Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Пари НН» подпишет двух игроков ЦСКА

вчера, 09:25

«Пари НН» подпишет полузащитников Никиту Ермакова и Дмитрия Калайду из ЦСКА.

При этом «армейцы» сохранят за собой опции выкупа на обоих футболистов.

Ранее стало известно, что «Пари НН» подпишет Константина Кучаева.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНападающий «Астон Виллы» заинтересовал «Челси»
Вчера, 23:25
Слухи«Реал» выкупит у «Эспаньола» права на Хоселу
Вчера, 22:24
Фримпонг готов перейти в «Ливерпуль»
Вчера, 21:23
Де Йонг отреагировал на слухи о возможном уходе из «Барселоны»
Вчера, 20:57
Агент Лаутаро Мартинеса высказался о будущем игрока
Вчера, 19:53
СлухиМЮ установил цену за Рэшфорда, которым интересуется ПСЖ
Вчера, 16:32
Сортировать
Все комментарии
buzzila
buzzila
вчера в 13:27
Рубрика "Заграница: трансферные слухи" вроде бы
Интерес
Интерес ответ Egorium23 (раскрыть)
вчера в 12:48
А в чём дОлжно помочь НН? Стать чемпионом? Нет! Вылететь?? Тоже нет.
Интерес
Интерес
вчера в 12:46
ЦСКА скоро,подобно "Зениту",превратится в куб,который может сменить название на "12 негритят".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:20
ЦСКА тремя игроками серьёзно усилил П НН.
Кучаев опытный игрок, а Ермаков и Калайда молодые из академии ЦСКА.
Удачных игр ребятам в П НН.
Egorium23
Egorium23
вчера в 10:02
Это вряд ли поможет НН.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:33
все лучше чем скамейку шлифовать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:30
Хоть игровую практику получат.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 