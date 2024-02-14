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«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» испортили плей-офф ЛЧ. Фанаты жалуются на жеребьёвку

сегодня, 21:27
Лига чемпионов

Не нравится состав участников.

Народ недоволен, что мало пар уровня «Интера» против «Атлетико». Разумеется, такая связка не гарантирует, что организованные команды тренеров Индзаги и Симеоне выдадут самые результативные и качественные поединки первой стадии, а игры грандов против более скромных соперников без финалов еврокубков за плечами точно будут слабыми.

Но пока самая частая жалоба – «скучные пары». Конечно, поединок ПСЖ и МЮ приковал бы больше внимания, чем игра парижан с клубом «Реал Сосьедад». А бой «Милана» против «Реала» имел бы высший рейтинг, чем поединок Анчелотти против «Лейпцига». Но разве виноваты победители? Нет, вся вина на богатых и знаменитых клубах, это они подвели.

Английские гранды не повоюют за кубок

«Ливерпуль» впервые за семь лет не сыграл в Лиге чемпионов, а это клуб с тремя финалами при тренере Клоппе. В новый поход отправятся без немца, если не откатятся в таблице АПЛ. В УЕФА могут поставить на паузу новый формат Лиги чемпионов в погоне за поддержкой Переса и других мятежников – дедушка Флорентино не понимает структуру с одной общей группой и восемью матчами с разными соперниками. Зато «Реал», у которого возникли проблемы в матче против «Лейпцига», в этом сезоне точно не встретит по пути многих привычных оппонентов из Англии.

Помимо «Ливерпуля», в плей-офф Лиги чемпионов не будет «Манчестер Юнайтед». Команда тен Хага умудрилась не выйти из группы «Копенгагеном» и «Галатасараем». Для «Баварии» «красные дьяволы» не стали сложным соперником, но даже у датчан и турецкого клуба есть успехи против обороны камерунского голкипера Онаны. В итоге МЮ стал последним в группе, пятый самый богатый клуб планеты не вышел в плей-офф престижного турнира с рекордными премиальными выплатами. Также не хватает в Лиге чемпионов команды за миллиард евро – «Челси». Девятый клуб мира по расходам снова мучается в чемпионате Англии.

«Ювентус» и «Милан» подвели фанатов

Руководство «Ювентуса» доигралось до дисквалификации в еврокубках. В прошлом сезоне Аллегри занял четвертое место в таблице, если говорим о набранных очках, но финишировал на седьмой строчке после снятия пунктов. В Лиге Конференций решили не играть, пошли на мировую с УЕФА и пропустят один сезон, хотя изначально могли не играть в еврокубках три года подряд. А «Милан» просто утонул в «группе смерти», хотя у Пиоли опытная команда, которая год назад вышла в полуфинал Лиги чемпионов, остановив на своем пути «Наполи».

Сейчас чемпионы Италии с Кварацхелией пробрались в плей-офф, где сыграют против другого бывшего клуба Марадоны – «Барселоны». А вот «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, хотя команда с таким составом могла стать украшением в плей-офф. Игровые проблемы есть сейчас у всех итальянских клубов, вроде «Интера». Но «Ювентус», который не отвлекался на Лигу чемпионов, сумел подняться в таблице Серии А. А «россонери» сохранили игроков уровня Леау, в будущем команду может возглавить тренер, который умеет выигрывать титулы.

«Байера» и «Тоттенхэма» тоже не хватает

Хаби Алонсо и Анге Постекоглу среди самых интересных тренеров нового сезона. И хотя «Байер» намного успешнее в Бундеслиге, чем «шпоры» в АПЛ, голкипер Викарио, плеймейкер Мэддисон, защитник Ромеро и форвард Сон могли бы украсить плей-офф Лиги чемпионов. Особенно если вспомнить самые яркие матчи «Тоттенхэма», у Постекоглу атакующий футбол. Поэтому мы собрали 16 самых интересных клубов сезона на наш вкус и провели виртуальную жеребьевку с учетом, что команды из одной страны на первой стадии сыграть между собой не могут. Вот так мог выглядеть плей-офф мечты в Лиге чемпионов, если выдать пять путевок клубам АПЛ с учетом, что «Манчестер Сити» выиграл турнир:

«Интер» — «Барселона»

«Ливерпуль» — «Бавария»

«Байер» — «Реал»

«Пари Сен-Жермен» – «Арсенал»

«Тоттенхэм» — «Боруссия» Д

«Ювентус» — «Атлетико»

