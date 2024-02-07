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Соболев пропустит матч с «Ростовом» из-за небольшого повреждения

вчера, 18:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ. Встреча пройдёт сегодня, начало — в 19:30 по московскому времени.

Поединок из-за небольшого повреждения пропустит нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:12
какой странный момент для повреждения ... 9
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:00
Остался один нап - и тот новобранец.
Что ж посмотрим как с корабля на бал...)
s8t988bvenfz
s8t988bvenfz
вчера в 19:35
Посмотрим дуэль двух тренеров.... что каждый придумает для другого
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:23
Все верно. М. Угальде ниже (т.е. меньше) Абаскаля. Соболев должен к лавке готовиться. Бабич послал Джикию на лавку, а Угальде Соболева. Это же очевидно.
lotsman
lotsman
вчера в 19:15
Что с Соболевым, что без него Спартак сыграет и не заметит такой потери.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:15
Обгорел на пляже, тренируя нырки? ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:50
Написано же .."небольшое"...
Значит Манфред Угалде....
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:48, ред.
А это небольшое повреждение , случайно не Абаскаль называется ?)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:42
Как же так, а кто будет в штрафной нырять!?
Гость
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