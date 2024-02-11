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«Манчестер Юнайтед» увозит победу из Бирмингема

вчера, 21:39
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Астон Виллой» в 24-м туре АПЛ со счётом 1:2.

Голами в составе «красных дьяволов» отметились Расмус Хёйлунд (17’) и Скотт Мактоминэй (86’). За «Астон Виллу» забил Дуглас Луис (67’).

«Астон Вилла» теперь занимает четвёртое место, «Манчестер Юнайтед» — пятое.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:03
ох, как не повезло Унаи Эмери !
как не кстати ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:30
Матч не смотрел. Но 3 очка очень важные для нашего любимого клуба. Нужно любой ценой стараться за 4-ю строчку зацепиться.
А дальше надеяться на сэра Рэтклифа летом
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:52
    Денис Прокопьев
    Денис Прокопьев ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:23
    То есть Хойлунд был ПЛОХ????
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 23:17
    Жаль Вилла сдулась показывай они тот футбол который показали до нового года , они и Челси прошли в кубке и Мю сегодня обыграли
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 22:33
    Шотландец сегодня спас англичан
    Прям джокер какой-то
    shur
    shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:15, ред.
    подписываюсь под всем ниже прочитаным, аминь!!!
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 22:00
    Я был уверен что МЮ выиграет в этом матче. Если травмы не будут мучать Юнайтед до конца сезона, то 4 строчку заберут однозначно.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:50
    Коротко о матче...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 21:43, ред.
    Футбол порой иррационален. И тогда работает лишь закон случайных чисел.
    МЮ сегодня (за исключением Гарначо и Онаны) был ужасен..., но ещё более ужасной была реализация у кривоногих и слепо - косоглазых из Бирмингема.
    АВ должна была не менее 5-ти банок класть..., и это только во 2-м тайме.

    Никогда не питал симпатий к Эмери, но даже его досада невольно тронула, когда после стольких киксов из убойных позиций бездарей Виллы, Мактом положил красавца в девятку, и добыл везучему, как цыгану Хагу 3 очка...

    P.S. Не думаю, что кредит на фарт у ЭТХ в Банке Судьбы - бессрочный. Но сегодняшний его лимит голландец бесспорно выбрал полностью.))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:40
    Походу МЮ набрал ход или Вилла так сдувается? Хотя наверно и то и другое понемногу))
    Гость
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