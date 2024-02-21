Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Руни согласен возглавить команду из третьей или четвёртой лиги Англии

вчера, 14:42

Бывший тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что не против возглавить команду из третьего или четвёртого дивизиона чемпионата Англии. Слова специалиста приводит Mirror со ссылкой на Stick to Football.

Я бы на 100% [согласился на работу в Первой лиге]. Я хочу вернуться к тренерской работе и проявить себя – будь то Лига Два, Лига Один или Чемпионшип.

Сейчас у меня есть некоторый опыт, на который можно опереться, я еще молод с точки зрения тренера. Хочу сосредоточиться на возвращении к тренерству. Главное для меня — полностью отказаться от того, что я сделал как игрок, и начать практически заново как тренер.

Конечно, мой игровой опыт мне поможет, но с управленческой точки зрения я нахожусь внизу и хочу продвигаться вверх. Я не полагаюсь на то, что сделал как игрок, чтобы попасть в места, в которых мне быть не следует.

Я принимаю решения, которые действительно подталкивают меня и бросают мне вызов. Доволен тем, что сделал в Дерби, Вашингтоне, а произошедшее в Бирмингеме было разочарованием. Я считаю, что важно попасть в правильный клуб в нужное время.

Если Пеп Гвардиола придёт и попросит меня стать его помощником, я пойду туда! Но вы видите, что сейчас делает Микель Артета, и я твёрдо верю, что во многом это связано с изучением того, что делал Гвардиола, поэтому всё зависит от ситуации.

В начале января Руни отправили в отставку с должности главного тренера «Бирмингем Сити», который выступает в Чемпионшипе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Руни Уэйн
Перевод с mirror.co.uk
Мбаппе весь сезон смотрел матчи «Эвертона»
20 февраля
Хаверц прокомментировал своё выступление за «Арсенал»
20 февраля
Азар назвал самого талантливого игрока, сделав неожиданный выбор
20 февраля
Тен Хаг: «Мы всегда верили в Хёйлунда»
19 февраля
Гвардиола: «Родри — лучший полузащитник в мире»
19 февраля
Хёйлунд прокомментировал своё выступление за МЮ
19 февраля
Сортировать
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:29
что Европа, началась без Газпрома 63
112910415
112910415
вчера в 17:58
где-то в нижних лигах он себя найдёт !
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:37
Руни сейчас согласен на всё, даже на шоу драчунов.
Вот только один вопрос: -"Сможет ли он выбраться со дна ямы, куда падает с быстрой скоростью?".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:25
Встань в очередь после Гаттузо и Кержакова.
tcxjgz4muegg
tcxjgz4muegg
вчера в 15:18
В тренерских его способностях уже все убедились. Лучше вариант ему вряд ли предложат.
ytw2u7qn6vns
ytw2u7qn6vns
вчера в 15:03
Руни нужен какой-то успех на тренерской деятельности. Главное к него есть желание!
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:58
Или просто хочет получать деньги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:51
Человек хочет работать. И доказывать...
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 14:47
Мыслит верно. Желаю ему успехов!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 