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Гол Тео Эрнандеса принёс «Милану» победу над «Наполи»

сегодня, 00:44
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Милан» обыграл «Наполи» (1:0) в матче 24-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 25-й минуте забил защитник «Милана» Тео Эрнандес.

«Милан» идёт на 3-м месте (52 очка), «Наполи» занимает 9-е место (35 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Милан»
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:34
Обычная ситуация для нынешнего Наполи((
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:19
Наполи без Осимхена вообще буксует. Все шансы были подарены ошибками миланцев.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:34
Скромно так сыграли, но три очка в копилке есть...
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 06:28
Одно разочарование!
thvn89mzmnst
thvn89mzmnst
сегодня в 06:23
Наполи со всеми суперхвичами нынче только ленивый не дрючит
balalay
balalay
сегодня в 06:18
Милан играл на 50% возможностей - но этого хватило
У Наполи не было ни шансов, ни попыток, ни воли, ничего
112910415
112910415
сегодня в 05:43
от Наполи не осталось и следа !
от прошлогоднего Наполи
therapy
therapy
сегодня в 05:26
Что с Наполи, после чимпионский синдром
zkudfbyhf23h
zkudfbyhf23h
сегодня в 04:22
В Неаполе явно 100 раз пожалели, что лысого выперли
Capral
Capral
сегодня в 01:05
Забыл, как его фамилия...
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:47
FORZA MILAN
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