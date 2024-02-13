Игрок «Динамо» получил травму

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы.
В ближайшие дни игрок перенесёт операцию и начнёт восстановление.
Бессмертный провёл за взрослую команду «Динамо» 9 матчей.
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы.
В ближайшие дни игрок перенесёт операцию и начнёт восстановление.
Бессмертный провёл за взрослую команду «Динамо» 9 матчей.
Едва успеваем, да и то не полностью, из одних травм выбраться (Фомин, Майсторович, Лаксальт, Грулёв, Кутицкий), как набегают новые..
И это при том, что в прошлом сезоне у Лички и Стукалова в Оренбурге было меньше всех травм в РПЛ..
То ли мы такие хрустальные, то ли мистика какая-то..
Едва успеваем, да и то не полностью, из одних травм выбраться (Фомин, Майсторович, Лаксальт, Грулёв, Кутицкий), как набегают новые..
И это при том, что в прошлом сезоне у Лички и Стукалова в Оренбурге было меньше всех травм в РПЛ..
То ли мы такие хрустальные, то ли мистика какая-то..