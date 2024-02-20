Мбаппе весь сезон смотрел матчи «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» рассказал, как они с нападающим ПСЖ смотрели матчи «ирисок» на протяжении всего сезона 21/22:

Мбаппе, да, он смотрел, ему нравилось смотреть каждую игру. Я говорил ему перейти в «Эвертон», но он меня не послушал. Иногда (нападающий «Аль-Ахли») тоже смотрел игры.