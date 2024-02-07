Соболев пропустит матч с «Ростовом» из-за небольшого повреждения

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ. Встреча пройдёт сегодня, начало — в 19:30 по московскому времени.
Поединок из-за небольшого повреждения пропустит нападающий «красно-белых» Александр Соболев.
«Спартак» сыграет с «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ. Встреча пройдёт сегодня, начало — в 19:30 по московскому времени.
Поединок из-за небольшого повреждения пропустит нападающий «красно-белых» Александр Соболев.
Что ж посмотрим как с корабля на бал...)
Что ж посмотрим как с корабля на бал...)
Значит Манфред Угалде....
Значит Манфред Угалде....