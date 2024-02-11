Жена Юрия Гаврилова рассказала, что ветеран «Спартака» идёт на поправку

Наталья Гаврилова, жена бывшего футболиста «Спартака» , рассказала о состоянии здоровья своего мужа, который недавно перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в нижней части левого легкого.

Большое спасибо всем, кто интересуется здоровьем моего мужа. Он идет на поправку, аппетит постепенно приходит в норму, он большой молодец, но Юра еще будет в больнице некоторое время. Сколько именно? Врачи пока не говорят, но динамика положительная. Разговаривать ему пока тяжело, поэтому разговоры по телефону на данный момент ограничены. Хочется поблагодарить врачей, которые очень ответственно подходят к делу.