вопросе не должно быть. Приняла ЭСК решение - и точка. Хотите, подавайте в суд по правам человека.
Никакой демократии в данном вопросе не должно быть. Приняла ЭСК решение - и точка. Хотите, подавайте в суд по правам человека.
А в целом - Система не жизнеспособна, а потому и появляются клоны-комитеты внутри ведомства РФС. Не задавался вопросом, нахрена в принципе нужна ЭСК, если в административном аппарате РФС и так уже есть Судейский Комитет ?! Тупо создана доп. структура, под блатные ...опы, которая просто-напросто дублирует функции СК. Зачем ? А чтоб крайних за работу было не найти. Всё ж на самом деле просто до безобразия!
А в целом - Система не жизнеспособна, а потому и появляются клоны-комитеты внутри ведомства РФС. Не задавался вопросом, нахрена в принципе нужна ЭСК, если в административном аппарате РФС и так уже есть Судейский Комитет ?! Тупо создана доп. структура, под блатные ...опы, которая просто-напросто дублирует функции СК. Зачем ? А чтоб крайних за работу было не найти. Всё ж на самом деле просто до безобразия!