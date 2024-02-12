«Барселона» ушла от домашнего поражения в матче против 19-й команды Ла Лиги

«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (3:3) в матче 24-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 14-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. На 43-й минуте защитник «Гранады» Рикард Санчес сравнял счёт. На 60-й минуте Факундо Пеллистри вывел «Гранаду» вперед. На 63-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт. На 66-й минуте Игнаси Микел снова вывел «Гранаду» вперёд. На 81-й минуте Ламин Ямаль оформил дубль, сравняв счёт.
«Барселона» идёт на 3-м месте (51 очко), «Гранада» занимает 19-е место (13 очков).
Второй момент, уверенная игра Тер Штегена. Немец очень часто выручал в прошлом сезоне, это конечно не относится к лч.. там даже он оказался бессилен. Именно лч показывала уровень Хави, точнее её отсутствие. Руководство решило поддержать молодого специалиста, тем более легенду клуб и вот что из этого вышло.
В этом сезоне все проблемы всплыли и все стало на свои места. Просто повезло, что каталонцы попали в самую лёгкую группу в этом году. В противном случае был бы ещё один провал
Второй момент, уверенная игра Тер Штегена. Немец очень часто выручал в прошлом сезоне, это конечно не относится к лч.. там даже он оказался бессилен. Именно лч показывала уровень Хави, точнее её отсутствие. Руководство решило поддержать молодого специалиста, тем более легенду клуб и вот что из этого вышло.
В этом сезоне все проблемы всплыли и все стало на свои места. Просто повезло, что каталонцы попали в самую лёгкую группу в этом году. В противном случае был бы ещё один провал
Что до Барселоны..., да ничего нового.
Что до Барселоны..., да ничего нового.
А по Барселоне прошлого сезона я тебе ещё кое что добавлю, кроме того, что написал Кройф.
В нападении справа ранее играл товарищ Дембеле, который снабжал Левандовского мячиками и прекрасно с ним взаимодействовал. Эти двое на пару наколотили приличное количество банок, делая результат, который вкупе с Тер Штегеным в составе, и привёл к чемпионству в Ла Лиге. Затем француза глупый Лапорта продал в ПСЖ. После чего Дембеле справа заменил Рафинья..., который теперь не снабжает Левандовского мячиками, в связи с чем поляк превратился в посмешище, вместе с Хави и остальными игроками Барсы.
А по Барселоне прошлого сезона я тебе ещё кое что добавлю, кроме того, что написал Кройф.
В нападении справа ранее играл товарищ Дембеле, который снабжал Левандовского мячиками и прекрасно с ним взаимодействовал. Эти двое на пару наколотили приличное количество банок, делая результат, который вкупе с Тер Штегеным в составе, и привёл к чемпионству в Ла Лиге. Затем француза глупый Лапорта продал в ПСЖ. После чего Дембеле справа заменил Рафинья..., который теперь не снабжает Левандовского мячиками, в связи с чем поляк превратился в посмешище, вместе с Хави и остальными игроками Барсы.