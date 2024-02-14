Бензема не вошёл в заявку «Аль-Иттихада» на первый матч азиатской ЛЧ

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сегодня, 00:45

Нападающий «Аль-Иттихада» не сыграет в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором» из Узбекистана.

По информации источника, француз не вошёл в число 5 неазиатских игроков, включённых в состав клуба на предстоящую встречу. Главный тренер внёс в заявку египетского защитника Ахмеда Хегази, полузащитников Нголо Канте (Франция) и Фабиньо (Бразилия), а также нападающих Ромариньо да Силву (Бразилия) и Абдерразака Хамдаллу (Марокко).

Отмечается, что Бензема не был выбран главным образом из-за того, что не проходил подготовку с «Аль-Иттихадом» в период зимнего перерыва.

Однако футболист уже присоединился к тренировкам со своими одноклубниками.