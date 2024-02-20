Не вытерпели провалов Тухеля. У «Баварии» элитный шорт-лист на пост тренера – зовут Зидана и Конте

1708447118

вчера, 19:38

Временный вариант – Сульшер.

Тухель вынуждает принять меры

Недавно сообщалось, что в тренерском вопросе мюнхенцы не собираются делать резких движений, чтобы не повторить историю с отставкой Юлиана Нагельсманна. Но немецкий менеджер сам делает всё возможное, чтобы баварцы отказались от него. Команда за 22 тура Бундеслиги лишь раз поднималась на первую строчку – и продержалась там ровно неделю. Опережает мюнхенцев «Байер» Хаби Алонсо. Молодой коллектив, который годом ранее барахтался в зоне вылета.

Руководство гранда терпело. Пока «Бавария» не проиграла «фармацевтам» с разгромным счётом (0:3). Пока не получила 0:1 от «Лацио» в следующей же встрече. Пока не проиграла и третий матч кряду – 2:3 от середняка «Бохума».

У «Байера» солидное преимущество в 8 очков, у «Лацио» +1 перед выездным поединком еврокубка. Поверить в упущенное чемпионство сложно – «фармацевтам» часто помогает удача, – да и дома в ЛЧ мюнхенцы хороши. Но для гегемона даже подобный масштаб потерь неприемлем – и в клубе уже ищут варианты, как снизить ущерб.

О кандидатуре Хаби Алонсо уже писали. Из плюсов – он играл за «Баварию» и знаком с духом мюнхенцев. Не потребуется и адаптация к Бундеслиге. Плюс он прямо сейчас закаляется чемпионской гонкой – просто по ту сторону баррикад. С другой стороны, «фармацевты» будут всячески препятствовать этому назначению – и скорее предпочтут кого-то из-за рубежа. А там есть предметный интерес «Ливерпуля», «Реал» присматривался к испанцу. Ниже расскажем о недавно появившихся кандидатах.

Оле-Гуннар Сульшер

Норвежский менеджер не вселяет уверенности – у него немного опыта на тренерском мостике, он не отточил авторский стиль. Можно вспомнить и давнюю историю с финалом ЛЧ -98/99 – тогда мюнхенцы играли с МЮ и вели в счёте, но кубок в последний момент у них из рук увёл как раз Сульшер.

Но эту историю можно забыть, если игра стоит свеч. Да и в пользу Оле-Гуннара есть несколько аргументов. Он прекрасно понимает, какое давление ляжет на него в случае назначения – норвежец уже приходил в такие условия, когда его назначали и.о. главного тренера «Юнайтед». И там он отлично справился с давлением.

Сульшер – не утончённый тактик. Но это менеджер, который способен выстроить в команде структуру. В токсичной раздевалке манкунианцев он наладил атмосферу, подчинил капризных лидеров общей цели. Удавалось даже сглаживать углы в постоянных спорах с Полем Погба. И француз приносил команде пользу.

В «Баварии» довольно похожие условия – груз ответственности предельно высок, как и внимание со стороны фанатов, коллектив теряет химию. И Сульшера рассматривают как временную опцию – тоже и.о. Если Тухеля решатся уволить в ближайшее время, это отличный вариант – остальные кандидаты скорее подождут до лета. Так мюнхенцы выиграют себе время. Если норвежец проявит себя, его продлят. Если нет – будут переговоры с остальными.

Антонио Конте

Работа в «Тоттенхэме» выматывает, если менеджер не согласен экономить. Жозе Моуриньо в клубе долго не продержался – такая же участь ждала Антонио Конте. Итальянец всегда хочет бороться за титулы – и даже на первых порах заставил боссов «шпор» потратиться. Дальше всё вернулось в прежнее русло. Психологией команды коуч был недоволен, даже взбешён. И ушёл весной.

В плане менталитета «Бавария» Конте отлично подходит. Специалист по-прежнему готов давать результат – так было и в «Интере», «Тоттенхэм» с тренером был попросту несовместим. Мюнхенцы всегда готовы искать топ-игроков на рынке и средства выделяют в соответствии с задачами. В команде нарастает напряжение, а Антонио – тот человек, вокруг которого захотят объединиться.

Сам итальянец считает клуб идеальным для продолжения карьеры, для него «Бавария» — в топ-3 европейских клубов. Вдобавок Конте любит вызовы. В Серии А, АПЛ он добился результата – дебют в Бундеслиге, да ещё и во главе гегемона стал бы вызовом подходящего калибра.

Зинедин Зидан

Коуч похожего типажа. Мюнхенцам нужен менеджер, который станет непоколебимым авторитетом в раздевалке, который сможет поддерживать контакт со всеми лидерами команды. У Тухеля в этой части наблюдаются проблемы – сообщалось, что плотно он взаимодействует лишь с несколькими (Кейн среди них), тогда как остальные даже о стартовом составе узнают от помощников.

Конте и Сульшер на это способны. Способен и француз – именно в таком амплуа зарекомендовал себя Зидан-тренер. Вспомнить тот же «Реал». Зинедин возглавил команду неопытным специалистом. Не изобретал велосипед, не учил лидеров тактике. Под его руководством были футболисты, которые прекрасно знают, что делать – надо просто не мешать. Зидан в этом плане лишь направлял класс исполнителей и стал авторитетом для каждого.

«Бавария» вышла на француза перед тем, как команда сыграла с «Лацио» в Риме. Тухеля уже решили уволить – остаётся вопрос по срокам. А Зидан сейчас считается фаворитом на пост главного тренера. И с его назначением можно не торопиться. Наставник избирателен в выборе команд – настолько, что в тренерской карьере не покидал пределов Мадрида – хотя на него претендовали и «Пари Сен-Жермен», и «Манчестер Юнайтед». Самое то, чтобы дождаться лета и вернуться к диалогу.