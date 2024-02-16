«Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон РПЛ

«Зенит» исключил защитника Данила Кругового из заявки на сезон Российской Премьер-Лиги.
На официальном сайте РПЛ сообщает, что футболист был отзаявлен 14 февраля.
В конце января Круговой подписал контракт с ЦСКА. Соглашение вступил в силу с июня. Оставшуюся часть нынешнего сезона защитник будет выступать за «Зенит-2».
Хотел играть в другой команде летом - будет играть в другой команде летом... За потерю денег , это еще мягко обошлись с ним... решил всех перехитрить, но вот так примерно лечится от приступа хитрости.
Хотел играть в другой команде летом - будет играть в другой команде летом... За потерю денег , это еще мягко обошлись с ним... решил всех перехитрить, но вот так примерно лечится от приступа хитрости.