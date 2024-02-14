«Спартак» намерен расстаться с рядом игроков

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вчера, 16:50

«Спартак» намерен расстаться с защитниками Павлом Масловым и , а также с полузащитниками и . «Красно-белые» выдали авторизацию на ведение переговоров по игрокам влиятельному футбольному агенту Павлу Андрееву. Она действует до 22 февраля.

Андреев не единственный, кто занимается трудоустройством этих футболистов. Кроме него еще у четырёх агентств есть похожие авторизации до закрытия трансферного окна в России.

Ранее сообщалось, что Маслов может продолжить карьеру в Сербии, а Классен отказался покидать «Спартак».