Тихонов отправил пятерых игроков основы «Енисея» в дубль

По результатам сборов и контрольных матчей главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов совместно со своим штабом принял решение перевести пятерых игроков в «Енисей-2». Фамилии футболистов не называются.
В ближайшее время они вылетят в Красноярск. Этим игрокам разрешено вести переговоры с другими клубами.
К тому такие стадионы как в Волгограде, Саранске, Нижнем, попросту простаивают.
Да и Сочи бы стоял пустым, если бы их за уши не тянули, да билеты не раздавали приезжающим на Юг.
К тому такие стадионы как в Волгограде, Саранске, Нижнем, попросту простаивают.
Да и Сочи бы стоял пустым, если бы их за уши не тянули, да билеты не раздавали приезжающим на Юг.