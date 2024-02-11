«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» на выезде

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вчера, 18:59

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» на выезде в 24-м туре АПЛ со счётом 6:0.

По одному голу забили (32'), (44'), (45+2') и (65'). Дублем отметился (41'), (63').

Этот поединок также стал 150-м для защитника Габриэля за «Арсенал».

Теперь «канониры» на третьем месте, «Вест Хэм» — на восьмом.