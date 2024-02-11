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Жена Юрия Гаврилова рассказала, что ветеран «Спартака» идёт на поправку

вчера, 19:47

Наталья Гаврилова, жена бывшего футболиста «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказала о состоянии здоровья своего мужа, который недавно перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в нижней части левого легкого.

Большое спасибо всем, кто интересуется здоровьем моего мужа. Он идет на поправку, аппетит постепенно приходит в норму, он большой молодец, но Юра еще будет в больнице некоторое время. Сколько именно? Врачи пока не говорят, но динамика положительная. Разговаривать ему пока тяжело, поэтому разговоры по телефону на данный момент ограничены. Хочется поблагодарить врачей, которые очень ответственно подходят к делу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:12
Легендарный Гаврилов !
Бороться и побеждать !
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:59
Привет, Алексей!
Я тоже, не припомню, весьма популярная фраза... Но зато, игру Гаврилова- я никогда не забуду!!! В ДИНАМО, у Севидова, ему места не нашлось, но, у Бескова- он, стал, воистину ЛЕГЕНДОЙ, а тандем ,Гаврилов-Черенков, был самым ярким в первой половине 80-х!!!

ЗДОРОВЬЯ, Гаврилову, только ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:52
Доброй ночи! "Не знаешь, что делать с мячом, отдай Гаврилову". Не могу вспомнить, кто сказал.
ABir
ABir
вчера в 22:25
Юрий Гаврилов - выдающийся советский и российский футболист, с его именем связаны выдающиеся победы Спартака и сборной СССР. Здоровья Юрию Васильевичу!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:22
Юра - боец! И ещё раз доказывает это! Здоровья тебе Васильевич!
Capral
Capral
вчера в 20:04
ЗДОРОВЬЯ, Гаврилову!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поправляйся, Юра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гаврилов- Легенда не только Спартака, но и советского футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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