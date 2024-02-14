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Бензема не вошёл в заявку «Аль-Иттихада» на первый матч азиатской ЛЧ

сегодня, 00:45

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не сыграет в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором» из Узбекистана.

По информации источника, француз не вошёл в число 5 неазиатских игроков, включённых в состав клуба на предстоящую встречу. Главный тренер Марсело Гальярдо внёс в заявку египетского защитника Ахмеда Хегази, полузащитников Нголо Канте (Франция) и Фабиньо (Бразилия), а также нападающих Ромариньо да Силву (Бразилия) и Абдерразака Хамдаллу (Марокко).

Отмечается, что Бензема не был выбран главным образом из-за того, что не проходил подготовку с «Аль-Иттихадом» в период зимнего перерыва.

Однако футболист уже присоединился к тренировкам со своими одноклубниками.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:02
Только 5 неазиатских игроков можно иметь в составе команды, выступающей в азиатской Лиге Чемпионов.
Если Краснодар выиграет Золото, у нас срочно сделают лимит 10+1. Латиносов 10 и вратарь Кержаков!!!)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:45
Что совсем у Карима все расклеилось.... нужно как то найти выход из ситуации...
f7rpms57qqp8
f7rpms57qqp8
сегодня в 08:03
Карим всегда в форме, ему готовится не надо
adekvat
adekvat
сегодня в 07:49
Правильно играть должны те кто готовился, а не отдыхал.
3ymw7nacub7z
3ymw7nacub7z
сегодня в 07:20
Видимо, это связано с тем, что он не провел зимние тренировки с клубом.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:04
А как он хотел, пока вся команда пахала на сборе, Карим кайфовал на пляжах, а потом стал мутить воду, что не хочет играть в Саудовской Аравии, вот и получай теперь. Считаю, что Марсело Гальярдо поступил правельно, и за какие то былые заслуги выпускать Карима не нужно, игрок должен заслужить право попасть в состав!
8pz5v3pfc8fy
8pz5v3pfc8fy
сегодня в 06:55
Показательное воспитание звезды продолжается.
112910415
112910415
сегодня в 05:42
тренер рискует, однако )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:28
Француз профессионал, подведёт себя куда нужно.
fsjb56c676bf
fsjb56c676bf
сегодня в 03:21
К ответному матчу наберёт форму и сыграет
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:24
Щас опять уедет куда-нибудь...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:23
Лишь бы не начал обижаться или ещё чего по хуже!
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