«Наполи» — «Манчестер Сити»

«Милан» — «Манчестер Юнайтед»

При всем уважении к победителям осенних групп, элитные пары интереснее, чем реальные дуэли:

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

«Лейпциг» — «Реал»

«Пари Сен-Жермен» — «Реал Сосьедад»

«Лацио» — «Бавария»

«Интер» — «Атлетико»

ПСВ – «Боруссия» Д

«Порту» — «Арсенал»

«Наполи» — «Барселона»

Впрочем, виртуальная жеребьевка это мечта человека, знающего только клубы топ-5. Она игнорирует достижения ПСВ и «Порту», а ещё позволяет добавить героев нового, а не прошлого сезона. Но стоит признать, что опытные зрители тоже не откажутся от больших шоу. Любой футбольный матч может стать шедевром, даже на низком уровне. Но согласитесь, когда Франция и Аргентина выдали финал мечты в Катаре, то переплюнули перестрелки 3:3 из чемпионата Саудовской Аравии.

Хотя Суперлига как концепция призвана убить европейский футбол – в конечном итоге самые богатые клубы изменят законы под себя, не будут никого пускать в песочницу, разделяя доходы, но самый лучший плей-офф Лиги чемпионов в старом формате в этом сезоне тоже не получили. Но вините не «Реал Сосьедад», «Копенгаген» и ПСВ, для которых стадия такого уровня это праздник и событие, а грандов. «Ливерпуль» мог выбить МЮ из четверки в АПЛ и осенью выйти из группы Лиги чемпионов. «Ювентус» без махинаций мог достойно выступить в престижном кубке.

Даже «Челси», учитывая огромные расходы, должен был собрать более мощную команду, не уволив Томаса Тухеля. И тогда не было бы «Ньюкасла» в Лиге чемпионов. Фавориты ошиблись и дали шанс тем, кому сложно будет обыграть «Реал», «Манчестер Сити», ПСЖ и «Баварию». Впрочем, сенсации не исключены в ближайшем будущем. Не расстраивайтесь, если некоторые матчи плей-офф ЛЧ не впечатлят и завершатся предсказуемо, первая стадия это только разминка.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 23:49
Да уж, чувствуется, что не тянут футболисты клуб + сборную. Слишком много матчей. Поэтому многие богатые клубы из года в год в кризисе. То челси, то ливер, мю постоянно, то атлетико. А будет матчей еще больше с новым форматом. То что заменят одних и тех же соперников дома и в гостях на разных - круто. Но зачем увеличивать на 2 матча группу? Плюс, англия стала слишком богатой. Даже в серии а было 6 приличных клубов, а 7 (+ньюкасл) - это уже перебор. Иногда кажется, что премьер лига это и есть суперлига. Туда б еще 13 приличных еврокоманд вместо условных брайтонов, и было б ок. Чемпионаты сборных увеличили матчи, всякие лиги наций и конференций ввели. Хз что из этого выйдет. Уже ж делали второй групповой этап лч, но вовремя отказались после эпидемии травм. Теряется событийность каждого конкретного матча. Триллер в стамбуле? О боях подобного уровня можно забыть. Может, будут и плюсы. Кароч, хочу ошибаться
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 23:00
как всегда какие-то мифические фанаты решили, что кривоногие убогие Челси-МЮ заслуженнее в 1/8 чем Лацио, Порту или ПСВ. Потому что у них денег больше и они популярны, пусть едут в Аравию или Китай или США и там играют в свой кривоногий футбол, раз никуда не вышли, пока команды заслужившие будут играть в Европе. и так уже на потеху арабам и американцев превратили в 66 пойми что футбол, пытаются и в Европе такое навязать. Купите себе МанСити и ПСЖ навсегда со всем составом к себе в Лигу Аравии и играйтесь там с ними
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 22:28
Статью писал Grizly88
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:21, ред.
Не интересно. Сейчас играют те кто заслужил, и то, ПСЖ тоже не должно быть.
Милан и Юве сейчас никакущие.... а вот Жирону и Астон Виллу хотелось бы глянуть и Монако Головина
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 22:15
А сейчас клубы которые выиграли своих конкурентов и заслуженно в плейофф.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:36
Матч Интер Атлетико более менее можно посмотреть
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:35
Ливерпуль , Байер, Ювентус, посмотреть бы на этих клубов в лч в этом сезоне, сними были бы красочнее лч, а шас что за клубы ? Разве это лч ?
Гость
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