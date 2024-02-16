ПСЖ собирают дрим-тим после ухода Мбаппе. Ответят подписаниями игроков «Барселоны» и «Баварии»

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сегодня, 19:34

Под прицелом топ-исполнители всех возрастов.

Минувшим летом в «Пари Сен-Жермен» закончилась короткая эпоха Месси и Рамоса, чуть более длительная – Неймара. Клуб потерял звёздный состав – а пришедшие Асенсио, Коло-Муани, Рамуш не компенсировали имиджевые потери в полной мере. Грядущим летом произойдёт нечто гораздо ужаснее – Килиан Мбаппе отправится в свободное плавание до Мадрида (о чём уже уведомил парижан). Шейхи планируют масштабную перестройку с образованием новой дрим-тим. В шорт-листе слишком много громких фамилий – но кого-то, может, и правда удастся привезти. Рассказываем, за кем будет охотиться ПСЖ в межсезонье.

Мохамед Салах

Вингер идёт на один из лучших своих сезонов в «Ливерпуле». В 20 играх чемпионата он уже отметился 14 голами и 8 ассистами – достижение чемпионата-17/18 не перебить, но оно за скобками. Это может быть красивейший последний аккорд для египтянина с «мерсисайдцами».

Из клуба постепенно уходят главные герои последних лет. Фирмино, Мане далеко в Саудовской Аравии. Клопп пересобрал «красных» подарил им новых действующих лиц – и покинет туманный Альбион летом. Подходит очередь Салаха. Ему 31 год. Прошлым летом его звали в компанию с напарниками по атакующему трио исследовать Ближний Восток. «Красные» удержали своего страйкера.

А теперь подключается и ПСЖ . Всё-таки Лига 1 для Мохамеда будет проще, чем накалённая АПЛ . И в то же время более интересная, чем чемпионат Саудовской Аравии. Да и парижанам не придётся тратиться – по контракту Мо с «Ливерпулем» к лету-2024 останется только год, самому игроку исполнится 32 года.

Виктор Осимхен

Нигерийский нападающий – мастер интриг. Он давно закрепился в статусе главного бомбардира «Наполи», сверкнул в чемпионском сезоне. Теперь это главный актив, за который клуб хочет получить солидную компенсацию. И Виктор подогревает интерес словами, что уже принял решение. Какое именно, никто не рассказывает, но руководство в курсе и уже настроено прощаться.

Де Лаурентис говорит только, что изначально понимал – следующей командой Осимхена будет «Реал», ПСЖ или кто-то из АПЛ . «Сливочные» заберут Мбаппе – а вот парижанам нигериец будет очень нужен как альтернатива.

Когда «Наполи» был на пике, руководство требовало за форварда 150 миллионов евро. Сейчас ценник снизился до 130 млн. Но вряд ли меньше сотни – всё же Осимхен продолжает забивать, несмотря на общекомандный спад, да и контракт с неаполитанцами у него действует до 2026 года.

Бернарду Силва

У португальца в целом похожая ситуация – разве что Бернарду моложе. «Сити», как и «Ливерпуль», обновляется – и прошлым летом уже отпустил в СА Ляпорта и Мареза. Туда же заманивали Силву. Но португалец пока слишком важен для Гвардиолы – он и так лишился многих из стартовой обоймы, нельзя было допустить ещё одной потери.

Но сейчас новички успешно интегрировались в состав, может начаться следующая волна. А Силву мысли о смене обстановки не покинули. Нынешний сезон может снова стать для «горожан» триумфальным – и тогда для португальца будет логичным искать новый вызов.

Дать его готовы в Париже, где полузащитника давно ждут.

Йозуа Киммих

Всё парижане думают не только об усилении атакующей группы – в центральную ось тоже ищут топ-исполнителей. Учитывая текущее состояние «Баварии», переход в ПСЖ может оказаться не таким уж плохим. При Томасе Тухеле у Киммиха не идёт игра. Немецкий опорник – в группе игроков, с которыми у коуча не сложились отношения. Доверие подорвала и публичная критика команды от тренера. Эксперты отмечают, что Томас подорвал уверенность Киммиха в себе.

Плюс всё сильнее хавбека беспокоит, что с ним не ведут переговоров о продлении контракта – он истекает летом 2025 года. Зимой мюнхенцы удержали опорника в команде – но на таком фоне его уход уже не считается невозможным. Йозуа уже готов рассмотреть вариант с переходом ближайшим летом.

С другой стороны, мюнхенцам с Тухелем настолько плохо, что руководство может задуматься о смене вектора. Дела могут наладиться довольно быстро.

Гави – в компанию к Симонсу и Заиру-Эмери

Дело не ограничивается опытными сложившимися исполнителями – в центре поля парижане могут собрать целую россыпь молодых звёзд. В стартовом составе окончательно прописался 17-летний бриллиант Уоррен Заир-Эмери, воспитанник ПСЖ . Сейчас он регулярно играет с Руисом, Угарте и Витиньей – но есть ещё Хави Симонс. 20-летний голландец сейчас феерит за «Лейпциг» на правах аренды – и вполне может остаться ещё на год. Но в случае ухода Килиана парижане готовы вернуть Хави. Тем более футболист уже перешёл на взрослый уровень.

Летом в компанию к парижской молодёжи готовы подписать ещё одного каталонца (Симонс – тоже выпускник «Барселоны») – Гави. Подписать хавбека «блауграны» в «Пари Сен-Жермен» хотели ещё прошлым летом – но это системообразующий элемент команды, так что провернуть сделку оказалось невозможно.

Сейчас ситуация другая. «Барса» всё ближе к тупику – денег на трансферы всё меньше, финансовые проблемы не уходят, а грамотному менеджменту селекционеры клуба так и не научились. Хави долго терпел неуместные трансферы (Левандовски, уход Обамеянга, Ришарлисон при имеющемся Дембеле, потеря Усмана и пр.) – но в итоге решил отойти в сторону. Клуб сам загоняет себя в ситуацию, когда им просто придётся продавать лидеров. Парижане рассчитывают, что это произойдёт совсем скоро.