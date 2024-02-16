«Челси» нужен Тухель, чтобы обыграть «Сити» в гостях. Почеттино разобрал Гвардиолу, но этого мало

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вчера, 22:30

Продолжение разборок после 4:4.

О делах «Манчестер Сити»

- Для «Сити», как и для других европейских грандов, возвращается еврокубковая пора. Правда, 1/8 – будто продолжение группового этапа. Команда Пепа Гвардиолы продолжает «разогрев» – в соперники им достался «Копенгаген». «Небесно-голубые» подтвердили статус фаворита, уверенно переиграв датчан на их же площадке. Не потребовалось даже вмешательство Эрлинга Холанда – забили де Брюйне, Бернарду Силва и Фил Фоден.

- Вроде возвращение еврокубков и должно играть «Челси» на руку – «Сити» опять потребуется ротировать состав. С другой стороны, аккурат к весне Гвардиола разобрался со всеми внутренними проблемами в коллективе. Были специфические кадровые проблемы, хоть по списку фамилий не скажешь. Но после ряда летних потерь и изменений в стартовой обойме игроки долго притирались друг к другу. Ещё хуже было от травмы Кевина де Брюйне. Но теперь сочетания сыгрались, а бельгиец опять в строю. Кошмарный отрезок в «боксинг-дэй», когда «горожане» очутились почти на окраине топ-5, остался в декабре – с тех пор МС провёл 11 матчей во всех турнирах. В каждом одержал победу.

- К тому же ворвался Кевин в старт «Ман Сити» настолько эффектно, что это заслуживает отдельного пункта. Хавбек – системообразующий игрок английского гранда, в этом нет сомнений. Активнее в продвижении мяча у «небесно-голубых» задействован разве что Родри. Де Брюйне снова вышел на поле в кубковом матче против «Хаддерсфилда». «Горожане» отпраздновали разгромом (5:0), Кевин отметился голевым пасом. Против «Ньюкасла» 32-летний исполнитель инициировал камбэк – 3:2, гол и ассист в активе футболиста. А в общей сложности за 7 игр после восстановления Кевин отличился 2 мячами и 6 голевыми. Всё потому, что это креативный центр «Сити» в финальной трети – Фил Фоден отмечает, что их взаимодействия отточены до автоматизма:

У нас с Кевом сформировалась связь. Когда он забегает, я знаю, в какой момент нужно отдать пас. Важно, что Кев вернулся, ведь это такой важный игрок для нас. Думаю, Кев замечает правильный момент для начала движения, и это облегчает мою задачу.

Для меня в мире нет игрока лучше по игре в пас. Играть с ним – просто удовольствие. И он так важен для нас.

- Так Гвардиола вернулся в чемпионскую гонку. Золотая классика – соперничество с «Ливерпулем» – разбавляется новыми веяниями – «Арсенал» замыкает топ-3 и поджидает ошибок конкурентов. «Тоттенхэм» с «Астон Виллой» уже отстали на 5-6 очков, титул будет разыгрываться между этими тремя титанами. Пока лидируют «мерсисайдцы», «горожане» отстают на 2 балла – но у них есть матч в запасе.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-1-4-1): Эдерсон – Гвардиол, Аке, Диаш, Уокер – Родри – Фоден, де Брюйне, Альварес, Силва – Холанд.

О делах «Челси»

- Возможно Боэли перепутал бизнес – и сделал из «Челси» команду-американские горки. В происходящем с клубом сложно искать разумное основание, а Почеттино тяжело найти надёжную опору. Вот и в предыдущем матче «аристократы» чуть не потонули в трясине, в которую их заманил «Кристал Пэлас». 1-й тайм встречи проходил под диктовку «орлов». Хозяева не давали доводить моменты до удара, а план «синих» с продвижением через активные перемещения Галлахера и Палмера не работал. Но после пропущенного мяча «Челси» усилиями того же Галлахера сравнял. А в компенсированное время вышел вперёд.

- Коллектив прервал наметившийся спад. За 8 игр в 2024 году «синие» одержали 4 победы и трижды уступили. От «Ливерпуля» и (ещё хуже) «Вулверхэмптона» получили по 4 мяча. И в целом балансировали на грани топ-10. Теперь же лондонцам опять кажется, что всё налаживается. Вдалеке виднеется зона еврокубков – банда Почеттино в 1-2 очках от «Брайтона», «Вест Хэма» и «Ньюкасла», а до МЮ остаётся 7 баллов. Пара рывков – и можно будет бороться с «манкунианцами» и «Виллой» за топ-5.

- Правда, и обольщаться не стоит. После выезда к «Сити» предстоят сразу 2 кубковых поединка. Финал против «Ливерпуля» 25 февраля, через 3 дня – «Лидс», ещё через столько же – «Брентфорд». А в уме придётся держать перенесённый матч против «Тоттенхэма». Серьёзное напряжение для молодого и неопытного коллектива.

Ориентировочный состав «Челси» (4-2-3-1): Петрович – Чилуэлл, Силва, Дисаси, Гюсто – Фернандес, Кайседо – Стерлинг, Галлахер, Палмер – Нкунку.

О противостоянии

- «Сити» — конечно, безусловный фаворит. В 6 матчах с 2021 по начало 2023 года они одержали 6 побед. Но в противовес всегда можно привести чудо-матч в ноябре 2023-го. Тогда «Челси» несильно отличался от того, что едет сейчас на «Этихад». Почеттино отлично подготовился к поединку и сыграл на слабых сторонах гегемона. «Аристократы» в итоге добыли ничью, забив на 5-й компенсированной минуте. Огромную роль в том поединке сыграли Палмер и Галлахер.

- В то же время «синим» не везёт в гостевых матчах с «Сити». Это с Тухелем лондонцы аж дважды подряд обыгрывали «горожан» на их поле. За исключением этих игр – 1 победа на «Этихаде» с 2016 года. Даже можно иронизировать – чтобы нарушить традицию, «синие» должны вернуть немца. Или оказаться в финале ЛЧ .

Прогноз Soccer.ru: Легко «небесно-голубым» не будет – но им нужно продолжать погоню за «Ливерпулем». Домашняя победа «Сити».