Битва Клоппа и Алонсо, Миранчук против фаворитов. «Ливерпулю» рано отдавать победу в Лиге Европы

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сегодня, 17:36

Много достойных претендентов.

В начале плей-офф Лиги Европы всегда есть явные фавориты. Год назад в четверке были «Арсенал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Каталонцы умудрились вылететь от тен Хага, который потом оступился с «Севильей». А дальше испанцам уступил «Ювентус». Артета проиграл «Спортингу», поэтому «Арсенал» не встретился с Аллегри. За год до этого «Айнтрахт» выбил «Барселону» и «Вест Хэм». «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг» не справились с «Рейнджерс», вторым финалистом. Лига Европы всегда учит не спешить с коронованием бумажного фаворита. Изучим аргументы в пользу разных клубов, ведь некоторые из них сыграют уже сегодня.

«Ливерпуль»

За «красных» говорит решение Клоппа уйти. Появилась дополнительная мотивация драться за каждый трофей, начиная с финала Кубка Лиги против «Челси» в конце месяца. За «Ливерпуль» говорит богатый европейский опыт, хотя Салах, Алиссон и ван Дейк теперь играют с парнями, которые не провели в Лиге чемпионов так много матчей как ветераны. Зато Собослаи, МакАллистер и Нуньес голодные, хочется подержаться за еврокубок. Было бы красиво попрощаться с Клоппом в день финала в Дублине.

«Байер»

Фавориты, поскольку играют в понятный и шикарный футбол. Тренер Алонсо может возглавить «Ливерпуль», вернется в знакомый клуб. А до этого Клопп рискует сразиться с молодым испанцем. У «Байера» Та в защите, Джака в центре поля, Вирц в атаке, а ещё идеальные фланги. Фримпонг и Гримальдо это главные латерали сезона, пока Александер-Арнольд и Робертсон из «Ливерпуля» маются с травмами. «Байер» роскошный, но их главная задача – чемпионство в Германии. Не исключаем, что Алонсо побережет силы в ЛЕ .

«Милан»

Не выжили в «группе смерти» с ПСЖ и «Боруссией» Д, но опередили «Ньюкасл» в таблице, сыграют в Лиге Европы. У «Милана», хотя есть проблемы с тренером Пиоли, очень классный состав. Меньян – основной голкипер сборной Франции, неувядающий Жиру – нападающий «трехцветных», пока молодые не загнали на скамейку. Хочет заявить о себе покупателям талантливый португалец Леау из атаки. «Россонери» нужен успех в Европе, чтобы развивать коллектив и навязать «Интеру» с «Ювентусом» борьбу за Скудетто через год. Сегодня «Милан» сыграет против «Ренна» в стыковом раунде плей-офф.

«Брайтон»

У Де Дзерби много проблем, но «Севилья» обыграла в финале Лиги Европы «Рому» Моуриньо год назад, находясь на двенадцатом месте в чемпионат Испании. «Брайтон» сейчас девятый в АПЛ , выиграли всего в 9 турах из 24. При этом «чайки» выше «Челси» в турнирной таблице и всего на один пункт отстают от «Вест Хэма», который тоже сражается за победу в Лиге Европы. У «Брайтона», помимо талантливого тренера, есть трофейный голод и немало качественных игроков в заявке. Клуб работает на продажу, поэтому форварды Жоао Педро и Фергюсон, а также латераль Эступиньян сделают всё, чтобы их заметили после успехов в Лиге Европы.

«Вест Хэм»

Если «Брайтон» сложно назвать кубковым бойцом по духу, то «молотобойцы» выиграли Лигу Конференций, опередив в финале симпатичную «Фиорентину». Тогда в центре поля был Деклан Райс, который сейчас помогает «Арсеналу» громить соперников, в том числе бывший клуб. Но тренер Мойес получил опыт, который пригодится в турнире уровнем выше. «Вест Хэм» это богатый клуб с крутым бразильцем Пакетой, ударным Уордом-Праусом, взрывным вингером Кудусом и интересными разрушителями – чех Соучек и мексиканец Альварес сделают всё, чтобы Фабьянски, которого чаще используют в Лиге Европы, чем основного голкипера Ареоля, насладился решающими стадиями.

«Рома»

Многие фавориты Лиги Европы не слабее, чем участники плей-офф Лиги чемпионов, если говорим о «Реале Сосьедад», «Копенгагене» и даже «Лацио». Команда Сарри обыграла «Баварию», но «орлы» легко могут сыграть вничью против «волков». Моуриньо вывел «Рому» в финалы в Европе, что изменило психологию коллектива. Хотя Жозе отправили в отставку, Де Росси досталась команда, которая не отпустила «Аталанту» в Серии А и не раскрыла потенциал своих ключевых игроков. «Рома» с Дибалой, Лукаку, Пеллегрини и Спинаццолой остается опасной бандой для любого соперника в Лиге Европы. Начнут путь со знакомого «Фейеноорда», который обыграли в финале Лиги Конференций.

«Бенфика»

У «орлов» хороший вратарь Трубин – есть статистические показатели, по которым Анатолий опережает даже коллегу по сборной и вратаря «Реала» Лунина. У «Бенфики» опытные аргентинцы, вроде Отаменди и Ди Марии, в составе чемпионы мира. Также в заявке талантливый опорник сборной Португалии – 20-летний Антонио Силва. Пусть «орлы» не залетели в плей-офф Лиги чемпионов, уступили «Реал Сосьедаду» и «Интеру», по возможностям это кандидаты на португальское чемпионство. Осталось только пробить «проклятие Белы Гуттманна». По преданию «Бенфике» не суждено выиграть еврокубок до 2063-го. Но в финалах бывали не раз, в том числе недавно. Не списываем португальцев.

«Аталанта»

Как и «Рома», клуб из Бергамо сражается за путевку в Лигу чемпионов. Помогает им активнее всего как раз Алексей Миранчук. У российского атакующего хавбека лучшие показатели по созданным моментов во всей Серии А в начале нового года, опередил даже Леау из «Милана». Фанаты «Аталанты» отдали Миранчуку приз лучшему игроку января, хотя были другие достойные претенденты. Гасперини прекрасно понимает свою команду, а футболисты знают, что им не хватает победного кубкового финала. Итальянцы не всегда серьезно относятся к Лиге Европы, но команда Миранчука должна постараться. Многое зависит от жеребьевки. Пока ждут первого соперника, но Алексей сыграет в решающих стадиях еврокубков.