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«Барселона» ушла от домашнего поражения в матче против 19-й команды Ла Лиги

сегодня, 01:05
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (3:3) в матче 24-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 14-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. На 43-й минуте защитник «Гранады» Рикард Санчес сравнял счёт. На 60-й минуте Факундо Пеллистри вывел «Гранаду» вперед. На 63-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт. На 66-й минуте Игнаси Микел снова вывел «Гранаду» вперёд. На 81-й минуте Ламин Ямаль оформил дубль, сравняв счёт.

«Барселона» идёт на 3-м месте (51 очко), «Гранада» занимает 19-е место (13 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:33
Кто проживает на дне океана?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:16
Класс обоих вратарей был на дне дна, у "Гранады" вратарь в первом голе непонятно что делал, а третий уж 100% его - издалека в ближний, где он, вдобавок, и стоял. Тер Штеген же сам себе рукой один гол забил))

Что-то "Барселона" даже на середняка не тянет.
Incredulous
Incredulous ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 09:33, ред.
А при чем здесь вообще Байер, Бавария, Тухель, Реал прошлого сезона? У вас команда разваливается, тренер уровня учителя физкультуры средней школы, а вы все виноватых ищите где-то там, в чужом огороде.
p3x7bmhwgh96
p3x7bmhwgh96
сегодня в 08:52
Похоже имеет смысл ставить против Барселоны, уж очень много сенсационных результатов.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:45
А как насчёт судейства? А да это другое..... То что судя подарил ничью Барселоне никто наверное не заметил. А если серьезно, как можно было третий гол засчитивать? Судейство в Испании это какой то маразм....
lotsman
lotsman
сегодня в 08:35
Не ожидал от Барселоны такого подвоха.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:03
Гранада становится грозой для Барселоны, как некогда Реал Сосьедад.
В последних 5 матчах между этими командами: 4 ничьих, одна выездная победа Гранады.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:43
Как там после 3-0 от Байера великий и ужасный Тухель поживает с Баварией? выиграл ЛЧ с Челси на шару, как тот же Ди Матео и стал сразу великим коучем?

PS Не проблема Барселоны и Хави что Реал в прошлом сезоне развалился, а еще обыграли их и в суперкубке.
DXTK
DXTK ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 07:38
Не хотите не смотрите игру Барселоны при Хави , лучше на балет переключите. В этом и заключается разница те кто за Барселону болели всегда, и те кто за нее топят когда она берет кубки ЛЧ.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 07:30
Барса дно. Реал чемпион. Мне очень жаль что придётся признавать это.
46w2cgj443xj
46w2cgj443xj
сегодня в 07:22
Барса продолжает своё падение, очередное разочарование для их фанатов
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:55
Не смотря на такую игру Барсы она будет в зоне ЛЧ, но не более того
ABir
ABir
сегодня в 05:52
Похоже у Реала не будет проблем с конкурентами на финише чемпионата, и он закончит чемпионскую гонку с комфортным преимуществом.
112910415
112910415
сегодня в 05:41
это не плохо, это совсем плохо (
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 02:07
Играть хуже аутсайдеров это нужно ещё постараться.
Барса как только подумала что "ПРЕССИНГ" и бегунки ключ к успеху вместо кудесников мяча, тогда и закончилась
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:06, ред.
Молодцы Барселона, дали бой Гранаде, проигрывали но не опустили руки и сумели сравнять счет вырвав важное очко которое поможет им в борьбе за путевку в Лч. Хороший результат. Поздравляю вторую команду Каталонии!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:03
Что творится с некогда великим клубом... Ка быстро утрачиваются позиции...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:39
Правильно заметили этот момент.
Я про Дембеле забыл в порыве злости. Хави сильно верил в него, строил в основном игру вокруг него, но Усман немного подвёл.. очень странный у него был агент. Мутили воду, в итоге за копейки ушел.
Теперь на его месте играет Рафинья, который проигрывает конкуренцию юному Ямалу. Бразил такой деревянный, что порой складывается впечатление, что он не из Бразилии вообще
Capral
Capral
сегодня в 01:38
Коллеги- Макс и Кройф!
Спасибо, каждому из вас, за- объективный, цельный и очень содержательный рассказ!!! Спасибо, Друзья!!! Теперь, я хотябы имею представление, о прошлой Примере... Еще раз- спасибо!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:34
Реал в прошлом сезоне лихорадило.. не так конечно, как Барселону, но все же.
Очень рано вылетели из чемпионской гонки и решили переключиться на лч, но и там не прокатило, МС катком прошлись по сливочным.
В этом сезоне очень ко двору пришёлся Джуд, никто от него не ожидал такой игры. Парень столько побед принёс Реалу, начал давать результат сходу. Винисиус тоже прибавил сильно, начал чаще попадать в ворота, ну и естественно опыт Анчелотти.. все это вкупе принесло сливочным много побед в этом сезоне.
Перес очень грамотно усилил команду. Смена поколений по мне, прошла очень плавно и четко. Теперь у сливочных есть молодые и голодные Джуд, Тчуамени, Вальверде, Камавинга. Опытные Кроос, Карва, Модрич
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:32, ред.
Не будет её ни в тройке и не в четвёрке.
А по Барселоне прошлого сезона я тебе ещё кое что добавлю, кроме того, что написал Кройф.
В нападении справа ранее играл товарищ Дембеле, который снабжал Левандовского мячиками и прекрасно с ним взаимодействовал. Эти двое на пару наколотили приличное количество банок, делая результат, который вкупе с Тер Штегеным в составе, и привёл к чемпионству в Ла Лиге. Затем француза глупый Лапорта продал в ПСЖ. После чего Дембеле справа заменил Рафинья..., который теперь не снабжает Левандовского мячиками, в связи с чем поляк превратился в посмешище, вместе с Хави и остальными игроками Барсы.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:32
Ушла достойно.. Хе-хе..
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Вот, поэтому, Макс, Жирона в призовой тройке.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:23
Как же им постоянно везет...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:22
Не в курсе истинного уровня игроков Гранады..., но их воротчик, даже для провинциального клуба, - не вратарь в принципе. Пропустить такую плюху от Ямаля во вратарский угол..., а потом чудить остаток матча, выпуская мячик из рук перед нападами Барселоны и давая последним возможность его добить, ну знаете... Даже полевой игрок Гранады в рамке был бы, как мне кажется, надёжней.

Что до Барселоны..., да ничего нового.
Capral
Capral ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:22
Господин Кройф, но, скажите пожалуйста, а где же, был Реал?
Capral
Capral ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:20
Спасибо, очень доходчиво и конкретно.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:19
2 гола забил 16-тилетний игрок )
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:19
В прошлом сезоне был Бускетс. Человек очень много значил для команды, хоть и был страшно медлительным.
Второй момент, уверенная игра Тер Штегена. Немец очень часто выручал в прошлом сезоне, это конечно не относится к лч.. там даже он оказался бессилен. Именно лч показывала уровень Хави, точнее её отсутствие. Руководство решило поддержать молодого специалиста, тем более легенду клуб и вот что из этого вышло.
В этом сезоне все проблемы всплыли и все стало на свои места. Просто повезло, что каталонцы попали в самую лёгкую группу в этом году. В противном случае был бы ещё один провал
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:12
Ещё один позор в копилку Хави и команды, ещё одна провальная игра в обороне.
Жаль, что тренер уходит только в конце сезона.. придётся ещё несколько месяцев терпеть этот ужасный футбол в исполнении каталонцев, если это можно назвать футболом.
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