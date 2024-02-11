«Манчестер Юнайтед» увозит победу из Бирмингема

«Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Астон Виллой» в 24-м туре АПЛ со счётом 1:2.
Голами в составе «красных дьяволов» отметились Расмус Хёйлунд (17’) и Скотт Мактоминэй (86’). За «Астон Виллу» забил Дуглас Луис (67’).
«Астон Вилла» теперь занимает четвёртое место, «Манчестер Юнайтед» — пятое.
МЮ сегодня (за исключением Гарначо и Онаны) был ужасен..., но ещё более ужасной была реализация у кривоногих и слепо - косоглазых из Бирмингема.
АВ должна была не менее 5-ти банок класть..., и это только во 2-м тайме.
Никогда не питал симпатий к Эмери, но даже его досада невольно тронула, когда после стольких киксов из убойных позиций бездарей Виллы, Мактом положил красавца в девятку, и добыл везучему, как цыгану Хагу 3 очка...
P.S. Не думаю, что кредит на фарт у ЭТХ в Банке Судьбы - бессрочный. Но сегодняшний его лимит голландец бесспорно выбрал полностью.))
МЮ сегодня (за исключением Гарначо и Онаны) был ужасен..., но ещё более ужасной была реализация у кривоногих и слепо - косоглазых из Бирмингема.
АВ должна была не менее 5-ти банок класть..., и это только во 2-м тайме.
Никогда не питал симпатий к Эмери, но даже его досада невольно тронула, когда после стольких киксов из убойных позиций бездарей Виллы, Мактом положил красавца в девятку, и добыл везучему, как цыгану Хагу 3 очка...
P.S. Не думаю, что кредит на фарт у ЭТХ в Банке Судьбы - бессрочный. Но сегодняшний его лимит голландец бесспорно выбрал полностью.))