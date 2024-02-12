«Барселона» ушла от домашнего поражения в матче против 19-й команды Ла Лиги

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сегодня, 01:05

«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» (3:3) в матче 24-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 14-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. На 43-й минуте защитник «Гранады» Рикард Санчес сравнял счёт. На 60-й минуте Факундо Пеллистри вывел «Гранаду» вперед. На 63-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт. На 66-й минуте Игнаси Микел снова вывел «Гранаду» вперёд. На 81-й минуте Ламин Ямаль оформил дубль, сравняв счёт.

«Барселона» идёт на 3-м месте (51 очко), «Гранада» занимает 19-е место (13 очков).