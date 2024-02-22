«Порту» вырвал победу в концовке матча с «Арсеналом»

«Порту» одолел «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Галено на 90+4-й минуте.
Ответный поединок состоится 12 марта.
«Порту» одолел «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Галено на 90+4-й минуте.
Ответный поединок состоится 12 марта.
По большому счёту - тягучий футбол от обеих команд.
Арсенал временами хоть и рисовал контратаку интересно и быстро, однако в завершении напоминал стреноженных меринов: игроки ни отдать нормально на партнёра не могут, ни ударить как следует, ни стандарт разыграть... Всё не в кон.
Порту... Эти в командном отношении - во взаимодействии на порядок были слабее "канониров", однако в индивидуальном смысле очень хороши.
Атаковали очень редко, но метко. Галено на 21 минуте мог открывать счёт своим двойным ударом, но ... своё он взял в концовке, когда положил красавца в уголок.
Ждём ответку.
По большому счёту - тягучий футбол от обеих команд.
Арсенал временами хоть и рисовал контратаку интересно и быстро, однако в завершении напоминал стреноженных меринов: игроки ни отдать нормально на партнёра не могут, ни ударить как следует, ни стандарт разыграть... Всё не в кон.
Порту... Эти в командном отношении - во взаимодействии на порядок были слабее "канониров", однако в индивидуальном смысле очень хороши.
Атаковали очень редко, но метко. Галено на 21 минуте мог открывать счёт своим двойным ударом, но ... своё он взял в концовке, когда положил красавца в уголок.
Ждём ответку.