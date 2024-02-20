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Не вытерпели провалов Тухеля. У «Баварии» элитный шорт-лист на пост тренера – зовут Зидана и Конте

вчера, 19:38
Томас Тухель

Временный вариант – Сульшер.

Тухель вынуждает принять меры

Недавно сообщалось, что в тренерском вопросе мюнхенцы не собираются делать резких движений, чтобы не повторить историю с отставкой Юлиана Нагельсманна. Но немецкий менеджер сам делает всё возможное, чтобы баварцы отказались от него. Команда за 22 тура Бундеслиги лишь раз поднималась на первую строчку – и продержалась там ровно неделю. Опережает мюнхенцев «Байер» Хаби Алонсо. Молодой коллектив, который годом ранее барахтался в зоне вылета.

Руководство гранда терпело. Пока «Бавария» не проиграла «фармацевтам» с разгромным счётом (0:3). Пока не получила 0:1 от «Лацио» в следующей же встрече. Пока не проиграла и третий матч кряду – 2:3 от середняка «Бохума».

У «Байера» солидное преимущество в 8 очков, у «Лацио» +1 перед выездным поединком еврокубка. Поверить в упущенное чемпионство сложно – «фармацевтам» часто помогает удача, – да и дома в ЛЧ мюнхенцы хороши. Но для гегемона даже подобный масштаб потерь неприемлем – и в клубе уже ищут варианты, как снизить ущерб.

О кандидатуре Хаби Алонсо уже писали. Из плюсов – он играл за «Баварию» и знаком с духом мюнхенцев. Не потребуется и адаптация к Бундеслиге. Плюс он прямо сейчас закаляется чемпионской гонкой – просто по ту сторону баррикад. С другой стороны, «фармацевты» будут всячески препятствовать этому назначению – и скорее предпочтут кого-то из-за рубежа. А там есть предметный интерес «Ливерпуля», «Реал» присматривался к испанцу. Ниже расскажем о недавно появившихся кандидатах.

Оле-Гуннар Сульшер

Норвежский менеджер не вселяет уверенности – у него немного опыта на тренерском мостике, он не отточил авторский стиль. Можно вспомнить и давнюю историю с финалом ЛЧ-98/99 – тогда мюнхенцы играли с МЮ и вели в счёте, но кубок в последний момент у них из рук увёл как раз Сульшер.

Но эту историю можно забыть, если игра стоит свеч. Да и в пользу Оле-Гуннара есть несколько аргументов. Он прекрасно понимает, какое давление ляжет на него в случае назначения – норвежец уже приходил в такие условия, когда его назначали и.о. главного тренера «Юнайтед». И там он отлично справился с давлением.

Сульшер – не утончённый тактик. Но это менеджер, который способен выстроить в команде структуру. В токсичной раздевалке манкунианцев он наладил атмосферу, подчинил капризных лидеров общей цели. Удавалось даже сглаживать углы в постоянных спорах с Полем Погба. И француз приносил команде пользу.

В «Баварии» довольно похожие условия – груз ответственности предельно высок, как и внимание со стороны фанатов, коллектив теряет химию. И Сульшера рассматривают как временную опцию – тоже и.о. Если Тухеля решатся уволить в ближайшее время, это отличный вариант – остальные кандидаты скорее подождут до лета. Так мюнхенцы выиграют себе время. Если норвежец проявит себя, его продлят. Если нет – будут переговоры с остальными.

Антонио Конте

Работа в «Тоттенхэме» выматывает, если менеджер не согласен экономить. Жозе Моуриньо в клубе долго не продержался – такая же участь ждала Антонио Конте. Итальянец всегда хочет бороться за титулы – и даже на первых порах заставил боссов «шпор» потратиться. Дальше всё вернулось в прежнее русло. Психологией команды коуч был недоволен, даже взбешён. И ушёл весной.

В плане менталитета «Бавария» Конте отлично подходит. Специалист по-прежнему готов давать результат – так было и в «Интере», «Тоттенхэм» с тренером был попросту несовместим. Мюнхенцы всегда готовы искать топ-игроков на рынке и средства выделяют в соответствии с задачами. В команде нарастает напряжение, а Антонио – тот человек, вокруг которого захотят объединиться.

Сам итальянец считает клуб идеальным для продолжения карьеры, для него «Бавария» — в топ-3 европейских клубов. Вдобавок Конте любит вызовы. В Серии А, АПЛ он добился результата – дебют в Бундеслиге, да ещё и во главе гегемона стал бы вызовом подходящего калибра.

