Соболев пропустит матч с «Ростовом» из-за небольшого повреждения

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вчера, 18:38

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ . Встреча пройдёт сегодня, начало — в 19:30 по московскому времени.

Поединок из-за небольшого повреждения пропустит нападающий «красно-белых» .