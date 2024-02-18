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Гасперини ответил на вопрос о целях «Аталанты» в текущем сезоне

вчера, 11:13

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий касательно целей команды в нынешнем сезоне.

Для завоевания Скудетто необходимо заработать 90-95 или 100 очков, тогда как наш лучший показатель в истории – 70-75.

Люди по-прежнему мечтают о трофее, но единственный шанс для «Аталанты» – победа в Кубке Италии, и мы выходили в финал дважды. Вот этот турнир мы попытаемся выиграть.

Поэтому если в текущих условиях возьмём 70 очков и финишируем на четвертом месте, то это будет сродни чемпионству.

Команда идет на 4-м месте в Серии А.

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Все комментарии
5d3zhmygmtdp
5d3zhmygmtdp
вчера в 15:56
Ну хоть реальные цели ставит.
112910415
112910415
вчера в 15:05
это бы круто !
b86bktjje2hg
b86bktjje2hg
вчера в 13:45
Очень интересно наблюдать за тем, как «Аталанта» стремится к победе в Кубке Италии! Учитывая их историю и текущие позиции в чемпионате, это будет большим достижением.
h6q2s25tevsx
h6q2s25tevsx
вчера в 12:09
Хорошо сказал не добавить и не убавить. Хочется пожелать Гасперини и команде осуществить задуманное.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:24
Топ-4 и кубок. Это будет отличным сезоном
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