Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Чемпионов 2023/2024

«Порту» вырвал победу в концовке матча с «Арсеналом»

сегодня, 00:56
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Порту» одолел «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Галено на 90+4-й минуте.

Ответный поединок состоится 12 марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ассисты Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выиграть 1-й матч сезона МЛС
Сегодня, 08:20
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Сегодня, 00:52
«Ливерпуль» обыграл «Лутон Таун» в матче Премьер-Лиги
Сегодня, 00:27
Роналду помог клубу «Аль-Наср» выйти в 1/4 финала Азиатской Лиги чемпионов
Вчера, 23:43
«Зенит» сыграл вничью с чемпионом Туркменистана
Вчера, 21:43
«Пари НН» минимально обыграл «Ростов» в товарищеском матче
Вчера, 19:22
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 08:35
Вчера была написана прямо издевательская статья.......пройди Порту и выйдешь в финал ЛЧ. На самом деле Арсенал вышел из самой слабой группы уровня ЛЕ, а когда встретился с завсекдатым участником ЛЧ тут же проиграл, вот вам их уровень. А ведь дальше к финалу будет еще сложнее, а Артета не может обыграть не самого сильного соперника, Дайте Доминатору еще млрд и он сможет обыграть Порту.

PS Может конечно канониры решили слить ненужный трофей ради АПЛ,))))))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:59
Порту конечно же с Победой . Но я думаю и почему-то уверен, что в ответном матче Арсенал просто обязан быть лучше.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:40
Порту молодец, Арсенал 8ы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:24
Никогда не болел за португалов, поэтому огорчён счётом...
c65vhw5awpa8
c65vhw5awpa8
сегодня в 07:23
Дома пушкари обязательно ответят сполна
Kiarnt
Kiarnt
сегодня в 07:18
Порту с победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:58, ред.
Англичане что то представляют из себя только на своём острове....за пределами - так себе....
В этой ЛЧ Арсенал из 4-х гостевых выиграл лишь 1 матч...Проиграл Лансу и Порту...и ничья с ПСВ....

Тот же Ливерпуль в группе проиграл в гостях в ЛЕ и Юниону и Тулузе....

