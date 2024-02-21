Хаби Алонсо — приоритетный вариант для «Баварии» после ухода Тухеля

«Бавария» проявила интерес к главному тренеру «Байера» Хаби Алонсо.
Однако, как сообщает источник, специалист полностью сосредоточен на работе в клубе из Леверкузена. В «Баварии» считают испанца приоритетным кандидатом. Возможность прихода Юргена Клоппа в настоящее время исключена.
Сегодня мюнхенцы объявили о том, что летом команду покинет Томас Тухель.
Бавария сейчас в АГОНИИ. Всё проиграно, поэтому и звучат подобные заявления. Но Алонсо, в Баварии не будет. И не потому что он очень дорожит местом в Байере, нет. В Баварии завышенные требования, а крайним, всегда- будет тренер...
Бавария сейчас в АГОНИИ. Всё проиграно, поэтому и звучат подобные заявления. Но Алонсо, в Баварии не будет. И не потому что он очень дорожит местом в Байере, нет. В Баварии завышенные требования, а крайним, всегда- будет тренер...