«Пари НН» подпишет двух игроков ЦСКА

«Пари НН» подпишет полузащитников Никиту Ермакова и Дмитрия Калайду из ЦСКА.
При этом «армейцы» сохранят за собой опции выкупа на обоих футболистов.
Ранее стало известно, что «Пари НН» подпишет Константина Кучаева.
«Пари НН» подпишет полузащитников Никиту Ермакова и Дмитрия Калайду из ЦСКА.
При этом «армейцы» сохранят за собой опции выкупа на обоих футболистов.
Ранее стало известно, что «Пари НН» подпишет Константина Кучаева.
Кучаев опытный игрок, а Ермаков и Калайда молодые из академии ЦСКА.
Удачных игр ребятам в П НН.
Кучаев опытный игрок, а Ермаков и Калайда молодые из академии ЦСКА.
Удачных игр ребятам в П НН.