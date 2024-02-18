Гасперини ответил на вопрос о целях «Аталанты» в текущем сезоне

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий касательно целей команды в нынешнем сезоне.
Для завоевания Скудетто необходимо заработать 90-95 или 100 очков, тогда как наш лучший показатель в истории – 70-75.
Люди по-прежнему мечтают о трофее, но единственный шанс для «Аталанты» – победа в Кубке Италии, и мы выходили в финал дважды. Вот этот турнир мы попытаемся выиграть.
Поэтому если в текущих условиях возьмём 70 очков и финишируем на четвертом месте, то это будет сродни чемпионству.
Команда идет на 4-м месте в Серии А.