Клоппу и Артете рано радоваться. «Манчестер Сити» остаётся однозначным фаворитом в АПЛ

Но 25 ударов мимо – повод задуматься.
«Манчестер Сити» свято верит в математику
Гвардиола саркастически отреагировал на слова Почеттино, что «Челси» удалось остановить «горожан». Хосеп не считает ничью победой, как Конте не считает четвертое место в АПЛ поводом для празднования всей командой. А Гвардиола не любит, когда оппонент не пропускает дважды после 31 удара чемпионов Англии. Также испанцу не нравится, когда его команда оказывается не в своей тарелке. Пока основные игроки «Челси» не устали и не ушли с поля, то «горожанам» не дали удачно выходить в атаку через центр.
Альварес не получал мячи на пространстве, а Холанд постучал в клуб «Анонимных мазил», не забил после 9 ударов. Гвардиоле надо задуматься, почему у Почеттино дважды за сезон в целом сработал план на игру против «Манчестер Сити»? В первом круге была перестрелка 4:4, где «горожане» предали себя в защите, пошли на поводу у соперника. Теперь есть грамотная игра «Челси» на контратаках и хороший часовой отрезок – снова Почеттино подобрал ключи к тактике оппонента. При этом сил на победу в гостях над чемпионом не хватило.
Вот во что верит Гвардиола – в статистику ударов (31:9) и в контроль мяча (70 на 30 %). Вчера не выиграли – выиграют завтра. Даже факт, что «Манчестер Сити» не первый в АПЛ по сумме качественных созданных и допущенных моментов, не меняет отношение к ним соперников. «Челси» не захватил мяч против «горожан», не загнал соперника в глухую оборону. Также подопечные Почеттино простили фаворита, не реализовав часть моментов.
Оппоненты редко обыгрывают Гвардиолу
Футболисты «Челси» молодцы, спору нет. Но с каким счетом Почеттино победил «Манчестер Сити»? Проблема всех последних сезонов АПЛ – нет специалистов по издевательствам над Гвардиолой. Вечный победитель отдает титул при стечении нескольких обстоятельств. Первое – должен найтись достойный претендент. «Ливерпуль», невзирая на травмы, и «Арсенал», невзирая на привычку всё испортить, являются приличными командами мирового уровня. Вот только они не набирают много очков против «Манчестер Сити».
Разгромно у Гвардиолы вряд ли выиграют, как «Байер» Алонсо у «Баварии» Тухеля. Значит, нужен другой путь к потере титула «Манчестер Сити», ничьи и поражения от середняков. В АПЛ должны появиться специалисты по отъему пунктов именно у «горожан», неудобные соперники. Но таких команд в АПЛ почти нет. Есть только «Тоттенхэм». Хосеп за всю карьеру выиграл у «шпор» 9 матчей, а проиграл 7. В последних пяти матчах «горожане» набрали всего четыре очка против «Тоттенхэма» из 15 возможных.
Вот только у «Брентфорда» больше пунктов – 6 очков из 15, против Гвардиолы, чем у «Арсенала» и МЮ вместе взятых. У легендарных для АПЛ клубов 4 пункта в сумме в 10 матчах. Даже «Ливерпуль» имеет отрицательную разницу мячей в пяти последних играх с «Манчестер Сити», хотя Клопп набрал 6 пунктов из 15 возможных. «Ньюкасл» и «Вест Хэм», «Брайтон» и «Фулхэм» бездарно играют против Гвардиолы. И это одна из веских причин частых чемпионских титулов. Мало кто реально останавливает Хосепа.
«Манчестер Сити» на 51 % новый чемпион
Даже после ничьей против лондонцев у фаворита, который пока на третьей строчке в АПЛ, самые высокие шансы на чемпионство согласно алгоритму «Opta». Вероятность новой победы Гвардиолы 51.5 %, «контрольный пакет» акций. У «Ливерпуля» — 35.6 %, а у «Арсенала» всего 12.8 %. И хотя словесных аргументов в пользу команды Артеты значительно больше – интересно дискутировать на тему борьбы «канониров» за титул, на деле в середине февраля расклад не изменился.
