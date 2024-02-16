«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с нападающим «Баварии»

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вчера, 23:05

Нападающий «Баварии» может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» начал контактировать с молодым форвардом. МЮ очень заинтересован в подписании француза этим летом. В последние недели интерес к Телю проявились ещё две команды из Англии.

Тель не хочет покидать «Баварию», потому что намерен стать легендой мюнхенского клуба. Однако нападающий может поменять своё решение, если увидит, что в команде его не поддерживают и не верят в него в будущем.