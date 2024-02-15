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Президент «Торпедо»: «Команда строится под задачу выхода в РПЛ»

вчера, 15:57

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, какие задачи стоят перед командой.

В это трансферное окно стоит цель развития команды. Мы смотрим не только в горизонт этого сезона, но и гораздо шире. Мы расширяем как ротацию, так и будем приглашать отдельных футболистов, которые усилят здесь и сейчас. Команда строится под задачу выхода в РПЛ. Другой задачи стоять у нас не может. Мы оставляем костяк состава, который был сформирован до нас. Мы делаем ротационные мероприятия, приглашаем молодых ребят проявить себя. Смотрим на игроков, которые смогут нас усилить. 22-го числа у нас закрывается трансферное окно, тогда будут подведены итоги.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» подпишет полузащитника «Ростова».

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lotsman
lotsman
вчера в 19:13
Навряд ли это удастся. Тюмень, Химки, Динамо...... думаю тоже хотя. Борьба предстоит трудная.
aman7pkxf9m5
aman7pkxf9m5
вчера в 16:03
Выход в РПЛ - это большая задача для любого клуба, и хочется верить, что “Торпедо” сможет ее осуществить.
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