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«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» на выезде

вчера, 18:59
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 6Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» на выезде в 24-м туре АПЛ со счётом 6:0.

По одному голу забили Вильям Салиба (32'), Габриэль (44'), Леандро Троссард (45+2') и Деклан Райс (65'). Дублем отметился Букайо Сака (41'), (63').

Этот поединок также стал 150-м для защитника Габриэля за «Арсенал».

Теперь «канониры» на третьем месте, «Вест Хэм» — на восьмом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:23
это старый добрый Арсенал !
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:56
Неплохо, если не растеряют запал, концовка сезона будет очень интересная.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:51, ред.
С победой лондонских пушкарей и всех болельщиков. Это конечно мощно было. Что они там вытворяли вообще? Такой Арсенал мне нравится. Дубль по годам от Букайо Сака, дубль по голевым передачам от Деклана Райса и Мартина Эдегора. Эдегор очень хорошо играет в Арсенале. Прям вписался в стиль Микеля Артеты. Арсеналу бы немного усилиться, чтоб стабильность была. И всё было шикарно. На длительный сезон постоянно чего-то не хватает. Буду рад, если Арсенал и Ливерпуль скинут Манчестер Сити на третье место. Успехов и больших побед Арсеналу в АПЛ!!!
DXTK
DXTK
вчера в 20:39, ред.
Доминатор проснулся)))))

PS Как же хорош Арсенал, прямо как в моем детстве, когда их тренировал Венгер, надеюсь только титула я больше у них не увижу.
sq7ywn8de678
sq7ywn8de678
вчера в 20:30
Взяли убедительный реванш за поражение в первом круге
Тристан
Тристан
вчера в 20:05
Отличный матч канониров, молодцы. Без Пакета ВХЮ никакой. И да, не без доли злорадства, как радовались молотобойцы победе над Арсеналом совсем недавно, получи теперь фашист гранату..
lotsman
lotsman
вчера в 20:02
Ожидаемая победа. Правда не с таким счётом, но тоже хорошо.)
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:55
Мощно.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:38
Молотобойцев отмолотили, тут больше нечего сказать
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:07
Сет-Гейм-Матч, больше и сказать нечего
Пушкари, с победой нас, продолжаем дышать в спину Ливерпулю и Сити, это хорошо, нельзя их отпускать далеко.
Впепеди матч ЛЧ против Порту, надеюсь на положительный исход!
Master Shake
Master Shake
вчера в 19:06
До чемпионства 14 матчей!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04
А говорят, матрос ребёнка не обидит !)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:01
Мощно! концовка первого тайма убила ВХЮ))
Madrik
Madrik
вчера в 19:00
Отлично
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