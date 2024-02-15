Президент «Торпедо»: «Команда строится под задачу выхода в РПЛ»

Президент «Торпедо» рассказал, какие задачи стоят перед командой.

В это трансферное окно стоит цель развития команды. Мы смотрим не только в горизонт этого сезона, но и гораздо шире. Мы расширяем как ротацию, так и будем приглашать отдельных футболистов, которые усилят здесь и сейчас. Команда строится под задачу выхода в РПЛ . Другой задачи стоять у нас не может. Мы оставляем костяк состава, который был сформирован до нас. Мы делаем ротационные мероприятия, приглашаем молодых ребят проявить себя. Смотрим на игроков, которые смогут нас усилить. 22-го числа у нас закрывается трансферное окно, тогда будут подведены итоги.