МЮ набрал в гостях 1 очко из 9-ти в группе с Галатасараем и Копенгагеном...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:12
С тех пор изменились правда технологии, как в подготовке игроков и вратарей, так и в изготовлении самих мячей, которые теперь могут летать совсем по другим траекториям и с более мЕньшим сопротивлением. Поэтому допускаю, что актуальность данного высказывания значительно уменьшилась. Иначе получается, что все голы со штрафных Жуниньо Пернамбукану - это ошибки вратарей, а не его заслуги. Нет, нет и нет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 06:07
Матч посмотрел совсем немного, умничать не буду.
Но хочу еще раз восхититься Пепе. Остановил на 0 машину, которая в последних двух матчах забила 11 мячей.
Я понимаю, когда люди к нему отрицательно относятся из-за его проступков (лично я помню только два, это избиение человека у углового флажка и когда он наступил на Месси, после этого он больше ничего такого не делал, но репутация осталась). Всегда говорил и говорю, что он куда круче Варана был, есть и будет. И в паре с Рамосом они были молодцами
112910415
112910415
сегодня в 05:52
Арсенал своё возьмёт !
ABir
ABir
сегодня в 05:36
Портвейнеры молодцы, что смогЛи создать минимальное преимущество перед ответной игрой в Лондоне, там им будет очень не просто.
balalay
balalay
сегодня в 04:54, ред.
вы помните как совсем недавно Арсенал безвольно вылетел от Спортинга в ЛЕ?
это "план Арсенала" проигрывать середнякам? эту команду превозносят как одну из сильнейших не только в Англии, но и в мире? серьезно?
КЭФы на Спортинг был сумасшедшие я помню, типа это вообще не команда а сброд.... игра показала что все наоборот или просто игра букмекеров
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:52
Что-то фавориты спят в первых матчах
Может в ответных встречах команды начнут показывать настоящий футбол
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:23
Порту есть Порту...
Желаю пройти Арсенал!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:26
владение мячом больше было, били в сторону ворот, но в створ ни разу...
артета технично сплавляет турнир, понимая что в ЛЧ не светит трофей?
все силы на АПЛ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:22
Когдато, К.И.Бесков сказал: "Гол забитый из-за пределов штрафной- ошибка вратаря"! Да, гол красивый, не спорю, но ,вратарь, такие удары должен брать. В данном случае, вратарь немного потерял ворота, далеко вышел...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:19, ред.
Кстати... Почему ты считаешь гол Голено шальным ?
По мне - удар был на исполнение: накрутил, затем качнул оппонента, освободив пространство для удара; поднял голову и посмотрел где кипел; закрутил щёчкой снаряд обводящим ударов под шестёрку..., "погладив" штангу.
Красивый во всех отношениях гол.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:13
Ну, если Бавария не пройдет Лацио, я сам, лично- Тухеля уволю!!! Барса- под большим вопросом. Атлетико? Ну, не знаю, не знаю, проблематично...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:09
Могу также ошибиться, но изволь.
Имхо.
Бавария, Барселона и Атлетико будут в 1/4. По сегодняшней паре - никаких прогнозов у меня нет..., ибо очень всё запутано.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:05
Нет, Макс, не похожа эта команда на победителя. Конечно, всякое бывает в футболе, но, не в данном случае. Вот, ты, можешь предсказать исход ответки Атлетико-Интер? Я могу, 1:0 в пользу Интера. Вот так, и в победу Арсенала верю. Конечно, могу ошибиться, но вот, предчувствие есть, что, именно так, матчи и закончатся. А вот, ответка в Барселоне- меня напрягает, зная Барсу. В этой паре- ничего не ясно, но за Барсу- тревожно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:57, ред.
Кто такой башкир ? Как говорят ( в шутку) - это дикий татарин.)
То же самое можно и про Пиренеи молвить. Португалец - это дикий испанец.
Им что Лондон, что у себя на Драгаю - пофиг, где играть.
Позапрошлый сезон проиграли первый матч у себя на поле Брюгге 0 : 4.
Потом поехали в Бельгию и там 4 : 0 выиграли.
В этом сезоне с Барселоной на Камп Ноу играли оч. хорошо..., на тот момент состав Барсы, кстати, был полностью боевой.
Поэтому...я б их вот так со счетов не сбрасывал. Эти ребята крайне неуступчивые.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:40, ред.
Самобытным, Порту был в 1987.,г против киевского Динамо!!! Вот, тогда, да- Маджер, Пинту и др., выиграли КЧ!!! Тот, Порту, действительно был самобытным!!! Нынешний, команда- на удачу, которой, даже Шахтер забивал по три гола...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:36
Привет, Макс!
Предчувствие такое. Журавель, очень точно описал прошедшую игру: команды больше работали на поле, чем играли в футбол. Правильно, Порту -классом ниже, поэтому работал и навязал такую же игру гостям. Но это дома. А в Лондоне, будет по другому. Вполне возможно, что уже на первых минутах Арсенал пробьет пенальти и задавит Порту. Мы знаем, как, лондонцы умеют давить призжие команды. Сегодня, Арсенал не играл в привычный футбол, игра катилась к справедливой ничьей, но, вдруг, шальной удар издали и неожиданный результат... Мысленно, я представляю себе ответку. Тем более, правила выездного гола уже нет, переживать особо не надо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:28, ред.
Чувствуется вот это вот стержень в мужиках-выходцах из Великой Державы!
Твоя уверенность в словах, Вить, да Богу в уши! Арсенал симпатично смотрится, особенно в новом году..., и если "пушкари" быстро забьют в Лондоне, то интерес к матчу только возрастёт, что и желают все нейтральные болельщики.

По Порту, в части примитивности, в корне не согласен.
Очень самобытный и неудобный соперник для всех команд... и во все времена.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:22
Уверяю Вас, победа, и, с нужным счетом- Арсеналу обеспечена. Вот увидите. Я думаю, Арсенал, их сметёт, и уже в 1м тайме, многое будет ясно... Порту- очень примитивный соперник. Да, они выстроят, два эшелона обороны, но, им, это не поможет.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:16
Молодцы португальцы, до конца бились...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:13
Ждем-с в туманном Альбионе двухэтажный автобус от Порту!


Всем мирной ночи (шерифу тоже, думал отдыхает...)).

Спасибо за общение.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:11, ред.
Ты не зря парился после жеребьёвки..., и мы тогда с тобой этот "гемор" от Порту обсуждали...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:10
А я не уверен. "Порту", конечно, опять оборонительные редуты выстроят, поэтому им нужно будет ещё забить. А вот поймать на контре они легко могут, учитывая, что защита "Арсенала" далеко не идеальная.
Capral
Capral
сегодня в 01:06
Пересказывать ход игры, нет смысла, поскольку, комментатор Журавель, на редкость, на удивление- Грамотно всё комментировал и объяснил!!! Просто слов нет, такое, в российком комментаторстве бывает только по праздникам!!! Но всеже, пару слов скажу. Как только, увидел результаты жеребьёвки, сразу сказал- этот Порту, Арсенал обязан проходить!!! Но, какое-то предчувствие победы Порто, именно сегодня, было, поэтому, даже в прогнозе поставил на Порту, чуть больше, чем на гостей... Однако, в итоговой победе Арсенала- не сомневаюсь!!! Думаю, как минимум-3:0, лондонцы должны победить дома!!! Порту, как показала сегодняшняя игра, да, и, матчи прошлого года- самая обычная команда, с весьма примитивным и предсказуемым футболом. Вобщем, желаю Арсеналу и его болельщикам- общего успеха в ответке!!! Вам- это по силам!!! Поболею, за вас, Друзья!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 