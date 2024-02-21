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Хаби Алонсо — приоритетный вариант для «Баварии» после ухода Тухеля

вчера, 14:58

«Бавария» проявила интерес к главному тренеру «Байера» Хаби Алонсо.

Однако, как сообщает источник, специалист полностью сосредоточен на работе в клубе из Леверкузена. В «Баварии» считают испанца приоритетным кандидатом. Возможность прихода Юргена Клоппа в настоящее время исключена.

Сегодня мюнхенцы объявили о том, что летом команду покинет Томас Тухель.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:51
правильно будет тренеру отказаться
Capral
Capral
вчера в 17:41
Алонсо не будет ГТ Баварии. И только, по одной причине- в любом немецком клубе, допустимы разные стили игры и направления, кроме Баварии. У Алонсо- свой, неповторимый и практически непохожий на немецкий стиль игры. В Баварии, на этом, погорели уже многие тренеры- Гвардиола, Анчелотти, все, те, кто хотел разбавить немецкие стереотипы... Тухель, тоже- не приверженец немецкого футбола. Не скажу, что главная неудача его, исключительно в этом, но и это- не последняя причина.

Бавария сейчас в АГОНИИ. Всё проиграно, поэтому и звучат подобные заявления. Но Алонсо, в Баварии не будет. И не потому что он очень дорожит местом в Байере, нет. В Баварии завышенные требования, а крайним, всегда- будет тренер...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:07
Зачем ему уходить из Байера, ему и там хорошо, он дрючит Баварию и подымает себе ценник!
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 15:32
Хаби, не делай этого, не хорони свою карьеру
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:31
Может для Баварии он и приоритетный, но вот для Хаби Алонсо Бавария вряд ли приоритетный. Есть для него варианты существенно привлекательнее.
fp9w385673fg
fp9w385673fg
вчера в 15:16
Байер вряд ли его просто так отпустит. Работу выполняет на отлично с плюсом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:15
Вместе с ним забирайте Гримальдо, Вирца, Фримпонга... Тогда наконец Кейн выиграет трофей)
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:09
Баварка хочет ослабить конкурента и забрать салатницу
drug01
drug01
вчера в 15:01
Теперь будет столько кандидатов что голова закружится!
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