Зинедин Зидан

Коуч похожего типажа. Мюнхенцам нужен менеджер, который станет непоколебимым авторитетом в раздевалке, который сможет поддерживать контакт со всеми лидерами команды. У Тухеля в этой части наблюдаются проблемы – сообщалось, что плотно он взаимодействует лишь с несколькими (Кейн среди них), тогда как остальные даже о стартовом составе узнают от помощников.

Конте и Сульшер на это способны. Способен и француз – именно в таком амплуа зарекомендовал себя Зидан-тренер. Вспомнить тот же «Реал». Зинедин возглавил команду неопытным специалистом. Не изобретал велосипед, не учил лидеров тактике. Под его руководством были футболисты, которые прекрасно знают, что делать – надо просто не мешать. Зидан в этом плане лишь направлял класс исполнителей и стал авторитетом для каждого.

«Бавария» вышла на француза перед тем, как команда сыграла с «Лацио» в Риме. Тухеля уже решили уволить – остаётся вопрос по срокам. А Зидан сейчас считается фаворитом на пост главного тренера. И с его назначением можно не торопиться. Наставник избирателен в выборе команд – настолько, что в тренерской карьере не покидал пределов Мадрида – хотя на него претендовали и «Пари Сен-Жермен», и «Манчестер Юнайтед». Самое то, чтобы дождаться лета и вернуться к диалогу.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 23:38
Все сливки сейчас в мс, реале (ну, собственно, подобное притягивает подобного), псж (там даже взбитые). А в баварии если и есть сливки, то только сбитые))) нойер не ушел изза сборной, как и многие другие. А кросс рискнул и стал легендой. Главное - не 29!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 23:35
Тухель хорош. Не в нем проблема. Баварии бы бабла как у реала, и руководство посовременнее. Ну и не получается из баварии выжать больше, чем лч раз в 10 лет. Как ни старались, но после победы приходит на сезонов пять 63. И так уже третий раз. Если в реале играет фигу, то в баварии салихамиджич. Не прижился алькантара с хамесом в испанских грандах? Давай на запасной немецкий аэродром. Хорошо играет баллак? Давай ка в челси! Словом, самые богатые делают с баварией то же, что и сама бавария делает с гемецкими командами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:52
Зидан меня очень смущает. После Реала засиделся без дела. Столько лет уже отдыхает и разумеется форму тренерскую подрастерял. Психологию не обманешь. Время , проведенное вне футбола для тренера идет 2 года за год. Вариант для Баварии очень рискованный. Тем более, что Заидан очень рвался в с. Франции, но когда выбрали Дешама, он притух. И до сих пот тлеет, а не горит.
Estiva
Estiva
вчера в 21:39
Конте лучший вариант из всех представленных. Всё же он успел сколотить 4 боеспособных коллектива. Он вернул Ювентус на вершину, потом выиграл АПЛ с Челси, отлично выступил на ЕВРО-2016 с никакущей сборной Италии, а затем вернулся в Интер и сделал их чемпионами впервые за 10 лет!
sihafazatron
sihafazatron ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:28
Может так и поживем увидим))
А оставаться в Байере еще на сезон рискованно для Алонсо. Ведь сейчас им интересуются все топ клубы и он может выбирать и ставить свои условия. А что будет через год не ясно. Возможно Байер следующий сезон провалит по полной...возможно лидеров распродадут. Так что я больше склоняюсь к тому, что Алонсо летом покинет клуб
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:54
Наверняка Бавария попытается как обычно конкурентов ослабить и пригласить Хаби Алонсо, может поэтому и терпят пока Тухеля
DXTK
DXTK
вчера в 20:51, ред.
Бавария может и Феликса Магата пригласить, (он их уже тренировал), если все же Тухеля уволят по середине сезона, опытный дед, пока без работы, накой им Сульшер. Баварии нужна дисциплина. Тем более Магата рассматривали как кандидата на пост сборной, назначить до конца сезона, а летом смотреть варианты.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 20:45
Может быть и прокатит.
Рой Макай
Рой Макай ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 20:06
Жозе Моуриньо)
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:57
Сегодняшней трезубец "Сульшер-Конте-Зидан" во главе Баварии неубедительный. Скорее всего найдут другого.
Гость
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