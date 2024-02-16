«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с нападающим «Баварии»

Нападающий «Баварии» Матис Тель может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, «Манчестер Юнайтед» начал контактировать с молодым форвардом. МЮ очень заинтересован в подписании француза этим летом. В последние недели интерес к Телю проявились ещё две команды из Англии.
Тель не хочет покидать «Баварию», потому что намерен стать легендой мюнхенского клуба. Однако нападающий может поменять своё решение, если увидит, что в команде его не поддерживают и не верят в него в будущем.
Ох уж эти журналисты. Ну вот зачем городить такую отсебятину? Парень еле в состав попадает, и то лишь на 20-30 минут. Мюнхен его не отпустит за дёшево, а больше за эту 19-летнюю "легенду" и отдавать бессмысленно.
Ох уж эти журналисты. Ну вот зачем городить такую отсебятину? Парень еле в состав попадает, и то лишь на 20-30 минут. Мюнхен его не отпустит за дёшево, а больше за эту 19-летнюю "легенду" и отдавать бессмысленно.