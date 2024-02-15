Тихонов отправил пятерых игроков основы «Енисея» в дубль

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вчера, 16:10

По результатам сборов и контрольных матчей главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов совместно со своим штабом принял решение перевести пятерых игроков в «Енисей-2». Фамилии футболистов не называются.

В ближайшее время они вылетят в Красноярск. Этим игрокам разрешено вести переговоры с другими клубами.