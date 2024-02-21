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Гамшик: «Сейчас не самое подходящее время для возвращения в „Наполи“»

вчера, 09:18

Бывший игрок «Наполи» Марек Гамшик высказался на тему возможного возвращения в клуб. Слова экс-футболиста приводит журналист Николо Шира со ссылкой на RTVS.

Ранее неаполитанскую команду возглавил Франческо Кальцона, который также тренирует сборную Словакии.

Тренер Кальцона хочет, чтобы я был в «Наполи». Я уже говорил о такой возможности. Завтра я встречусь с президентом Де Лаурентисом, но я решил остаться в Словакии, несмотря на то, что предложение «Наполи» для меня очень привлекательно. Я хотел бы когда-нибудь вернуться в «Наполи». «Наполи» для меня дом, но сейчас не самое подходящее время для возвращения.

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Все комментарии
4b3td8ry28hh
4b3td8ry28hh
вчера в 11:05
В Неаполе сейчас полный дурдом творится
d359qed2xydz
d359qed2xydz
вчера в 10:56
От таких предложений обычно не отакзываются.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:11
Сейчас не время? А когда? в 39 лет?
112910415
112910415
вчера в 10:05
когда-то потом, потом ...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:59
Думаю что это ни когда не произойдёт!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:34
«Наполи» для него дом, но сейчас не самое подходящее время для возвращения. Ну конечно, команда больше всего нуждается в нем, а он не хочет в дом возвращения...
Гость
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