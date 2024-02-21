Руни согласен возглавить команду из третьей или четвёртой лиги Англии

Бывший тренер «Ди Си Юнайтед» заявил, что не против возглавить команду из третьего или четвёртого дивизиона чемпионата Англии. Слова специалиста приводит Mirror со ссылкой на Stick to Football.

Я бы на 100% [согласился на работу в Первой лиге]. Я хочу вернуться к тренерской работе и проявить себя – будь то Лига Два, Лига Один или Чемпионшип.

Сейчас у меня есть некоторый опыт, на который можно опереться, я еще молод с точки зрения тренера. Хочу сосредоточиться на возвращении к тренерству. Главное для меня — полностью отказаться от того, что я сделал как игрок, и начать практически заново как тренер.

Конечно, мой игровой опыт мне поможет, но с управленческой точки зрения я нахожусь внизу и хочу продвигаться вверх. Я не полагаюсь на то, что сделал как игрок, чтобы попасть в места, в которых мне быть не следует.

Я принимаю решения, которые действительно подталкивают меня и бросают мне вызов. Доволен тем, что сделал в Дерби, Вашингтоне, а произошедшее в Бирмингеме было разочарованием. Я считаю, что важно попасть в правильный клуб в нужное время.

Если Пеп Гвардиола придёт и попросит меня стать его помощником, я пойду туда! Но вы видите, что сейчас делает Микель Артета, и я твёрдо верю, что во многом это связано с изучением того, что делал Гвардиола, поэтому всё зависит от ситуации.