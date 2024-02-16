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«Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон РПЛ

вчера, 18:23

«Зенит» исключил защитника Данила Кругового из заявки на сезон Российской Премьер-Лиги.

На официальном сайте РПЛ сообщает, что футболист был отзаявлен 14 февраля.

В конце января Круговой подписал контракт с ЦСКА. Соглашение вступил в силу с июня. Оставшуюся часть нынешнего сезона защитник будет выступать за «Зенит-2».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:40
оказался с гнильцой
Интерес
Интерес ответ 6yen452zvb65 (раскрыть)
вчера в 20:45
"Зенит" в роли пострадавшей стороны-это ненаучная фантастика!
adekvat
adekvat ответ 6yen452zvb65 (раскрыть)
вчера в 19:10
А что тут такого любой зазвездившийся российский футболер хочет зарплату как у Месси.
112910415
112910415
вчера в 18:51
заявка разве не сквозная ?
6yen452zvb65
6yen452zvb65
вчера в 18:44
Логично. Пускай играет за Зенит 2. Это как раз его уровень ... хотя он ещё и там будет сидеть. Ибо заслужил. И смысла нет занимать им на поле чьё-то место.
Хотел играть в другой команде летом - будет играть в другой команде летом... За потерю денег , это еще мягко обошлись с ним... решил всех перехитрить, но вот так примерно лечится от приступа хитрости.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:40
Посмотрим на его игру в ЦСКА .
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