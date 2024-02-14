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«Спартак» намерен расстаться с рядом игроков

вчера, 16:50

«Спартак» намерен расстаться с защитниками Павлом Масловым и Леоном Классеном, а также с полузащитниками Кристофером Мартинсом и Виктором Мозесом. «Красно-белые» выдали авторизацию на ведение переговоров по игрокам влиятельному футбольному агенту Павлу Андрееву. Она действует до 22 февраля.

Андреев не единственный, кто занимается трудоустройством этих футболистов. Кроме него еще у четырёх агентств есть похожие авторизации до закрытия трансферного окна в России.

Ранее сообщалось, что Маслов может продолжить карьеру в Сербии, а Классен отказался покидать «Спартак».

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Scorp689
Scorp689
вчера в 18:33
Мясо давно трансферов не проворачивал..., открыли прачечную...
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:28
Понятно, что фк СПАРТАК г. Москва надо свежая кровь, чтобы стать хотя бы призёрами Чемпионата России.
Успехов СПАРТАК!!!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:20
Вероятно что Амарал освобождает место под нового опорника иначе уход Мартинса непонятен. Обедни точно не портит. Гораздо более напрягает присутствие таких суперзвезд как Зоба Умяров Литвин с Игнатовым-вот их то и надо гнать уже давно. По Мозесу понятно-занимается окровенной х..й уже причем давно. Ну такое барахло как Классен как пиявка прилепился к Спартаку и будет высасывать весь контракт до поледнего. Он понимает что цена ему 5 копеек за пучок таких как он. нужен сейчас опорник оборонительного плана.идеально Крал таким был. ну и Промеса если закроют-ему замена будет нужна.Мартинса бы оставил в любом случае-пусть даже для ротации-пользы много от него даже если новый опорник придет
Capral
Capral ответ gs7zy3xagud6 (раскрыть)
вчера в 18:16, ред.
А сейчас, Спартаку "помогает" Абаскаль. Уж, если решили судить Промеса, то вместе с ним и Абаскаля- только, по разным статьям- Абаскаля за вредительство!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:13
Наркоборон неприкосновенновенен...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:56
А вроде как Мартинс не мамый слабый в Спартаке? Его то за что?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:55
Мозес правильный игрок...хоть и старше Абаскаля...
Зря...
Полтора сезона ещё поиграл бы...
gs7zy3xagud6
gs7zy3xagud6
вчера в 17:23
Все эти игроки раньше помогали Спартаку а сейчас???
lotsman
lotsman
вчера в 17:17
Спартак освобождает место и ведомость для более классных? Или избавляется от балласта?
Гость
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