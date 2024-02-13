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Игрок «Динамо» получил травму

вчера, 14:50

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы.

В ближайшие дни игрок перенесёт операцию и начнёт восстановление.

Бессмертный провёл за взрослую команду «Динамо» 9 матчей.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:14
Голеностопы слабое место. Нужно очень хорошо разминать и разогревать перед игрой, а потом хорошо тейпировать. Растяжения очень часты. К сожалению и переломы бывают. Дивеев полгода восстанавлиался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:11
Паршивлюк еще со спартаковских времен парень самоотверженный. Даже если не в форме настроем берет. Надежный 12 игрок в команде
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:24
Это у него вторая уже травма в сезоне.
Осенью он в молодёжной сборной повредил голеностоп, пропустил месяц (остаток осени), за зиму восстановился. И вот новое..

Кстати, осенью примерно в те же дни сходная травма была у Дасы, тоже в сборной. Другие игроки, способные исполнить ПЗ, тоже были в лазарете (Майсторович, Кутицкий). Выручил Парш, совершенно неготовым начинавший сезон, но ради такого случая форсировался и до сих пор в форме..)

Так вот и живём, скоро будет проще перечислить тех, кто обходится без травм..)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Это бывает , никакой закономерности нет. Дело случая. Ключица не страшная вещь, через 2-3 недели бегать начнет. Здооовья парню
shur
shur ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:55
...и годков немного(до свадьбы заживёт) и фамилия обязывает!!!
Главное здесь потом не бзд-ть...!!!
r2tuduc2kuh8
r2tuduc2kuh8 ответ h572fhdtycvq (раскрыть)
вчера в 16:39
Пока что...))) Как и все заключённые в наших бренных телах)
h572fhdtycvq
h572fhdtycvq ответ dt4kpshkmtn2 (раскрыть)
вчера в 16:39
Та не помер же, тьфу-тьфу-тьфу))
dt4kpshkmtn2
dt4kpshkmtn2
вчера в 16:36
Не такой уж и бессмертный)
баск
баск
вчера в 16:25
Здоровья конечно Бесу, минимум на 2 месяца теперь выбыл.

Едва успеваем, да и то не полностью, из одних травм выбраться (Фомин, Майсторович, Лаксальт, Грулёв, Кутицкий), как набегают новые..
И это при том, что в прошлом сезоне у Лички и Стукалова в Оренбурге было меньше всех травм в РПЛ..

То ли мы такие хрустальные, то ли мистика какая-то..
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:11
Удачной операции ему и быстрого востановления!
Гость
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