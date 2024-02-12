Гол Тео Эрнандеса принёс «Милану» победу над «Наполи»

«Милан» обыграл «Наполи» (1:0) в матче 24-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 25-й минуте забил защитник «Милана» Тео Эрнандес.
«Милан» идёт на 3-м месте (52 очка), «Наполи» занимает 9-е место (35 очков).
«Милан» обыграл «Наполи» (1:0) в матче 24-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 25-й минуте забил защитник «Милана» Тео Эрнандес.
«Милан» идёт на 3-м месте (52 очка), «Наполи» занимает 9-е место (35 очков).
У Наполи не было ни шансов, ни попыток, ни воли, ничего
У Наполи не было ни шансов, ни попыток, ни воли, ничего
от прошлогоднего Наполи
от прошлогоднего Наполи