ПСЖ сильнее «Сосьедада» даже без Мбаппе. Готовятся к жизни без звезды, но в ЛЧ будут фаворитами

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сегодня, 22:22

В первом матче должны побеждать на классе.

О делах ПСЖ

- Время без еврокубков для «Пари Сен-Жермен» – период спячки. У французского гранда нет конкурентов в чемпионате Франции – и этой зимой сенсационного почти не происходило. Разве что пара осечек, сразу после завершения группового этапа парижане поделили очки с «Лиллем». Затем победы над «Мецем» и «Лансом» в чемпионате, над «Ревелем» и «Орлеаном» в Кубке, взятие Суперкубка. Снова неожиданная ничья, теперь с «Брестом». После – опять победы. Всё скучно и до боли знакомо.

- Обидно, что такое же настроение – в ходе всего чемпионата. После имитации интриги в первых турах ПСЖ снова лидер Лиги 1. По итогам 21-го тура отрыв гиганта от идущей на 2-м месте «Ниццы» достиг 11 очков. Главное – никто не может навязать сопротивление. Прежде всего из-за мощности состава – ни у кого нет возможности собрать дрим-тим, как в Париже. Плюс проекты конкурентов на совсем другом уровне. «Ницца» только выстраивается с молодым тренером, «Монако» тоже знакомится с новым наставником. «Брест» вообще впервые так высоко, поэтому его стагнация в последних турах неудивительна. И всё это – команды из зоны ЛЧ .

- Чуть слабее готовится стать и ПСЖ . В клубе летом произойдут серьёзные изменения. Килиан Мбаппе решил не продлевать контракт с парижанами и свободным агентом пополнит состав «Реала». Парижане пытались удержать его щедрыми финансовыми условиями, но французский нападающий на этот раз не повёлся. Клубу остаётся искать замену – и это поражение по всем фронтам. Французы проиграли «сливочным» борьбу за влияние. Состав ощутимо ослабнет. На замену Килиану уйдёт много денег – при этом на трансфере форварда команда не заработает. Это ещё не говоря о выборе альтернативы. Парижане склоняются к Рафаэлу Леау из «Милана». Только итальянцы требуют 175 млн евро – а сам игрок нестабилен, не так эффективен. Есть риск, что португалец попросту не впишется в коллектив и не станет полноценной заменой.

- Сейчас и наступает момент, ради которого звали Луиса Энрике. Вплоть до февраля парижане просто репетируют. Наигрывают сочетания, удерживая определённый уровень. Но сложности для французов начинаются со стартом плей-офф ЛЧ . Коллектив с большими деньгами – и с пропорциональной им неуверенностью в себе. Это по-прежнему еврокубковые неудачники. Годом ранее проект Гальтье разбился как раз на этой стадии – раздевалка вновь стала токсичной, это наслоилось на провал в 1/8 финала с «Баварией». Ещё за год до этого ПСЖ попал на «Реал», от мадридцев вылетел на той же стадии. Энрике – тренер-чемпион, который должен избавить парижан от комплексов. Да и на этот раз в соперниках не настолько грозный соперник.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-3-3): Доннарумма – Беральдо, Эрнандес, Мукиеле, Данилу – Угарте, Асенсио, Руис – Коло Муани, Рамуш, Дембеле.

О делах «Сосьедада»

- Баски откровенно мучаются, если сравнивать с предыдущим сезоном. Тогда коллектив Иманола Альгуасила выдал свой пик – 4-е место, попадание в Лигу чемпионов. По сравнению с этим текущая 7-я строчка – провал. «Бело-голубые» опять не удержались на окраине зоны еврокубков и пропустили вперёд «Бетис», «Атлетик». Но нужно понимать контекст. Команду преследуют травмы. Ранее в лазарете оказались Фернандес, Ойарсабаль, Одриосола, Муньос, Тирни, Элустондо. Даже приобретённый совсем недавно Шеральдо Бекер! Там же до недавнего времени обитал Захарян.

- Коллективу слабо удаётся бороться с обстоятельствами. В начале сезона «Сосьедад» буксовал (1 победа в 5 турах). Позже удалось растрястись, но проблемы опять всплыли в декабре. Тогда баски отметились лишь 2 голами в 5 матчах. В чемпионате на том отрезке – 3 ничьи. Ещё хуже дела обстоят сейчас. «Бело-голубые» в последних 4 играх не забили вообще ни разу. Безголевые ничьи с «Райо Вальекано» и «Жироной», 0:1 от «Осасуны» в чемпионате, 0:0 с «Мальоркой» в Кубке.

- Из-за череды травм место в стартовом составе освободилось для Арсена Захаряна. Молодой полузащитник на первых порах оставался без игровой практики в испанском коллективе. И резкая интеграция в основную обойму должна пойти ему на пользу. В то же время за исполнителя есть серьёзные опасения. Всё-таки на адаптацию к футболу Альгуасила необходимо время – у Арсена его попросту не было. И пока прогресс россиянина незначителен. Вдобавок ему продолжают искать оптимальную позицию на поле. Чаще Захарян появляется на левом фланге атаки, но это от кадровых проблем. Придётся выпустить неопытного хавбека и на матч ЛЧ – альтернативы-то нет. А шоковая терапия может пойти на пользу.

Ориентировочный состав «Сосьедада» (4-3-3): Ремиро – Галан, Пачеко, Субельдия, Арамбуру – Мерино, Субименди, Турриэнтес – Захарян, Силва, Кубо.

О противостоянии

- Для команд это первая встреча в Лиге чемпионов. Всё-таки баски – нечастый гость главного еврокубка. Да и парижане добились успеха в 2010-х. Возможности пересечься у клубов просто не было.