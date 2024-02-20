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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе весь сезон смотрел матчи «Эвертона»

вчера, 16:33

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе рассказал, как они с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе смотрели матчи «ирисок» на протяжении всего сезона 21/22:

Мбаппе, да, он смотрел, ему нравилось смотреть каждую игру. Я говорил ему перейти в «Эвертон», но он меня не послушал. Иногда Юлиан Дракслер (нападающий «Аль-Ахли») тоже смотрел игры.

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Все комментарии
956fwtxdcg22
956fwtxdcg22
вчера в 18:24
Ириски это не его уровень
112910415
112910415
вчера в 17:53
вот она, новая крутая тема !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:51
Ну пока ещё нет... но зато шейхи из Эмиратов есть в Реале да еще и Перес, который готов на любые унижения, что бы Мбаппе оказался в Мадриде.
Но почему нельзя утку про переход француза в Эвертон нельзя придумать?
Перес же даже игрокам в раздевалки сказал, что Мбаппе уже в команде ну прям как 2022 году, а контракт ещё не подписан.
А может кто-нибудь и про переход в Зенит утку напишет? А почему собственно и нет? До лета ещё много времени.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:34
Он любит большие деньги, а шейхи пока не купили Эвертон...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:57
Может ставки делали?)
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:55
Прикипел черепашка к Эвертону...:)))) ... может ну его на фиг этот Реал????....:))))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:38
Ну, всё, ждём новости про переход Мбаппе в Эвертон.
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