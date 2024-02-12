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Кот-д'Ивуар стал победителем домашнего Кубка Африки, обыграв Нигерию

сегодня, 01:07
НигерияЛоготип футбольный клуб Нигерия1 : 2Логотип футбольный клуб Кот-д'ИвуарКот-д'ИвуарМатч завершен

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла сборную Нигерии (2:1) в финале Кубка Африканских Наций.

Первый гол в игре на 38-й минуте забил защитник Нигерии Уильям Эконг. На 62-й минуте полузащитник Кот-д'Ивуара Франк Кессье сравнял счёт. На 81-й минуте нападающий Себастьен Аллер принёс победу Кот-д'Ивуару.

Эта победа на Кубке Африканских Наций стала для сборной Кот-д'Ивуара третьей в истории. До этого «слоны» выигрывали турнир в 1992 и 2015 годах.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Кубка Африканских Наций
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:32
Хоть Кот-д'Ивуар уже не тот, что ранее, но победить смогли, с чем и поздравляю!))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:41
Интересно, было ли такое раньше - сменить по ходу континентального турнира тренера и выиграть трофей?.... классический сюжет превозмогания, когда сборная, неудачно начинающая турнир доходит до дна, отталкивается от него и дальше творит чудеса.
LOpp
LOpp
сегодня в 08:34
Кубок Африки и кубок Азии выиграли хозяева турнира. Чемпионат Европы можно даже не смотреть.
nyr5bkj3kzkr
nyr5bkj3kzkr
сегодня в 08:23
Прекрасная игра сборной Кот-д’Ивуара и Себастьена Аллера. Это заслуженная победа для них и их болельщиков. Нигерия тоже показала достойную игру, но, видимо, удача была на стороне ивуарийцев в этот день. Поздравляю обе команды с участием в финале и желаю успехов в будущих соревнованиях!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:40
А почему бы дома и не поиграть. Молодцы!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:00
Молодцы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:21
Дома и стены помогают...
ABir
ABir
сегодня в 05:49
Слоны и в Африке слоны!
112910415
112910415
сегодня в 05:39
слава слонам !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:27
А как всё для "слонов" начиналось?!
Воля к победе дала своё
амурец
амурец
сегодня в 02:37
молодцы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:11, ред.
Дом есть дом...
Дома и мы на равных выступили с Испанией и Хорватией...
Наши поздравления сборной Кот-д'Ивуара !!!!!!!!
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 01:37
Как там Дрогба отметил?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:26
Кот-д'Ивуар стал победителем домашнего Кубка Африки, а некоторые не верили в них.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:21
С победой Кот-дИвуар!!!
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