Клоппу и Артете рано радоваться. «Манчестер Сити» остаётся однозначным фаворитом в АПЛ

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сегодня, 10:56

Но 25 ударов мимо – повод задуматься.

«Манчестер Сити» свято верит в математику

Гвардиола саркастически отреагировал на слова Почеттино, что «Челси» удалось остановить «горожан». Хосеп не считает ничью победой, как Конте не считает четвертое место в АПЛ поводом для празднования всей командой. А Гвардиола не любит, когда оппонент не пропускает дважды после 31 удара чемпионов Англии. Также испанцу не нравится, когда его команда оказывается не в своей тарелке. Пока основные игроки «Челси» не устали и не ушли с поля, то «горожанам» не дали удачно выходить в атаку через центр.

Альварес не получал мячи на пространстве, а Холанд постучал в клуб «Анонимных мазил», не забил после 9 ударов. Гвардиоле надо задуматься, почему у Почеттино дважды за сезон в целом сработал план на игру против «Манчестер Сити»? В первом круге была перестрелка 4:4, где «горожане» предали себя в защите, пошли на поводу у соперника. Теперь есть грамотная игра «Челси» на контратаках и хороший часовой отрезок – снова Почеттино подобрал ключи к тактике оппонента. При этом сил на победу в гостях над чемпионом не хватило.

Вот во что верит Гвардиола – в статистику ударов (31:9) и в контроль мяча (70 на 30 %). Вчера не выиграли – выиграют завтра. Даже факт, что «Манчестер Сити» не первый в АПЛ по сумме качественных созданных и допущенных моментов, не меняет отношение к ним соперников. «Челси» не захватил мяч против «горожан», не загнал соперника в глухую оборону. Также подопечные Почеттино простили фаворита, не реализовав часть моментов.

Оппоненты редко обыгрывают Гвардиолу

Футболисты «Челси» молодцы, спору нет. Но с каким счетом Почеттино победил «Манчестер Сити»? Проблема всех последних сезонов АПЛ – нет специалистов по издевательствам над Гвардиолой. Вечный победитель отдает титул при стечении нескольких обстоятельств. Первое – должен найтись достойный претендент. «Ливерпуль», невзирая на травмы, и «Арсенал», невзирая на привычку всё испортить, являются приличными командами мирового уровня. Вот только они не набирают много очков против «Манчестер Сити».

Разгромно у Гвардиолы вряд ли выиграют, как «Байер» Алонсо у «Баварии» Тухеля. Значит, нужен другой путь к потере титула «Манчестер Сити», ничьи и поражения от середняков. В АПЛ должны появиться специалисты по отъему пунктов именно у «горожан», неудобные соперники. Но таких команд в АПЛ почти нет. Есть только «Тоттенхэм». Хосеп за всю карьеру выиграл у «шпор» 9 матчей, а проиграл 7. В последних пяти матчах «горожане» набрали всего четыре очка против «Тоттенхэма» из 15 возможных.

Вот только у «Брентфорда» больше пунктов – 6 очков из 15, против Гвардиолы, чем у «Арсенала» и МЮ вместе взятых. У легендарных для АПЛ клубов 4 пункта в сумме в 10 матчах. Даже «Ливерпуль» имеет отрицательную разницу мячей в пяти последних играх с «Манчестер Сити», хотя Клопп набрал 6 пунктов из 15 возможных. «Ньюкасл» и «Вест Хэм», «Брайтон» и «Фулхэм» бездарно играют против Гвардиолы. И это одна из веских причин частых чемпионских титулов. Мало кто реально останавливает Хосепа.

«Манчестер Сити» на 51 % новый чемпион

Даже после ничьей против лондонцев у фаворита, который пока на третьей строчке в АПЛ , самые высокие шансы на чемпионство согласно алгоритму «Opta». Вероятность новой победы Гвардиолы 51.5 %, «контрольный пакет» акций. У «Ливерпуля» — 35.6 %, а у «Арсенала» всего 12.8 %. И хотя словесных аргументов в пользу команды Артеты значительно больше – интересно дискутировать на тему борьбы «канониров» за титул, на деле в середине февраля расклад не изменился.

«Манчестер Сити» терял очки, но этим также занимались конкуренты. Гвардиола вряд ли получит автоматизированную команду с его новыми треугольниками, ведь даже у Холанда есть минусы – игра в центральных матчах. Но по сумме характеристик команда из Манчестера остается фаворитом сезона, ведь у нее есть Эдерсон, Уокер, Диаш, Де Брюйне и Родри. Вчера хавбек спас голом, как в финале Лиги чемпионов.

На расчеты суперкомпьютера также сильно влияет календарь на финише сезона. У «Арсенала» прямо по курсу матчи против соперников, с которыми в прошлом теряли очки чаще, чем «Манчестер Сити» против своих оппонентов. Игра против «Челси» была одной из самых сложных, как и предполагал Гвардиола. Но дальше сработает мощь команды, которая даже в плохой вечер грешит только меткостью и пассивностью некоторых футболистов.

Гвардиоле мешает только сытость футболистов

Холанд рано или поздно забьет на ровном месте дважды. Как и в Лиге чемпионов, где достаточно аргументов в пользу ещё одной победы «Манчестер Сити», в АПЛ текущие лидеры не являются главными фаворитами. У «Арсенала» роскошная форма, а «Ливерпуль» побеждает вопреки объективным обстоятельствам. Но Гвардиола не паникует.

У «Манчестер Сити» грамотная селекция. Фоден, Доку, Альварес и менее звездные исполнители, вроде Аке, пригодятся команде. У «горожан» есть чемпионский опыт, которым даже в «Ливерпуле» могут похвастаться далеко не все игроки нынешней основы Клоппа. Также Юрген уходит, что может повлиять на кризисном отрезке, а Гвардиола обещал остаться. Поединок, в котором «Челси» заслужил комплименты, вряд ли переломный.

У «горожан» есть время, чтобы превратить Аканджи в нового Стоунза, а из Бернарду сделать привычного джокера. «Горожане» слишком опасные и мастеровитые, не будут постоянно терять очки из-за плохой реализации подходов. Но есть изменения в отношении соперников к команде Гвардиолы, что тоже фиксируем. Оппоненты видят, что играют против коллектива, где переели титулов. И это поможет не только «Челси».