Гасперини ответил на вопрос о целях «Аталанты» в текущем сезоне

Главный тренер «Аталанты» дал комментарий касательно целей команды в нынешнем сезоне.

Для завоевания Скудетто необходимо заработать 90-95 или 100 очков, тогда как наш лучший показатель в истории – 70-75.

Люди по-прежнему мечтают о трофее, но единственный шанс для «Аталанты» – победа в Кубке Италии, и мы выходили в финал дважды. Вот этот турнир мы попытаемся выиграть.

Поэтому если в текущих условиях возьмём 70 очков и финишируем на четвертом месте, то это будет сродни чемпионству.