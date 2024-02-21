Гамшик: «Сейчас не самое подходящее время для возвращения в „Наполи“»

Бывший игрок «Наполи» высказался на тему возможного возвращения в клуб. Слова экс-футболиста приводит журналист Николо Шира со ссылкой на RTVS.

Ранее неаполитанскую команду возглавил , который также тренирует сборную Словакии.

Тренер Кальцона хочет, чтобы я был в «Наполи». Я уже говорил о такой возможности. Завтра я встречусь с президентом Де Лаурентисом, но я решил остаться в Словакии, несмотря на то, что предложение «Наполи» для меня очень привлекательно. Я хотел бы когда-нибудь вернуться в «Наполи». «Наполи» для меня дом, но сейчас не самое подходящее время для возвращения.