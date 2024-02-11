«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» на выезде

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» на выезде в 24-м туре АПЛ со счётом 6:0.
По одному голу забили Вильям Салиба (32'), Габриэль (44'), Леандро Троссард (45+2') и Деклан Райс (65'). Дублем отметился Букайо Сака (41'), (63').
Этот поединок также стал 150-м для защитника Габриэля за «Арсенал».
Теперь «канониры» на третьем месте, «Вест Хэм» — на восьмом.
PS Как же хорош Арсенал, прямо как в моем детстве, когда их тренировал Венгер, надеюсь только титула я больше у них не увижу.
PS Как же хорош Арсенал, прямо как в моем детстве, когда их тренировал Венгер, надеюсь только титула я больше у них не увижу.
Пушкари, с победой нас, продолжаем дышать в спину Ливерпулю и Сити, это хорошо, нельзя их отпускать далеко.
Впепеди матч ЛЧ против Порту, надеюсь на положительный исход!
Пушкари, с победой нас, продолжаем дышать в спину Ливерпулю и Сити, это хорошо, нельзя их отпускать далеко.
Впепеди матч ЛЧ против Порту, надеюсь на положительный исход!