«Манчестер Юнайтед» увозит победу из Бирмингема

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вчера, 21:39

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Астон Виллой» в 24-м туре АПЛ со счётом 1:2.

Голами в составе «красных дьяволов» отметились (17’) и (86’). За «Астон Виллу» забил (67’).

«Астон Вилла» теперь занимает четвёртое место, «Манчестер Юнайтед» — пятое.