Хаби Алонсо — приоритетный вариант для «Баварии» после ухода Тухеля

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вчера, 14:58

«Бавария» проявила интерес к главному тренеру «Байера» .

Однако, как сообщает источник, специалист полностью сосредоточен на работе в клубе из Леверкузена. В «Баварии» считают испанца приоритетным кандидатом. Возможность прихода Юргена Клоппа в настоящее время исключена.

Сегодня мюнхенцы объявили о том, что летом команду покинет .