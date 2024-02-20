Мбаппе весь сезон смотрел матчи «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе рассказал, как они с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе смотрели матчи «ирисок» на протяжении всего сезона 21/22:
Мбаппе, да, он смотрел, ему нравилось смотреть каждую игру. Я говорил ему перейти в «Эвертон», но он меня не послушал. Иногда Юлиан Дракслер (нападающий «Аль-Ахли») тоже смотрел игры.
Но почему нельзя утку про переход француза в Эвертон нельзя придумать?
Перес же даже игрокам в раздевалки сказал, что Мбаппе уже в команде ну прям как 2022 году, а контракт ещё не подписан.
А может кто-нибудь и про переход в Зенит утку напишет? А почему собственно и нет? До лета ещё много времени.
Но почему нельзя утку про переход француза в Эвертон нельзя придумать?
Перес же даже игрокам в раздевалки сказал, что Мбаппе уже в команде ну прям как 2022 году, а контракт ещё не подписан.
А может кто-нибудь и про переход в Зенит утку напишет? А почему собственно и нет? До лета ещё много времени.