Кубок равноправия в следующем году может расшириться до 6-8 участников

Председатель правления «Зенита» после победы команды над «Сантосом» (4:1) в заключительном матче Кубка равноправия подвёл итоги турнира.

В соревновании также принимали участие «Шанхай Шэньхуа» из Китая и катарский «Аль-Духаиль».

Со спортивной и управленческой точки зрения турнир прошёл хорошо. Единственное — не хватало болельщиков, но это связано с проведением Кубка Азии. Все уверены, что в следующем сезоне, когда турнир здесь состоится опять, мы будем иметь совершенно другую картину по болельщикам. Подготовка к следующему турниру начнётся уже через неделю.

Будет ли расширяться число участников? Да. Ведётся речь о том, чтобы было не четыре участника, а шесть или даже восемь. Будут и местные дерби. Думаю, будут две российские команды. Будут страны из соседей и БРИКС.