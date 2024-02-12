Кот-д'Ивуар стал победителем домашнего Кубка Африки, обыграв Нигерию

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сегодня, 01:07

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла сборную Нигерии (2:1) в финале Кубка Африканских Наций.

Первый гол в игре на 38-й минуте забил защитник Нигерии Уильям Эконг. На 62-й минуте полузащитник Кот-д'Ивуара Франк Кессье сравнял счёт. На 81-й минуте нападающий Себастьен Аллер принёс победу Кот-д'Ивуару.

Эта победа на Кубке Африканских Наций стала для сборной Кот-д'Ивуара третьей в истории. До этого «слоны» выигрывали турнир в 1992 и 2015 годах.