«Манчестер Сити» терял очки, но этим также занимались конкуренты. Гвардиола вряд ли получит автоматизированную команду с его новыми треугольниками, ведь даже у Холанда есть минусы – игра в центральных матчах. Но по сумме характеристик команда из Манчестера остается фаворитом сезона, ведь у нее есть Эдерсон, Уокер, Диаш, Де Брюйне и Родри. Вчера хавбек спас голом, как в финале Лиги чемпионов.
На расчеты суперкомпьютера также сильно влияет календарь на финише сезона. У «Арсенала» прямо по курсу матчи против соперников, с которыми в прошлом теряли очки чаще, чем «Манчестер Сити» против своих оппонентов. Игра против «Челси» была одной из самых сложных, как и предполагал Гвардиола. Но дальше сработает мощь команды, которая даже в плохой вечер грешит только меткостью и пассивностью некоторых футболистов.
Гвардиоле мешает только сытость футболистов
Холанд рано или поздно забьет на ровном месте дважды. Как и в Лиге чемпионов, где достаточно аргументов в пользу ещё одной победы «Манчестер Сити», в АПЛ текущие лидеры не являются главными фаворитами. У «Арсенала» роскошная форма, а «Ливерпуль» побеждает вопреки объективным обстоятельствам. Но Гвардиола не паникует.
У «Манчестер Сити» грамотная селекция. Фоден, Доку, Альварес и менее звездные исполнители, вроде Аке, пригодятся команде. У «горожан» есть чемпионский опыт, которым даже в «Ливерпуле» могут похвастаться далеко не все игроки нынешней основы Клоппа. Также Юрген уходит, что может повлиять на кризисном отрезке, а Гвардиола обещал остаться. Поединок, в котором «Челси» заслужил комплименты, вряд ли переломный.
У «горожан» есть время, чтобы превратить Аканджи в нового Стоунза, а из Бернарду сделать привычного джокера. «Горожане» слишком опасные и мастеровитые, не будут постоянно терять очки из-за плохой реализации подходов. Но есть изменения в отношении соперников к команде Гвардиолы, что тоже фиксируем. Оппоненты видят, что играют против коллектива, где переели титулов. И это поможет не только «Челси».
Это огромное давление выиграть АПЛ три раза подряд и постараться сделать это четырежды. Для Манчестер Сити единственным серьезным конкурентом являлся Ливерпуль в сезоне 2021/22, в 2020/21 выиграли с легкостью, «Арсеналу» не хватило выдержки в прошлом сезоне, 5 пунктов это много, если твой конкурент Манчестер Сити Гвардиолы, а в сезоне 2021/22 Ливерпуль отстал только на одну, и обе команды посмотрели на другую сторону горизонта 90 очков. В этом сезоне такого не будет. Мой прогноз - от 80 до 90 команды Манчестер Сити и Ливерпуль, а Арсенал если не сбавит обороты, то закончит в районе от 70 до 80 очков. Они снова совершают ту же ошибку - непрофессионально распределяют силы на большом расстоянии. Они вроде бы профессиональные футболисты и тренер такой, но сокрушают своих соперников так, будто у них самая длинная и сильная скамейка запасных из тройки.
Что касается Ливерпуля. Как болельщик «Ливерпуля», я, конечно, хочу, чтобы «Ливерпуль» еще раз выиграл чемпионат, поскольку игроки «Ливерпуля» не заслужили такой разницы в трофеях с «Манчестер Сити». Команда не хуже играла в сезонах 2018/19 и 2021/22, в обоих сезонах им не хватило всего одного очка до завоевания золота. Но учитывая, что они добивались этого с травмированными игроками во всех сезонах, это показывает настоящую борьбу команды в сложных ситуациях.
Но это эмоциональная сторона правды. В этом сезоне не только есть травмированные основные игроки у Ливерпуля, но и команда не до конца прошла перестойку после ухода Фирмино, Мане, Хендерсона, Вейналдума. В обороне много проблем, но в атаке эти проблемы нивелируются результативностью - Жоты, Салаха и Диаса ( и иногда Дарвина и Гакпо), двое из которых травмированы. Но все равно Ливерпуль лидирует. Надолго хватит им выигрывать в таких условиях - не знаю, но учитывая подход «Арсенала» и неоднозначную игру «Манчестер Сити», даже такой «Ливерпуль» имеет большие шансы на победу в чемпионате.
