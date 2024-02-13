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Кубок равноправия в следующем году может расшириться до 6-8 участников

вчера, 20:20

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев после победы команды над «Сантосом» (4:1) в заключительном матче Кубка равноправия подвёл итоги турнира.

В соревновании также принимали участие «Шанхай Шэньхуа» из Китая и катарский «Аль-Духаиль».

Со спортивной и управленческой точки зрения турнир прошёл хорошо. Единственное — не хватало болельщиков, но это связано с проведением Кубка Азии. Все уверены, что в следующем сезоне, когда турнир здесь состоится опять, мы будем иметь совершенно другую картину по болельщикам. Подготовка к следующему турниру начнётся уже через неделю.

Будет ли расширяться число участников? Да. Ведётся речь о том, чтобы было не четыре участника, а шесть или даже восемь. Будут и местные дерби. Думаю, будут две российские команды. Будут страны из соседей и БРИКС.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:01
на зависть виртуальной Суперлиге !
nubom
nubom
вчера в 21:58
Заметил ошибку: между 6 и 8 тире - лишнее...
Вещий
Вещий
вчера в 21:35
Нееее..... маловато будет... не менее 10 участников. Играть так играть...
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:10
Придадим Кубку Равноправия мировой масштаб!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:24, ред.
ЧМ и ЧЕ - пережиток прошлого....там ни ровноты ни прав...
Все на Кубок Равноправия...!!!!!!
Гость
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