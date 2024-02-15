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Тихонов отправил пятерых игроков основы «Енисея» в дубль

вчера, 16:10

По результатам сборов и контрольных матчей главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов совместно со своим штабом принял решение перевести пятерых игроков в «Енисей-2». Фамилии футболистов не называются.

В ближайшее время они вылетят в Красноярск. Этим игрокам разрешено вести переговоры с другими клубами.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 19:45
Зверюга!
mkb8vhh3f2fb
mkb8vhh3f2fb
вчера в 18:56
Втордив им - самое то.
pomor45
pomor45
вчера в 18:23
Лютует Андрюха не по детски. Енисей выходит из берегов.
112910415
112910415
вчера в 18:16
строгий он, оказывается
nubom
nubom
вчера в 17:12
Пора создавать Енисей-3...
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 16:56
А какой с них толк? Ни еврокубков, ни международных соревнований в ближайшее время мы не увидим.
К тому такие стадионы как в Волгограде, Саранске, Нижнем, попросту простаивают.
Да и Сочи бы стоял пустым, если бы их за уши не тянули, да билеты не раздавали приезжающим на Юг.
galem72
galem72
вчера в 16:36
Думаю, Тише не составило особого труда выбрать из сборища ноунеймов пятёрку "ненужных" ему игроков, т.к. все футболисты Енисея находятся примерно на одном донном уровне.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:12
Значит такие игроки неважнецкие..
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