В теннисе сложно выиграть четыре турнира большого шлема за год и добиться «Золотого шлема». Джокович попробовал один раз в 2021 году, но на последнем турнире проиграл Медведеву. Кровяное давление зашкаливало у серба, в итоге проиграл 0:3. Когда ты очень близок и привык побеждать, расслабиться очень легко. Конечно, сравнивать индивидуальные виды спорта с командными неуместно, но в случае с Ман Сити такая же история. Никто не выигрывал Премьер-лигу четыре раза подряд, и это та планка, которой трудно прикоснуться.
У Манчестера больше шансов на победу в Лиге Чемпионов, так как в этом сезоне особо острой конкуренции не будет. Только Реал Мадрид и Интер стабильно выигрывают и играют. Остальные команды либо средние, либо нестабильные. А в АПЛ им ждет "последний сезон Клоппа" и вторая попытка Арсенала.
Это огромное давление выиграть АПЛ три раза подряд и постараться сделать это четырежды. Для Манчестер Сити единственным серьезным конкурентом являлся Ливерпуль в сезоне 2021/22, в 2020/21 выиграли с легкостью, «Арсеналу» не хватило выдержки в прошлом сезоне, 5 пунктов это много, если твой конкурент Манчестер Сити Гвардиолы, а в сезоне 2021/22 Ливерпуль отстал только на одну, и обе команды посмотрели на другую сторону горизонта 90 очков. В этом сезоне такого не будет. Мой прогноз - от 80 до 90 команды Манчестер Сити и Ливерпуль, а Арсенал если не сбавит обороты, то закончит в районе от 70 до 80 очков. Они снова совершают ту же ошибку - непрофессионально распределяют силы на большом расстоянии. Они вроде бы профессиональные футболисты и тренер такой, но сокрушают своих соперников так, будто у них самая длинная и сильная скамейка запасных из тройки.
Что касается Ливерпуля. Как болельщик «Ливерпуля», я, конечно, хочу, чтобы «Ливерпуль» еще раз выиграл чемпионат, поскольку игроки «Ливерпуля» не заслужили такой разницы в трофеях с «Манчестер Сити». Команда не хуже играла в сезонах 2018/19 и 2021/22, в обоих сезонах им не хватило всего одного очка до завоевания золота. Но учитывая, что они добивались этого с травмированными игроками во всех сезонах, это показывает настоящую борьбу команды в сложных ситуациях.
Но это эмоциональная сторона правды. В этом сезоне не только есть травмированные основные игроки у Ливерпуля, но и команда не до конца прошла перестойку после ухода Фирмино, Мане, Хендерсона, Вейналдума. В обороне много проблем, но в атаке эти проблемы нивелируются результативностью - Жоты, Салаха и Диаса ( и иногда Дарвина и Гакпо), двое из которых травмированы. Но все равно Ливерпуль лидирует. Надолго хватит им выигрывать в таких условиях - не знаю, но учитывая подход «Арсенала» и неоднозначную игру «Манчестер Сити», даже такой «Ливерпуль» имеет большие шансы на победу в чемпионате.
В теннисе сложно выиграть четыре турнира большого шлема за год и добиться «Золотого шлема». Джокович попробовал один раз в 2021 году, но на последнем турнире проиграл Медведеву. Кровяное давление зашкаливало у серба, в итоге проиграл 0:3. Когда ты очень близок и привык побеждать, расслабиться очень легко. Конечно, сравнивать индивидуальные виды спорта с командными неуместно, но в случае с Ман Сити такая же история. Никто не выигрывал Премьер-лигу четыре раза подряд, и это та планка, которой трудно прикоснуться.
У Манчестера больше шансов на победу в Лиге Чемпионов, так как в этом сезоне особо острой конкуренции не будет. Только Реал Мадрид и Интер стабильно выигрывают и играют. Остальные команды либо средние, либо нестабильные. А в АПЛ им ждет "последний сезон Клоппа" и вторая попытка Арсенала.